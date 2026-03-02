Λογαριασμοί ρεύματος Μαρτίου: Πώς διαμορφώνονται τα πράσινα τιμολόγια – Ποιός πάροχος σας συμφέρει

Τα πράσινα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος μηνός Μαρτίου για τους οικιακούς καταναλωτές ανακοίνωσαν οι πάροχοι.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι πάροχοι μείωσαν τα τιμολόγια έως και και 34,4% τον Μάρτιο σε σχέση με τον περασμένο μήνα, παρά την κρίση που υπάρχει στο Ιράν και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Ουσιαστικά, οι πάροχοι έριξαν τις τιμές στα τιμολόγιά τους, επειδή ακολούθησαν την τάση στην χονδρεμπορική αγορά και μάλιστα οι χρεώσεις από κάποιους έφτασαν και σε επίπεδα προ ενεργειακής κρίσης.

Οι ανακοινώσεις των παρόχων

Αναλυτικά, οι τιμές των πράσινων τιμολογίων ρεύματος για τον μήνα Μάρτιο διαμορφώνονται εξής:

1.ΔΕΗ:

Μειώθηκε κατά 7% το πράσινο οικιακό τιμολόγιο ρεύματος.

Συνεπώς η χρέωση στο Γ1/Γ1Ν είναι στα 0,129 ευρώ ανά κιλοβατώρα τον Μάρτιο από 0,13929 ευρώ ανά κιλοβατώρα που ήταν τον περασμένο μήνα. Αυτό αφορά καταναλώσεις έως 200 κιλοβατώρες ανά μήνα.

Η τιμή στο πράσινο οικιακό τιμολόγιο είναι χαμηλότερη κατά 17% τον Μάρτιο του 2026 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

ΔΕΙΤΕ Τιμολόγια ρεύματος: Τι θα γίνει τον Μάρτιο

2.ΗΡΩΝ

Μειώνεται κατά 23,8% η τιμή του ρεύματος στο πράσινο τιμολόγιο τον Μάρτιο σε σχέση με τον περασμένο μήνα.

ΗΡΩΝ BASIC HOME: Η τιμή του πέφτει στα 0,11252 ευρώ ανά κιλοβατώρα τον Μάρτιο έναντι 0,14760 ευρώ ανά κιλοβατώρα τον Φεβρουάριο.

Η χρέωση στο ρεύμα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025 είναι μειωμένη κατά 29,5%.

3.Protergia

Μειώθηκε κατά 6% η τιμή στο πράσινο τιμολόγιο ρεύματος για τον μήνα Μάρτιο σε σχέση με τον Φεβρουάριο.

Οικιακό Value Special: Η τιμή για τον Μάρτιο διαμορφώνεται στα 0,149 ευρώ ανά κιλοβατώρα από τα 0,159 ευρώ ανά κιλοβατώρα που ήταν τον Φεβρουάριο.

4. nrg

Μειώθηκε κατά 16,8% η τιμή στο πράσινο οικιακό τιμολόγιο για τον Μάρτιο.

Η τιμή της χρέωσης πέφτει στα 0,1655 ευρώ για τον Μάρτιο από 0,1990 ευρώ ανά κιλοβατώρα που ανέρχονταν τον Φεβρουάριο.

5. ΖΕΝΙΘ

Η τιμή ρεύματος στο ειδικό τιμολόγιο για τον Μάρτιο είναι μειωμένη κατά 34,4% σε σχέση με τον περασμένο μήνα.

Το πράσινο τιμολόγιο για τον μήνα Μάρτιο είναι στα 0,16555 από 0,2525 ευρώ ανά κιλοβατώρα που ανέρχονταν τον Φεβρουάριο.

6. Volton

Το πράσινο τιμολόγιο κατέγραψε μια μείωση της τάξεως του 23,7% τον Μάρτιο σε σχέση με τον Φεβρουάριο. Ειδικότερα, η τιμή στο πράσινο οικιακό τιμολόγιο ρεύματος πέφτει στα 0,1662 τον Μάρτιο από 0,21784 ευρώ ανά κιλοβατώρα που ήταν τον περασμένο μήνα.

Ο ρόλος του πολέμου

Αξιοσημείωτο είναι δε πως οι τιμές του ρεύματος δεν δείχνουν να έχουν επηρεαστεί, τουλάχιστον για τον Μάρτιο, παρόλο που από το Σαββατοκύριακο ξεκίνησε ο πόλεμος των ΗΠΑ και Ισραήλ απέναντι στο Ιράν.

Ωστόσο τις όποιες επιπτώσεις φέρουν ο πόλεμος στο Ιράν το κλείσιμο στα Στενά του Ορμούζ, αυτές θα αποτυπωθούν στα τιμολόγια ρεύματος του Απριλίου.