Τι αλλάζει στα σούπερ μάρκετ: Το νέο πλαίσιο

Νέα ρύθμιση επιβάλλει υποχρεωτική σήμανση σε προϊόντα με μειωμένη ποσότητα χωρίς μείωση τιμής, ενισχύοντας τη διαφάνεια στην αγορά.

Τα Σούπερ μάρκετ μπαίνουν σε νέο πλαίσιο λειτουργίας, καθώς το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης εισάγει υποχρεωτική σήμανση σε προϊόντα που μειώνεται η ποσότητά τους χωρίς αντίστοιχη μείωση της τιμής. Η παρέμβαση στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας και την προστασία των καταναλωτών.

Το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει συνολικά 10 παρεμβάσεις και αναμένεται να συζητηθεί στην αρμόδια επιτροπή στις 17 Απριλίου, ενώ η ψήφισή του προγραμματίζεται για τις 23 Απριλίου.

Υποχρεωτική ενημέρωση για τη μείωση ποσότητας

Στο επίκεντρο των νέων ρυθμίσεων βρίσκεται η υποχρέωση σήμανσης σε προσυσκευασμένα προϊόντα, όταν μειώνεται η ποσότητα χωρίς αντίστοιχη αλλαγή στην τιμή.

Η ρύθμιση αυτή ενισχύει την προστασία των καταναλωτών απέναντι σε πρακτικές που θεωρούνται αθέμιτες, προβλέποντας παράλληλα αυστηρές κυρώσεις.

Πρόστιμα και έλεγχοι στην αγορά

Οι παραβάσεις των νέων κανόνων συνοδεύονται από σημαντικά πρόστιμα, τα οποία μπορούν να φτάσουν έως και τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Η ενίσχυση των ελέγχων αποτελεί βασικό άξονα του νομοσχεδίου, με στόχο τη διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού και καλύτερων τιμών για τους καταναλωτές.

Αλλαγές στις λαϊκές αγορές

Παράλληλα, προωθείται ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου.

Οι διαδικασίες απλοποιούνται μέσω ψηφιοποίησης, με τις άδειες να αποκτούν επ’ αόριστον ισχύ και τη χορήγησή τους να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Νέο σύστημα αδειοδοτήσεων

Η έκδοση άδειας παραγωγού γίνεται πλέον ταχύτερα, απαιτώντας λιγότερα δικαιολογητικά και ολοκληρώνεται εντός πέντε ημερών.

Η κάλυψη κενών θέσεων πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών κληρώσεων, ενισχύοντας τη διαφάνεια στη διαδικασία.

Στήριξη παραγωγών και αγροτών

Εισάγεται η δυνατότητα δημιουργίας εποχικών θέσεων παραγωγών σε λαϊκές αγορές, οι οποίες εγκρίνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος και η διασφάλιση πρόσβασης των καταναλωτών σε φρέσκα προϊόντα.

Η εφαρμογή MyKataggelies

Το νομοσχέδιο ενισχύει τη συμμετοχή των πολιτών στους ελέγχους μέσω της ψηφιακής εφαρμογής MyKataggelies.

Η εφαρμογή επιτρέπει την υποβολή καταγγελιών, επώνυμων ή ανώνυμων, με δυνατότητα αποστολής φωτογραφιών που περιλαμβάνουν στοιχεία χρονοσήμανσης και γεωεντοπισμού.

Διαχείριση των καταγγελιών

Η επεξεργασία των καταγγελιών και η διαπίστωση παραβάσεων ανατίθεται στην αρμόδια ανεξάρτητη αρχή.

Η λειτουργία του μηχανισμού αυτού αναμένεται να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και τη συνολική εποπτεία της αγοράς.

Με πληροφορίες από το enikonomia