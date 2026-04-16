Ανήλικος με ρουκέτα έξω από σχολείο – Τρεις συλλήψεις για πυροτεχνήματα

Ανήλικος εντοπίστηκε με πυροτεχνήματα έξω από σχολείο στη Νίκαια, οδηγώντας σε τρεις συλλήψεις στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης.

Τα πυροτεχνήματα αποτέλεσαν την αιτία για τη σύλληψη ενός 14χρονου έξω από σχολικό συγκρότημα στη Νίκαια, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων της αστυνομίας. Το περιστατικό εντάσσεται σε ειδική δράση που βρίσκεται σε εξέλιξη για την αποτροπή της παράνομης διακίνησης και χρήσης επικίνδυνων ειδών.

Η υπόθεση οδήγησε συνολικά σε τρεις συλλήψεις, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους με στόχο την πρόληψη αντίστοιχων περιστατικών, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένης χρήσης πυροτεχνημάτων.

Πώς εντοπίστηκε ο ανήλικος έξω από το σχολείο

Ο 14χρονος εντοπίστηκε απογευματινές ώρες της 9ης Απριλίου να βρίσκεται έξω από σχολικό χώρο, έχοντας στην κατοχή του πυροτέχνημα έτοιμο προς χρήση.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί βρήκαν ακόμη δύο πυροτεχνήματα, τα οποία κατασχέθηκαν άμεσα, ενώ ο ανήλικος οδηγήθηκε στη σύλληψη.

Η προέλευση των πυροτεχνημάτων

Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο ανήλικος είχε προμηθευτεί τα πυροτεχνήματα από έναν 42χρονο άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε στην ίδια περιοχή.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, στην κατοχή του 42χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 17 πυροτεχνήματα τύπου ρουκέτας.

Σύλληψη και για τον γονέα του ανηλίκου

Η υπόθεση δεν περιορίστηκε μόνο στον ανήλικο και τον προμηθευτή, καθώς συνελήφθη και ο γονέας του 14χρονου.

Η σύλληψη έγινε με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, όπως προβλέπεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες

Και οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

Οι αρχές χειρίζονται την υπόθεση στο πλαίσιο της εφαρμογής της νομοθεσίας για την κατοχή και διακίνηση πυροτεχνημάτων.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι στην Αττική

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις ελέγχου θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση σε ολόκληρη την περιοχή.

Στόχος των δράσεων αυτών είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η αποτροπή επικίνδυνων περιστατικών που σχετίζονται με τη χρήση πυροτεχνημάτων.