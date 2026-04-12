Σούπερ μάρκετ: Ποια προϊόντα οδηγούν την άνοδο πωλήσεων

Η ανάπτυξη των σούπερ μάρκετ το 2026 συνεχίζεται, αλλά βασίζεται κυρίως στις αυξήσεις τιμών και όχι στην ενίσχυση της κατανάλωσης.

Η ανάπτυξη τωνσούπερ μάρκετ στην Ελλάδα παραμένει ισχυρή το 2026, ωστόσο η εικόνα της αγοράς αποκαλύπτει μια διαφορετική πραγματικότητα: η αύξηση του τζίρου δεν οφείλεται κυρίως στη ζήτηση, αλλά στην άνοδο των τιμών. Τα στοιχεία της Circana δείχνουν ότι η αξία των πωλήσεων ενισχύεται σημαντικά, ενώ η κατανάλωση σε όγκο κινείται πιο συγκρατημένα.

Το πρώτο δίμηνο του 2026 επιβεβαιώνει την τάση αυτή, με τις πωλήσεις να φτάνουν τα 2,16 δισ. ευρώ έναντι 1,98 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας άνοδο 9%. Η δυναμική αυτή έρχεται να προστεθεί στην αύξηση 6,1% που καταγράφηκε το 2025, όταν η αγορά FMCG διαμορφώθηκε στα 14,1 δισ. ευρώ.

Η επίδραση των τιμών στην ανάπτυξη των σούπερ μάρκετ

Η βασική εξήγηση για την απόκλιση μεταξύ αξίας και όγκου πωλήσεων βρίσκεται στις τιμές. Η μέση τιμή ανά μονάδα αυξήθηκε κατά 3,1% το 2024, επιταχύνθηκε στο 5,5% το 2025 και έφτασε το 8,1% στο πρώτο δίμηνο του 2026, επηρεάζοντας καθοριστικά τον συνολικό τζίρο.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στις επιμέρους κατηγορίες. Στα τρόφιμα, για παράδειγμα, η αξία αυξάνεται με πολύ ταχύτερο ρυθμό σε σχέση με τον όγκο, ο οποίος κινείται μόλις στο +4,0%. Παρόμοια εικόνα εμφανίζεται και στα προϊόντα υγείας και ομορφιάς (+5,4% σε όγκο) και στα είδη νοικοκυριού (+3,1%), επιβεβαιώνοντας την πίεση που δέχεται η καταναλωτική δαπάνη.

Το τρόφιμο κυριαρχεί στην αγορά FMCG

Τα τρόφιμα συνεχίζουν να αποτελούν τον βασικό πυλώνα της αγοράς, συγκεντρώνοντας το 83,6% των συνολικών πωλήσεων το 2026, από 82,6% το 2025. Η κατηγορία αυτή είναι και η βασική κινητήριος δύναμη της ανάπτυξης, καθώς απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης των καταναλωτών.

Η άνοδος στα τρόφιμα φτάνει το 10,1% στο πρώτο δίμηνο, υπερβαίνοντας σημαντικά τις επιδόσεις άλλων κατηγοριών. Τα προϊόντα υγείας και ομορφιάς αυξάνονται κατά 3,4% και τα είδη νοικοκυριού κατά 3,5%, καταγράφοντας σαφώς χαμηλότερους ρυθμούς.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η ανάπτυξη σε επιμέρους κατηγορίες, όπως τα σνακ (+10,1%), τα κατεψυγμένα τρόφιμα (+8,8%), τα γαλακτοκομικά (+8,5%) και τα μη αλκοολούχα ποτά (+7,5%). Αντίθετα, πιο ήπια είναι η πορεία των προϊόντων προσωπικής φροντίδας και των ειδών οικιακής χρήσης.

Αλλαγές στη δομή και στις επιλογές των καταναλωτών

Η κατανομή της αγοράς παραμένει σχετικά σταθερή, με τα τυποποιημένα προϊόντα να κατέχουν το 76,5% της αξίας και τα προϊόντα επί ζυγίω το 23,5%. Ωστόσο, τα «χύμα» προϊόντα ενισχύουν σταδιακά τη θέση τους, αντανακλώντας τη ζήτηση για φρέσκα είδη.

Παράλληλα, ενισχύεται η στροφή προς τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Το μερίδιό τους αυξάνεται στο 27,5% το 2026 από 27,3% το 2025, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξής τους (10,6%) ξεπερνά σημαντικά εκείνον των επώνυμων προϊόντων (7,1%). Η τάση αυτή συνδέεται με την αναζήτηση πιο οικονομικών λύσεων από τους καταναλωτές.

Την ίδια στιγμή, μειώνεται η ένταση των προωθητικών ενεργειών, καθώς το ποσοστό πωλήσεων μέσω προσωρινών μειώσεων τιμών διαμορφώνεται στο 24,1% στο σύνολο της αγοράς, με πιο έντονη πτώση σε κατηγορίες όπως η υγεία και ομορφιά και τα είδη νοικοκυριού.

Καταστήματα και γεωγραφικές διαφοροποιήσεις

Σε επίπεδο καταστημάτων, όλοι οι τύποι εμφανίζουν θετική πορεία, με τα μεγάλα σούπερ μάρκετ άνω των 2.500 τετραγωνικών μέτρων να καταγράφουν τη μεγαλύτερη αύξηση (9,8%). Τα μικρότερα καταστήματα έως 400 τετραγωνικά μέτρα ακολουθούν με 8,9%, ενώ τα μεσαία κινούνται πιο συγκρατημένα στο 5,8%.

Γεωγραφικά, η Αττική εξακολουθεί να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς με 45%, αλλά εμφανίζει χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης (7,4%). Αντίθετα, υψηλότερες επιδόσεις καταγράφονται σε περιοχές όπως η Πελοπόννησος (9,8%), η Κεντρική Ελλάδα (9,6%), τα νησιά (9,2%) και η Κρήτη (8,6%), με τον τουρισμό να λειτουργεί ενισχυτικά για την κατανάλωση.

Διαφοροποιήσεις σε προϊόντα και κανάλια πώλησης

Τα προϊόντα ζυγιζόμενου βάρους συνεχίζουν να παρουσιάζουν ισχυρή ανάπτυξη (+12,1%), με τα λαχανικά να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο (27,1%), ενώ ακολουθούν το κρέας και τα γαλακτοκομικά. Ωστόσο, ορισμένες κατηγορίες, όπως τα αλλαντικά και τα ψάρια, εμφανίζουν μεγαλύτερη αστάθεια.

Αντίθετα, το ηλεκτρονικό κανάλι δείχνει σημάδια επιβράδυνσης. Ο τζίρος διαμορφώνεται στα 52 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση 2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, εξέλιξη που αποδίδεται τόσο στη μείωση των παραγγελιών όσο και στη χαμηλότερη μέση αξία καλαθιού.

