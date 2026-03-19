Voucher για ψώνια: Τελικά θα ισχύει για όλα τα σούπερ μάρκετ;

Πίνακας περιεχομένων

Οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν το voucher σε ηλεκτρονική μορφή, τόσο στο email όσο και στο κινητό τους τηλέφωνο. Το κουπόνι θα διαθέτει συγκεκριμένο αριθμό και θα μπορεί να χρησιμοποιείται για την αγορά προϊόντων διατροφής.

Κάθε νοικοκυριό θα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί αγορές σε σούπερ μάρκετ, οπωροπωλεία και άλλα καταστήματα τροφίμων, επιλέγοντας ελεύθερα τα προϊόντα που χρειάζεται. Το ποσό που θα αντιστοιχεί στο voucher θα συνδέεται με το μέγεθος του νοικοκυριού.

Τα vouchers για αγορές τροφίμων αποτελούν τον βασικό μηχανισμό του νέου προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας που υλοποιεί το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για τη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών. Η υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου παρουσίασε τη λειτουργία του μέτρου, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι οι δικαιούχοι να μπορούν να αγοράζουν οι ίδιοι τα προϊόντα που χρειάζονται από καταστήματα τροφίμων.

Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ, απευθύνεται σε νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, τα οποία πληρούν συγκεκριμένα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Η στήριξη παρέχεται επιπλέον του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και αποτελεί συνέχεια της επισιτιστικής βοήθειας που στο παρελθόν εφαρμοζόταν μέσω του προγράμματος ΤΕΒΑ.

Με αυτό τον τρόπο, κάθε νοικοκυριό θα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί αγορές σε σούπερ μάρκετ, οπωροπωλεία και άλλα καταστήματα τροφίμων, επιλέγοντας ελεύθερα τα προϊόντα που χρειάζεται. Το ποσό που θα αντιστοιχεί στο voucher θα συνδέεται με το μέγεθος του νοικοκυριού.

Ποια προϊόντα δεν θα μπορούν να αγοραστούν

Το voucher θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τρόφιμα και προϊόντα πρώτης ανάγκης. Δεν θα επιτρέπεται η αγορά καπνικών προϊόντων, αλκοόλ ή η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια μέσω του κουπονιού.

Σύμφωνα με την υπουργό, η λογική του μέτρου είναι να στηριχθούν ουσιαστικά τα ευάλωτα νοικοκυριά στην κάλυψη βασικών αναγκών διατροφής. Για τον λόγο αυτό προβλέπονται συγκεκριμένοι περιορισμοί ως προς το είδος των αγορών που μπορούν να πραγματοποιηθούν.

Το νέο σύστημα αντί των διανομών τροφίμων

Η εφαρμογή των vouchers αντικαθιστά την παλαιότερη πρακτική διανομής τροφίμων μέσω κουτιών που δίνονταν σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα από τις περιφέρειες και τους δήμους.

Στο προηγούμενο μοντέλο οι πολίτες συχνά περίμεναν σε μεγάλες ουρές για να παραλάβουν τα τρόφιμα. Επιπλέον, υπήρχαν δυσκολίες στη μεταφορά και διατήρηση των προϊόντων, ιδιαίτερα σε νησιωτικές περιοχές όπου ενδέχεται να επηρεαζόταν η διανομή από καιρικές συνθήκες ή να αλλοιώνονταν τρόφιμα κατά τη μεταφορά.

Περισσότερη ευελιξία και λιγότεροι μεσάζοντες

Με το νέο σύστημα, οι δικαιούχοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν το voucher όποτε το επιθυμούν μέσα στον μήνα. Κάποιος μπορεί να επιλέξει να πραγματοποιήσει μία μεγάλη αγορά ή να επισκεφθεί περισσότερες φορές τα καταστήματα τροφίμων.

Παράλληλα, περιορίζεται η ανάγκη για ενδιάμεσες διαδικασίες αποθήκευσης, μεταφοράς και διανομής προϊόντων. Σύμφωνα με την υπουργό, στόχος είναι ένα σύστημα πιο διαφανές και λειτουργικό, όπου ο πολίτης επιλέγει ο ίδιος τι χρειάζεται για το νοικοκυριό του.

Μητρώο καταστημάτων και ηλεκτρονικές συναλλαγές

Για την υλοποίηση του μέτρου θα δημιουργηθεί μεγάλο μητρώο καταστημάτων που θα μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η συμμετοχή θα είναι ανοιχτή σε όσους πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Βασικό κριτήριο θα είναι η δυνατότητα πραγματοποίησης ηλεκτρονικών συναλλαγών, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται το voucher. Το σύστημα δεν θα λειτουργεί με προπληρωμένη κάρτα, αλλά με ηλεκτρονικό κουπόνι που θα εξαργυρώνεται στα συνεργαζόμενα καταστήματα.

Στεγαστική πολιτική και ευρωπαϊκές συζητήσεις

Η υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη συμμετοχή της στο Συμβούλιο υπουργών Κοινωνικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Όπως σημείωσε, το ζήτημα της στέγασης βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών συζητήσεων, καθώς συνδέεται άμεσα με τη δημογραφική πρόκληση που αντιμετωπίζουν πολλές χώρες.

Κατά τις επαφές με τον επίτροπο Dan Jørgensen και τον γενικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Mario Nava, συζητήθηκε η ανάγκη μεγαλύτερης ευελιξίας στη χρήση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για στεγαστικές πολιτικές. Στόχος είναι τα κράτη-μέλη να αξιοποιούν πιο αποτελεσματικά τα διαθέσιμα προγράμματα.

Η Ελλάδα, όπως επισημάνθηκε, εφαρμόζει ήδη ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στεγαστικής πολιτικής που περιλαμβάνει 43 μέτρα με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 7 δισ. ευρώ, με στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών και την αύξηση της προσφοράς κατοικίας.

Πρόγραμμα ψηφιακής ενδυνάμωσης για ηλικιωμένους και ΑμεΑ

Στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής πολιτικής, αναφέρθηκε και το πρόγραμμα «Όλοι Digital – Ψηφιακή Ενδυνάμωση και Συμμετοχή για Όλους», το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην εκπαίδευση πολιτών άνω των 65 ετών και Ατόμων με Αναπηρία στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, στην πρόσβαση στις υπηρεσίες του gov.gr και στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Το ενδιαφέρον για συμμετοχή είναι ήδη αυξημένο, καθώς έχουν υποβληθεί περίπου 5.000 αιτήσεις. Μέχρι τον Ιούνιο προβλέπεται να εκπαιδευτούν 3.600 ηλικιωμένοι και 2.800 άτομα με αναπηρία.