Κατώτατος μισθός 2026: Πώς διαμορφώνονται οι αυξήσεις – Προτάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας

Ο κατώτατος μισθός στο επίκεντρο, καθώς εξετάζονται αυξήσεις από 3% έως 5% από την 1η Απριλίου. Η ΕΕΚΕ της ΓΣΕΕ προειδοποιεί για συνεχιζόμενη πίεση στην αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Με βάση το πρώτο σενάριο, που προβλέπει αύξηση της τάξης του 3%, ο κατώτατος μισθός εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 906 ευρώ μεικτά. Το δεύτερο σενάριο, το οποίο προβλέπει αύξηση 5%, οδηγεί σε νέο επίπεδο κατώτατων αποδοχών στα 924 ευρώ μεικτά.

Ο κατώτατος μισθός βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων, καθώς εξετάζονται αυξήσεις που ενδέχεται να εφαρμοστούν από την 1η Απριλίου και να επηρεάσουν περίπου 600.000 εργαζόμενους. Τα σενάρια που βρίσκονται υπό εξέταση προβλέπουν αναπροσαρμογή των κατώτατων αποδοχών κατά 3% έως 5%.

Την ίδια στιγμή, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ εκφράζει έντονη ανησυχία για τη συνεχιζόμενη πίεση στην αγοραστική δύναμη των πολιτών τα τελευταία χρόνια. Η παρέμβαση γίνεται σε μια περίοδο διεθνών εξελίξεων, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί πρόσθετες οικονομικές πιέσεις.

Τα δύο σενάρια για την αύξηση του κατώτατου μισθού

Σύμφωνα με τα δεδομένα που εξετάζονται, υπάρχουν δύο βασικά σενάρια για την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού. Σήμερα οι κατώτατες αποδοχές διαμορφώνονται στα 880 ευρώ μεικτά.

Τα δύο αυτά σενάρια βρίσκονται ήδη υπό εξέταση από το υπουργείο Εργασίας και αναμένεται να αποτελέσουν τη βάση για τις τελικές αποφάσεις σχετικά με τη νέα διαμόρφωση των αποδοχών.

Η διαδικασία των αποφάσεων για τον κατώτατο μισθό

Τα σχετικά σενάρια φέρεται να βρίσκονται στα χέρια της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως, η οποία τις επόμενες ημέρες αναμένεται να προχωρήσει στην επίσημη εισήγησή της προς το Υπουργικό Συμβούλιο.

Παράλληλα, η υπουργός έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι δεν τίθεται ζήτημα υπέρβασης του κυβερνητικού στόχου που προβλέπει κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ μεικτά έως το 2027. Η αναπροσαρμογή που εξετάζεται εντάσσεται στο πλαίσιο της σταδιακής προσέγγισης αυτού του στόχου.

Προειδοποίηση για την αγοραστική δύναμη των πολιτών

Την ίδια περίοδο, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ απευθύνει προειδοποίηση προς την κυβέρνηση σχετικά με την επιδείνωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών την τελευταία πενταετία.

Σύμφωνα με τους επιστημονικούς συνεργάτες της ΓΣΕΕ, οι καταναλωτές από το 2021 αντιμετωπίζουν έντονα φαινόμενα αισχροκέρδειας, ακρίβειας, παραπλάνησης και εξαπάτησης, γεγονός που έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση της αγοραστικής τους δύναμης.

Οι προτάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην αγορά. Μεταξύ των βασικών προτάσεων περιλαμβάνεται η εφαρμογή ψηφιακής ιχνηλασιμότητας των προϊόντων σε πραγματικό χρόνο.

Παράλληλα, προτείνεται η διασταύρωση δεδομένων με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και η επιβολή διοικητικών προστίμων που θα είναι άμεσα εισπράξιμα. Η Ένωση ζητά επίσης την άμεση δημοσιοποίηση των προϊόντων και των επιχειρήσεων που παραβαίνουν τη νομοθεσία.

Επιπλέον, προτείνεται η ενίσχυση των διαδικασιών πιστοποίησης προϊόντων με σαφή και ξεκάθαρη σήμανση της προέλευσής τους, ώστε οι καταναλωτές να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα προϊόντα που αγοράζουν.