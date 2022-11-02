array(30) { ["_edit_lock"]=> array(1) { [0]=> string(12) "1667378316:7" } ["_edit_last"]=> array(1) { [0]=> string(1) "7" } ["_thumbnail_id"]=> array(1) { [0]=> string(6) "590064" } ["onesignal_meta_box_present"]=> array(1) { [0]=> string(1) "1" } ["onesignal_send_notification"]=> array(1) { [0]=> string(0) "" } ["onesignal_modify_title_and_content"]=> array(1) { [0]=> string(0) "" } ["onesignal_notification_custom_heading"]=> array(1) { [0]=> NULL } ["onesignal_notification_custom_content"]=> array(1) { [0]=> NULL } ["hefo_before"]=> array(1) { [0]=> string(1) "0" } ["hefo_after"]=> array(1) { [0]=> string(1) "0" } ["_yoast_wpseo_newssitemap-exclude"]=> array(1) { [0]=> string(3) "off" } ["_yoast_wpseo_newssitemap-genre"]=> array(1) { [0]=> string(6) "a:0:{}" } ["_yoast_wpseo_content_score"]=> array(1) { [0]=> string(2) "30" } ["_yoast_wpseo_estimated-reading-time-minutes"]=> array(1) { [0]=> string(1) "9" } ["author_name_apopsis"]=> array(1) { [0]=> string(0) "" } ["_author_name_apopsis"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_602e5ea1ff50d" } ["protinomeno_arthro"]=> array(1) { [0]=> string(0) "" } ["_protinomeno_arthro"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_6020eb6461762" } ["add_post_in_slide"]=> array(1) { [0]=> string(0) "" } ["_add_post_in_slide"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_6020f9ae65c37" } ["add_post_in_roi"]=> array(1) { [0]=> string(0) "" } ["_add_post_in_roi"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_60210261bb8b7" } ["add_post_diada"]=> array(1) { [0]=> string(0) "" } ["_add_post_diada"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_60211cd0e950e" } ["add_post_diada_next"]=> array(1) { [0]=> string(0) "" } ["_add_post_diada_next"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_60212afa891da" } ["followipaidia"]=> array(1) { [0]=> string(681) "" } ["_followipaidia"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_600159e389967" } ["timeless"]=> array(1) { [0]=> string(1) "0" } ["_timeless"]=> array(1) { [0]=> string(19) "field_6049d47b0fb99" } }
Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News
Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr
Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !
Καλάθι του νοικοκυριού: Τι πρέπει να ξέρετε για τα 51 προϊόντα. Σύγκριση τιμών
Tα προϊόντα τριών μεγάλων αλυσίδων, του Σκλαβενίτη, της ΑΒ Βασιλόπουλος και του Μασούτη, καθώς και τις τιμές για το κάθε ένα από τα βασικά αγαθά που περιλαμβάνονται στο καλάθι, σύμφωνα με το capital.
Σημειώνεται ότι τα προϊόντα που συμμετέχουν στο καλάθι ανά εβδομάδα ανανέωσης του περιεχομένου του, θα διακρίνονται στα ράφια και στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ μέσω ειδικής σήμανσης.
Επιπλέον η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων θα γίνεται μέσα από την πλατφόρμα e-katanalotis.gov.gr.
Στόχευση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι ο έλεγχος της ακρίβειας μέσω του συγκεκριμένου μέτρου, το οποίο απευθύνεται στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Υπαρκτός είναι ωστόσο ο προβληματισμός τόσο από πλευράς των αλυσίδων όσο και από πλευράς των προμηθευτών για το εάν και κατά πόσο θα είναι αποτελεσματικό το μέτρο κατά την εφαρμογή του.
Δείτε στη συνέχεια το καλάθι των τριών μεγάλων αλυσίδων Σκλαβενίτη, ΑΒ Βασιλόπουλου και Μασούτη:
H λίστα προϊόντων του Σκλαβενίτη και οι τιμές πώλησης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΤΕΛΙΚΗ Τ. ΠΩΛ. 2/11
ΡΥΖΙ ΜΠΛΟΥ ΜΠΟΝΕΤ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 500ΓΡ
0,76
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΑΡΑΤΑ ΣΙΤΟΥ ΦΟΡΜΑ 680G
1,29
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑ ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΙΠΛΟΖΥΜ.ΣΤΑΡ.ΠΡΟΖ.ΦΕΤ500G
1,68
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ ΠΑΠΑΔ/ΛΟΥ 4Χ127,5Γ/1ΔΩΡ
1,26
MAΡATA ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο6 500ΓΡ
0,62
ΑΛΕΥΡΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΑΡΑΤΑ 1KG
0,94
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΕΛΛ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 500ΓΡ
1,15
ΠΑΡΙΖΑ BUENAS ΦΕΤΕΣ 300ΓΡ..
1,55
ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ Α/Κ ΚΑΤΕΨ/ΝΟΣ.
5,90
ΛΑΙΜΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ Μ/Ο ΝΩΠΟΣ (ΧΥΜΑ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ)
5,95
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ 65% ΑΓΡΟΖΩΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ Ε/Ζ
3,75
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΝΩΠΑ ΧΥΜΑ
3,75
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 3,5%ΛΙΠ.100%ΕΛΛ.1L *
1,12
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 1,5%ΛΙΠ.100%ΕΛΛ.1L *
1,12
ΓΑΛΑ PIESTO ΕΒΑΠΟΡΕ 410G *
0,86
ΓΑΛΑ PIESTO ΕΒΑΠΟΡΕ ΕΛΑΦΡΥ 410G *
0,86
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΜΑΡΑΤΑ 10% ΕΛΛ 3Χ200ΓΡ.
1,75
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΜΑΡΑΤΑ 2% ΕΛΛ 3Χ200ΓΡ.
1,75
ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΘΡΑΚΗΣ ΔΟΥΚΙΔΗΣ 400ΓΡ
4,08
ΓΚΟΥΝΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΦΕΤΕΣ 350ΓΡ
3,12
ΤΥΡΙ ΜΑΡΑΤΑ LIGHT ΙΣΠΑΝ.ΦΕΤΕΣ 300G
2,94
ΤΟΜΑΤΑ ΜΑΡΑΤΑ PASSATA 500G
0,48
ΑΥΓΑ ΤΣΑΟΥΣΗ L-ΜΕΓΑΛΑ 6Τ
1,76
ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ 63-73ΓΡ 6Τ
1,76
ΛΙΠΑΡΗ ΥΛΗ SUPER FRESCO ΠΑΚ.200G
0,90
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΜΟLΟΝ LAVE ΕΞ.ΠΑΡΘΕN.1LT
5,55
ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΜΑΡΑΤΑ 1LT
3,15
ΑΡΑΚΑΣ ΜΑΡΑΤΑ 1000ΓΡ
1,86
ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΙΚΗ AZUCARERA 1KG E.E
1,15
ΓΑΛΑ NUTRICIA ALMIRON N1 800Γ Ε/PAC
22,72
ΓΑΛΑ NUTRICIA ALMIRON N2 800Γ E/PAC
19,55
ΓΑΛΑ NUTRICIA ALMIRON N3 800Γ E/PAC
19,24
ΓΑΛΑ NUTRICIA ALMIRON N.4 800ΓΡ
19,15
ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΠΑΡΑΔ.194ΓΡ
2,44
ΚΑΦΕΣ CLASSIC NESCAFE 50ΓΡ
2,32
ΚΑΦΕΣ JACOBS ΕΚΛΕΚΤΟΣ 250G
4,93
ΑΦΕΨΗΜΑ LIPTON ΧΑΜΟΜΗΛΙ 10Φ.Χ1G
0,82
KAKAO BONORA 125ΓΡ
0,90
ΧΥΜΟΣ ΜΑΡΑΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΥΣΙΚΟΣ 1L
0,75
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL ΧΕΡΙΩΝ NATURA 80ML
1,00
DROLIO ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤ ΣΑΚ.14ΠΛΥΣΕΙΣ
1,85
DROLIO ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤ.ΡΟΥΧΩΝ ΑΡ.ΛΟΥΛΟΥΔ 38ΠΛ
3,55
DROLIO ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡ. ΕΠΙΦ. ΛΕΒΑΝΤΑ 1L
1,50
AVA ΥΓΡΟ ΠΙΑΤ ACTION ΞΙΔΙ&ΜΗΛΟ 430ML
1,16
ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΛΑΡΟΣ 1Τ Χ800ΓΡ
2,65
ΡΟΛΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΛΑΡΟΣ ΜΙΝΙ 2Φ 10ΤΕΜΧ75G
2,78
ΟΔ/ΜΑ COLGATE TRIPLE ACTION 75ML(-0,30)
2,25
ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ALWAYS ULTRA LONG 16T.ΟΙΚ ΣΥΣΚ
2,59
ΤΑΜΠΟΝ OB PRO COMFORT SUPER 16ΤΕΜ.
3,24
PANTENE ΣΑΜΠΟΥΑΝ CLASSIC 360ML
3,23
ΣΑΠΟΥΝΙ SETTE JASMIN & CITRUS 125ΓΡ.
0,45
ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤ.SANI MEDIUM Νο2 15Τ
7,56
ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤ.SANI LARGE Νο3 12Τ
7,56
ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤ.SANI EXTRA LARGE Νο4 10Τ.
7,56
BABYLINO SENSITIVE ECON.No5 44Τ
11,98
BABYLINO SENSITIVE ECONOMY No3 4-9KG 56Τ
11,98
BABYLINO SENSITIVE ECON No4 50Τ
11,98
BABYLINO SENSITIVE ECON No4+ 46Τ
11,98
BABYLINO SENSITIVE No5+ 42ΤΕΜ
11,98
ΜΩΡ/ΛΑ SEPTONA CALM& CARE ΧΑΜΟΜ 80Τ 2+1Δ
3,42
SEPTONA BABY ΣΑΜΠ/ΑΦΡΟΛ ΑΛΟΗ 500ML.
2,88
ΣΚΥΛΟΤΡ BARRON ΜΠΟΥΚ ΚΟΤ-ΓΑΛ 400ΓΡ
0,64
ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ ΜΠΟΥΚ BARRON ΨΑΡΙ 400ΓΡ
0,60
Η λίστα προϊόντων της ΑΒ Βασιλόπουλος και οι τιμές
Ρύζι τύπου “Καρολίνα” μακρύκοκκο
1
ΑΒ ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 1kg
1,85 €
Ψωμί για τοστ
2
ΑΒ ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 340g
0,82 €
Ψωμί για τοστ
2
ΑΒ ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΣΕ ΦΟΡΜΑ 680g
1,29 €
Ψωμί φραντζόλα
3
ΑΡΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 350g
1,06 €
Ψωμί φραντζόλα
3
ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΨΩΜΙ 350g
0,77 €
Φρυγανιές
4
ΑΒ ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ 250g
0,95 €
Φρυγανιές
4
ΑΒ ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ 4x500g
1,25 €
Μακαρόνια Νο 6
5
AB SPAGHETTI Ν6 500g
0,62 €
Αλεύρι
6
AB ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1kg
0,96 €
Όσπρια
7
AB ΦΑΚΕΣ ΛΕΠΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 500g
1,10 €
Γαλοπούλα ή/και πάριζα
8
365 ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 300g
2,49 €
Ψάρια Κατεψυγμένα Ένα τουλάχιστον προϊόν
9
ΑΒ ΓΛΩΣΣΑ ΦΙΛETO ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 750g
9,00 €
Χοιρινό Συσκευασμένα
10
AB ΧΟΙΡΙΝΟ ΛΑΙΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
5,53 €
Πουλερικά Συσκευασμένα
11
AB ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
3,98 €
Γάλα φρέσκο πλήρες
12
AB ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 1lt
1,12 €
Γάλα φρέσκο χαμηλά λιπαρά <2%
13
ΑB ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΕΛΑΦΡΥ 1lt
1,12 €
Γάλα εβαπορέ
14
AB ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 4% ΛΙΠΑΡΑ LIGHT 400g
0,99 €
Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις
15
AB ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 3,9% ΛΙΠΑΡΑ 3Χ200g
1,35 €
Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις (Χαμηλά λιπαρά <2%)
16
AB ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 2% ΛΙΠΑΡΑ 3Χ200g
1,35 €
Φέτα
17
AB ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΣΕ VACUUM 400g
4,45 €
Γκούντα
18
GOUDA ΣΕ ΦΕΤΕΣ 200g
2,16 €
Τυρί με Χαμηλά Λιπαρά
19
GOUDA LIGHT ΣΕ ΦΕΤΕΣ 200g
2,26 €
Χυμός τομάτας διατηρημένος
20
AB ΤΟΜΑΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΙΦΤΗ 500g
0,60 €
Αυγά Κλωβοστοιχίας και Αχυρώνα
21
AB ΦΡΕΣΚΑ ΑΒΓΑ ΚΛΩΒΟΣΤΟΙΧΙΑΣ MEDIUM 12 ΤΕΜΑΧΙΑ 53-63g
2,59 €
Αυγά Κλωβοστοιχίας και Αχυρώνα
21
AB ΦΡΕΣΚΑ ΑΒΓΑ ΑΧΥΡΩΝΑ LARGE 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 63-73g
3,29 €
Μαργαρίνες
22
AB ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT 250g
0,99 €
Παρθένο ελαιόλαδο
23
AB EXTRA ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1lt
5,59 €
Ηλιέλαιο
24
AB ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1lt
3,25 €
Λαχανικά Κατεψυγμένα Τουλάχιστον ένα από αρακάς, μπάμιες, φασολάκια κατεψυγμένα
25
365 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1kg
1,65 €
Λευκή ζάχαρη
26
ΑΒ ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1kg
1,28 €
Παιδικές τροφές (φόρμουλα μωρών)
27
NOYNOY ΚΡΕΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ 350g (sticker -0.20€)
5,57 €
Παιδικές τροφές (γάλα βρεφικής ηλικίας
28
FRISOGROW ΓΑΛΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 800g
19,55 €
Ελληνικός καφές
29
ΑΒ KΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ 94g
0,99 €
Στιγμιαίος καφές
30
AB ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 100g
2,37 €
Γαλλικός καφές
31
GONDOLIERE ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 500g
5,89 €
Τσάι ή Χαμομήλι
32
AB BLACK TEA ΣΕ ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ 20 ΤΕΜΑΧΙΑ
1,17 €
Κακάο σε σκόνη
33
ΑΒ ΚΑΚΑΟ 125g
0,89 €
Χυμός πορτοκάλι
34
AB ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1lt
0,75 €
Απολυμαντικά χεριών και αντισηπτικά
35
NATURA ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ SPRAY 100ml
1,36 €
Απορρυπαντικά πλυντηρίου (υγρά και σε σκόνη – όχι ταμπλέτες)
36
ΑΒ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ACTIVE CLEAN 75 MEZΟΥΡΕΣ
6,75 €
Απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και καθαρισμού επιφανειών – χλωρίνες
37
AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ULTRA LEMON 1250ml
0,99 €
Απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και καθαρισμού επιφανειών – χλωρίνες
37
AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ULTRA PINK 1250ml
0,99 €
Απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και καθαρισμού επιφανειών – χλωρίνες
37
AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ULTRA FRESH 1250ml
0,99 €
Απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι
38
ΑΒ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ REGULAR 500ml
0,99 €
Απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι
38
ΑΒ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΛΕΜΟΝΙ 500ml
0,99 €
Χαρτί κουζίνας
39
ΑΒ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800g
2,65 €
Χαρτί υγείας
40
365 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 10ΡΟΛΑ 2ΦΥΛΛΑ
2,99 €
Οδοντόκρεμες
41
COLGATE ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ BAKING SODA 75ml
2,28 €
Σερβιέτες
42
CARE ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ULTRA PLUS NIGHT 10 ΤΕΜΑΧΙΑ
1,35 €
Σερβιέτες
42
CARE ΣΕΡΒΙΕΤΑΚΙΑ NORMAL 36 ΤΕΜΑΧΙΑ
1,85 €
Σερβιέτες
42
CARE ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ CLASSIC 14 TEMΑΧΙΑ
1,56 €
Σερβιέτες
42
CARE ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ULTRA PLUS NORMAL 10 TEMAXIA
1,35 €
Σερβιέτες
42
CARE ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ULTRA PLUS SUPER 10 TEMAXIA
1,35 €
Ταμπόν
43
CARE TAΜΠΟN REGULAR 32 ΤΕΜΑΧΙΑ
2,66 €
Σαμπουάν
44
KARAVAKI ΣΑΜΠOYAN ΘΡΕΨΗ & ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΑΝΤΛΙΑ 600ml
4,96 €
Σαμπουάν
44
KARAVAKI ΣΑΜΠOYAN ΛΑΜΨΗ ΑΝΤΛΙΑ 600ml
4,96 €
Σαπούνια σε στερεή κατάσταση
45
365 ΣΑΠΟΥΝΙ ΜΠΑΡΕΣ 3X125g
1,05 €
Πάνες ακράτειας
46
SANI PANTS N3 LARGE 14 ΤΕΜΑΧΙΑ (10+4 TΕΜ. ΔΩΡΟ)
12,85 €
Πάνες ακράτειας
46
SANI PANTS N2 MEDIUM 14 ΤΕΜΑΧΙΑ (10+4 TΕΜ. ΔΩΡΟ)
10,96 €
Πάνες για μωρά
47
BABYLINO SENSITIVE ECONOMY No4+ 10-15kg 46 TΕΜΑΧΙΑ
21,78 €
Πάνες για μωρά
47
BABYLINO SENSITIVE ECONOMY No3 4-9kg 56 TΕΜΑΧΙΑ
21,78 €
Πάνες για μωρά
47
BABYLINO SENSITIVE ECONOMY No5 11-25kg 44 TΕΜΑΧΙΑ
21,78 €
Πάνες για μωρά
47
BABYLINO SENSITIVE ECONOMY No4 8-13kg 50 TΕΜΑΧΙΑ
21,78 €
Πάνες για μωρά
47
BABYLINO SENSITIVE ECONOMY No5+ 12-17kg 42 TΕΜΑΧΙΑ
21,78 €
Πάνες για μωρά
47
BABYLINO SENSITIVE ECONOMY No6 13-18kg 38 TΕΜΑΧΙΑ
20,70 €
Πάνες για μωρά
47
BABYLINO SENSITIVE ECONOMY No7 15+kg 36 TΕΜΑΧΙΑ
20,63 €
Είδη ατομικής υγιεινής για μωρά (μωρομάντηλα)
48
CARE ΜΩΡΟΜΑΝΤΙΛΑ ΧΑΜΟΜΗΛΙ 3X72 TEMAXIA
2,42 €
Είδη ατομικής υγιεινής για μωρά (μωρομάντηλα)
48
CARE ΜΩΡΟΜΑΝΤΙΛΑ SENSITIVE 3X72 TEMAXIA
2,42 €
Είδη ατομικής υγιεινής για μωρά (σαμπουάν)
49
JOHNSON’S BABY ΣΑΜΠΟΥΑΝ REGULAR 300ml
2,90 €
Τροφή για σκύλους
50
365 ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ ΚΥΝΗΓΙ 1240g
1,59 €
Τροφή για γάτες
51
365 ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ ΨΑΡΙ 415g
0,60 €
H λίστα του Μασούτη και οι τιμές των προϊόντων
Περιγραφή
Αρχική
Τελική
ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΜΑΣΟΥΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 500ΓΡ
0,98
0,79
ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΥΣΗ ΣΙΤΟΥ 700ΓΡ
1,90
1,60
ΨΩΜΙ ΚΑΤΣΕΛΗ ΔΙΠΛΟΖΥΜΩΤΟ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΠΡΟΖΥΜΕΝΙΟ ΦΕΤΕΣ 500ΓΡ
1,68
1,68
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 255ΓΡ
1,18
0,94
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ MR GRAND Ν6 500ΓΡ
0,65
0,62
ΜΠΟΥΤΙ ΧΟΙΡΙΝΟ Μ/Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ
5,90
5,70
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΧΥΜΑ
2,99 €
2,99 €
ΠΑΡΙΖΑ PREMIUM ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΧΥΜΑ
6,73
3,90
ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ ΡΟΛΟ ΦΙΛΕΤΟ PESCANOVA 480 ΓΡ
7,15
4,50
ΓΑΛΑ ΜΕΒΓΑΛ ΠΑΣΤΕΡ 3,5% ΛΕΥΚΟ 1ΛΙΤ ΧΑΡΤ
1,37
1,22
ΓΑΛΑ ΜΕΒΓΑΛ ΕΛΑΦΡΥ 1,5% 1Λ ΧΑΡΤΙΝΟ
1,37
1,22
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΝΟΥΝΟΥ 170 ΓΡ
0,72
0,72
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΑΣ ΣΕΡΓΑΛ 3,85% 200Γ ΕΤ 2+1ΔΩΡΟ
1,80
1,35
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΑΣ ΣΕΡΓΑΛ 2% 200ΓΡ ΕΤ 2+1ΔΩΡΟ
1,80
1,35
ΦΕΤΑ 400ΓΡ ΔΩΔΩΝΗ
5,76
4,90
GOUDA ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ GRANDE 48% ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΧΥΜΑ
9,20
7,35
ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΛΑΦΡΥ ΧΥΜΑ ΦΡΑΤΖΟΛΑ
12,58
8,99
ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΓΚΡΕΚΑ 500ΓΡ
0,82
0,82
ΑΥΓΑ ΤΣΑΚΙΡΗ 6ΑΔΑ ΑΠΛΑ Μ 53-63
2,49
1,49
ΑΥΓΑ ΤΣΑΚΙΡΗ 6ΑΔΑ ΦΡ. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΧΤ 63-72
2,99
1,90
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ FLORA ΠΛΑΚΑΚΙ 70%Λ 25%ΒΟΥΤ 250ΓΡ
2,62
2,10
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ XENIA ΑΘΗΝΟΕΛΙΑ-ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 1L
7,66
7,26
ΗΛΙΕΛΑΙΟ MR GRAND 1L
3,19
2,99
ΑΡΑΚΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗ 1000ΓΡ.
3,12
1,80
ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ SUGARTIA 1Κ
1,28
1,15
ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ROYAL 1Κ
1,28
1,15
NUTRICIA ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ 250ΓΡ
2,08
1,66
ΓΑΛΑ ALMIRON GROWING UP 2+ UHT 1L
2,08
1,77
ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ96ΓΡ
1,72
1,38
NESCAFE 100ΓΡ
4,33
4,33
ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ MR GRAND 250ΓΡ
3,99
3,65
ΧΑΜΟΜΗΛΙ LIPTON ΑΦΕΨΗΜΑ ΦΑΚΕΛΑ 20ΦΧ1ΓΡ
1,56
1,56
ΚΑΚΑΟ MR GRAND 125ΓΡ
0,99
0,89
ΦΑΚΕΣ ΧΟΝΔΡΕΣ MR GRAND 500ΓΡ
1,25
1,09
MR GRAND ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1L
0,79
0,75
MR GRAND SPRAY ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΛΟΣΙΟΝ 150ML
1,49
0,89
DIXAN GEL ΦΡΕΣΚΑΔΑ ΩΚΕΑΝΟΥ 33ΜΕΖ 1,65L
10,79
5,40
DIXAN ΚΟΥΤΙ ΦΡΕΣΚΑΔΑ ΩΚΕΑΝΟΥ 33ΜΕΖ 1,815Κ
10,78
5,39
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡ MR GRAND ΑΝΘΗ ΑΝΟΙΞΗΣ 2L
2,49
2,29
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡ MR GRAND ΑΓΡΙΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ 2L
2,49
2,29
ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ MR GRAND LEMON FRESH 500ML
0,99
0,95
ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ MR GRAND ORANGE FRESH 500ML
0,99
0,95
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ MR GRAND 2Φ 650ΓΡ
2,45
2,15
ΟΔ/ΜΑ AIM FAMILY PROTECTION HERBAL 75ML
2,30
1,15
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ MR GRAND 10Τ 3Φ BLUE WHITE 920ΓΡ
3,99
3,49
ΣΕΡΒ EVERY DAY UL PL HYPERDRY NORMAL 10Τ
3,50
1,93
ΣΕΡΒ EVERY DAY UL PL HYPERDRY SUPER 10T
3,50
1,93
ΣΕΡΒ EVERY DAY UL PL HYP MAXI NIGHT 10T
3,50
1,93
ΤΑΜΠΟΝ Ο.Β PRO COMFORT SUPER 16ΤΕΜ
4,14
3,31
ΣΑΜΠ GLISS ULTIMATE COLOR PROTECT ΒΑΜΜΕΝΑ 400ML
5,24
2,88
ΣΑΠΟΥΝΙ MR GRAND ΓΑΛΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ 125ΓΡ
0,49
0,39
ΣΑΠΟΥΝΙ MR GRAND ΒΙΟΛΕΤΑ 125ΓΡ
0,49
0,39
ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ MR GRAND MEDIUM N2 15T
6,79
6,79
ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ MR GRAND LARGE N3 12T
6,79
6,79
ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ MR GRAND XLARGE N4 10T
6,79
6,79
BABYLINO SENSITIVE No3 4-9K 22T
9,90
5,45
BABYLINO SENSITIVE No4 20T
9,90
5,45
BABYLINO SENSITIVE No4+ 19T
9,90
5,45
BABYLINO SENSITIVE No5 18T
9,90
5,45
BABYLINO SENSITIVE N5+ 16T
9,90
5,45
BABYLINO SENSITIVE N7 14T
9,90
5,45
BABYLINO SENSITIVE No1 2-5K 26T
7,30
4,02
BABYLINO SENSITIVE No6 14T
9,25
5,09
ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ SEPTONA CALM N CARE SENSITIVE 60T 2+1ΔΩΡΟ
5,52
3,31
AGNOTIS ΣΑΜΠΟΥΑΝ & ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 400ML
7,98
3,99
ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ MR GRAND ΚΥΝΗΓΙ 1250ΓΡ
1,59
1,49
ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ MR GRAND ΜΟΣΧΑΡΙ 1250ΓΡ
1,59
1,49
ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ MR GRAND ΚΟΤΟΠ/ΓΑΛΟΠ 1250ΓΡ
1,59
1,49
ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ MR GRAND ΠΑΤΕ ΜΟΣΧ/ΚΑΡΟΤΑ 400ΓΡ
0,79
0,69
ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ MR GRAND ΠΑΤΕ ΤΟΝΟΣ/ΣΟΛΟΜ 400ΓΡ
0,79
0,69
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΜΑΣΟΥΤΗ 1Κ
0,99
0,95