«Όταν οι εκπαιδευτικοί ελέγχονται ξανά και ξανά, αλλά οι Λαζαρίδηδες όχι»

Το Κίνημα Νίκη εξέδωσε ανακοίνωση που αναφέρεται σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα που απασχολεί την εκπαιδευτική κοινότητα: την επαναλαμβανόμενη διαδικασία ελέγχου των προσόντων των εκπαιδευτικών και τα ερωτήματα που εγείρονται σχετικά με την ισονομία και τη διαφάνεια στις διοικητικές πρακτικές.

Το κείμενο αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι καλούνται να επανυποβάλλουν δικαιολογητικά και πιστοποιήσεις, ακόμη και μετά τον διορισμό τους, ενώ παράλληλα τίθεται το ζήτημα της άνισης μεταχείρισης σε σύγκριση με τα αγαπημένα κυβερνητικά πρόσωπα.

Πρόκειται για ένα θέμα που συνδέεται άμεσα με την αξιοπιστία των θεσμών, την εργασιακή αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών και τη συνολική ποιότητα του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος, και εκτιμούμε ότι αξίζει να αναδειχθεί στον δημόσιο διάλογο.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών 2026: Αναλυτικός οδηγός για τις αιτήσεις στο ΟΠΣΥΔ

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Νίκης:

Σε λίγες ημέρες, χιλιάδες εκπαιδευτικοί που προσδοκούν μια θέση των 800 ευρώ, θα κληθούν ξανά να αναρτήσουν πτυχία, μεταπτυχιακά, ξένες γλώσσες και κάθε είδους πιστοποίηση που έχουν αποκτήσει με κόπο και προσωπικές θυσίες. Και, ακόμη κι αν διοριστούν, θα κληθούν να τα υποβάλουν εκ νέου. Ως αναπληρωτές, παραμένουν διαρκώς υπό αμφισβήτηση, καθώς οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης διατηρούν το δικαίωμα να τους επανελέγχουν.

Όλα αυτά, για να υπηρετήσουν οπουδήποτε τοποθετηθούν, για λίγους μόνο μήνες, με απολαβές που δεν ανταποκρίνονται ούτε στα προσόντα ούτε στην ευθύνη του λειτουργήματός τους.

Σκεφτείτε το αίσθημα αδικίας που νιώθουν όλοι αυτοί οι εκπαιδευτικοί. Αδειασμένοι, απαξιωμένοι και μόνοι. Καλούνται να ανταποκριθούν σε αυστηρότατες διαδικασίες και πολλαπλούς ελέγχους, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση διορίζει σε θέσεις που απαιτούν πτυχίο πανεπιστημίου ανθρώπους που ψεύδονται χωρίς ίχνος αιδούς. Ανθρώπους που κάνουν καριέρα ως επιστημονικό προσωπικό στο τόσο σημαντικό Υπουργείο Παιδείας, όπως ο κύριος Λαζαρίδης που προκλητικά δηλώνει πως δεν θα απολογηθεί και που, εν τέλει, αναβαθμίζεται από την κυβέρνηση για τους «κόπους» και την «αξία» του.

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς

Την ίδια ώρα αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με πολλαπλάσια προσόντα από τον κύριο Λαζαρίδη δεν έχουν δικαίωμα ασθενείας χωρίς ποινή. Κι ας καλύπτουν σοβαρές ανάγκες του κράτους κι ας καταθέτουν πραγματικά πτυχία αποκτημένα με κόπο και ιδρώτα.

Κυρία Ζαχαράκη ποια λόγια θα βρείτε για να αναγγείλετε το άνοιγμα του ΟΠΣΥΔ για κατάθεση των πτυχίων, όταν η αξιοκρατία εφαρμόζεται μόνο σε όσους δεν είναι «ημέτεροι»;