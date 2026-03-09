ΔΥΠΑ: Αιτήσεις για voucher 750 ευρώ – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για το επίδομα

Ξεκινούν την Τρίτη 10 Μαρτίου στις 12:00 οι αιτήσεις για το πρόγραμμα voucher της ΔΥΠΑ με εκπαιδευτικό επίδομα 750 ευρώ για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

Οι αιτήσεις για το νέο voucher της ΔΥΠΑ με εκπαιδευτικό επίδομα 750 ευρώ ξεκινούν την Τρίτη 10 Μαρτίου στις 12:00 το μεσημέρι, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης.

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» και έχει στόχο την ενίσχυση βασικών δεξιοτήτων που συνδέονται με τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας, όπως οι ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, αλλά και ο οικονομικός εγγραμματισμός.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις για το voucher της ΔΥΠΑ

Η διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας voucher.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συνδεθούν χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet και να συμπληρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία πριν υποβάλουν την αίτησή τους.

Δεδομένου ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, η έγκαιρη υποβολή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. Η ζήτηση αναμένεται αυξημένη, γι’ αυτό οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εισέλθουν στην πλατφόρμα την Τρίτη 10 Μαρτίου στις 12:00, ώστε να διεκδικήσουν μία από τις διαθέσιμες θέσεις στο πρόγραμμα.

Ποιοι εργαζόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 114.384 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις συμμετοχής. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και να εργάζονται ως μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα, ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριότητας ή την ειδικότητά τους.

Παράλληλα, απαιτείται οι συμμετέχοντες να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Γυμνασίου. Για όσους αποφοίτησαν έως το 1980, γίνεται δεκτό και απολυτήριο Δημοτικού.

Από τη δράση εξαιρούνται δημόσιοι υπάλληλοι, αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες. Επίσης, δεν μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έχουν ήδη λάβει μέρος σε αντίστοιχο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ (δράση 16913) από το 2022 μέχρι σήμερα.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αίτηση

Για την ολοκλήρωση της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισυνάψουν συγκεκριμένα έγγραφα στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ.

Συγκεκριμένα απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, αντίγραφο πτυχίου ή απολυτηρίου, καθώς και το ημερολόγιο εργασίας Μαρτίου 2026 από το σύστημα «Εργάνη».

Η εκπαίδευση και το επίδομα των 750 ευρώ

Το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται μέσω επιταγών κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει συνολικά 150 ώρες εκπαίδευσης. Από αυτές, οι 149 ώρες πραγματοποιούνται με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση, δίνοντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να παρακολουθούν το πρόγραμμα στον χρόνο που τους εξυπηρετεί.

Μία ώρα εκπαίδευσης πραγματοποιείται με σύγχρονη τηλεκατάρτιση. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης και όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαδικασία θα λάβουν το πλήρες εκπαιδευτικό επίδομα των 750 ευρώ μικτά.

Τα αντικείμενα κατάρτισης του προγράμματος

Τα προγράμματα της ΔΥΠΑ επικεντρώνονται σε τομείς που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας και συνδέονται με την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της καινοτομίας.

Στα αντικείμενα εκπαίδευσης περιλαμβάνονται οι ψηφιακές δεξιότητες και οι τεχνολογίες πληροφορικής, οι πράσινες δεξιότητες και η βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και η διαχείριση ενέργειας και οι περιβαλλοντικές πρακτικές.

Παράλληλα, το πρόγραμμα καλύπτει θέματα οικονομικού εγγραμματισμού και χρηματοοικονομικών γνώσεων, καθώς και σύγχρονες επαγγελματικές δεξιότητες που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την καινοτομία στην εργασία.