ΑΑΔΕ: Νέα εποχή στους φορολογικούς ελέγχους με τη ΔΕΟΣ

Η ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ τίθεται σε πλήρη λειτουργία από τα μέσα Μαρτίου με 450 ελεγκτές και στόχο περίπου 30.000 ελέγχους μέσα στο 2026 για την αντιμετώπιση της μεγάλης φοροδιαφυγής και του οικονομικού εγκλήματος.

Η ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ τίθεται σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία από τα μέσα Μαρτίου, εγκαινιάζοντας ένα νέο πλαίσιο δράσης για την αντιμετώπιση της μεγάλης φοροδιαφυγής και του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος. Η νέα Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών φιλοδοξεί να ενισχύσει την προστασία των δημοσίων εσόδων και να διασφαλίσει συνθήκες φορολογικής δικαιοσύνης και υγιούς ανταγωνισμού.

Με τη δημιουργία της νέας δομής αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο οργανώνονται οι έλεγχοι σε σοβαρές υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος. Η υπηρεσία αντικαθιστά το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, το οποίο λειτουργούσε για σχεδόν τρεις δεκαετίες, εισάγοντας ένα ενιαίο και πιο σύγχρονο σύστημα επιχειρησιακών ελέγχων.

450 ελεγκτές σε επιχειρησιακή δράση

Η νέα υπηρεσία θα αναπτύξει επιχειρησιακή δράση με συνολικά 450 ελεγκτές. Από αυτούς, 370 προέρχονται από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και από το πρώην ΣΔΟΕ, ενώ ακόμη 80 νέοι ελεγκτές θα επιλεγούν από ειδική επιτροπή με βάση τα προσόντα, την εμπειρία και την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα.

Τα στελέχη θα συμμετέχουν σε συνεχή εκπαίδευση σε μεθόδους έρευνας, ελέγχων και δίωξης οικονομικών παραβάσεων. Παράλληλα θα εκπαιδεύονται σε τεχνικές σκοποβολής, δίωξης ναρκωτικών και αντιμετώπισης περιστατικών που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια ελέγχων, ενώ θα φέρουν όπλο και αλεξίσφαιρα για λόγους προστασίας.

Σύγχρονος εξοπλισμός για τις επιχειρήσεις

Τα επιχειρησιακά κλιμάκια θα διαθέτουν εξοπλισμό που περιλαμβάνει drones, φορητές κάμερες, ειδικά οχήματα και σκάφη, καθώς και μέσα επικοινωνίας και επιτήρησης. Πριν από κάθε επιχείρηση οι ελεγκτές θα λαμβάνουν τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και τεκμηριωμένη διενέργεια των ελέγχων.

Η σύνδεση των ομάδων ελέγχου με το κέντρο επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ θα επιτρέπει την άμεση υποστήριξη και καθοδήγηση σε πραγματικό χρόνο. Με αυτό τον τρόπο επιχειρείται να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων και ο συντονισμός των δράσεων.

Αίθουσες επιχειρήσεων και τεχνητή νοημοσύνη

Στο επιχειρησιακό μοντέλο της ΔΕΟΣ κεντρικό ρόλο θα έχουν δύο ειδικές Αίθουσες Επιχειρήσεων, οι οποίες θα λειτουργούν με προηγμένα μέσα επικοινωνίας και μετάδοσης εικόνας σε πραγματικό χρόνο, ακόμη και μέσω drones. Από εκεί θα σχεδιάζονται και θα συντονίζονται όλες οι επιχειρησιακές δράσεις.

Στις αίθουσες αυτές θα συγκεντρώνονται δεδομένα που θα αναλύονται με τη βοήθεια σύγχρονων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Η επεξεργασία των πληροφοριών θα επιτρέπει την αναγνώριση δικτύων και δομών που εμφανίζονται σε περισσότερες από μία υποθέσεις, διευκολύνοντας τον εντοπισμό σύνθετων κυκλωμάτων.

Περιφερειακές μονάδες ελέγχου

Η Γενική Διεύθυνση θα στηρίζεται σε τρεις κατηγορίες περιφερειακών μονάδων που θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα. Οι Μονάδες Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων σε Αττική και Μακεδονία θα διερευνούν υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος, ηλεκτρονικών ερευνών και διαφθοράς.

Οι Μονάδες Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο θα επικεντρώνονται στη μεγάλη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Παράλληλα, οι Μονάδες Ειδικών Τελωνειακών Ελέγχων σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα έχουν ως βασικό αντικείμενο την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και της δασμοφοροδιαφυγής.

Στόχος περίπου 100 επιχειρήσεις την ημέρα

Για το 2026 έχει τεθεί ως στόχος η πραγματοποίηση τουλάχιστον 30.000 ελέγχων, δηλαδή περίπου 100 επιχειρησιακών δράσεων ημερησίως μέχρι το τέλος του έτους. Οι έλεγχοι θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων υποθέσεις φοροδιαφυγής μέσω ηλεκτρονικών μέσων και διαδικτύου, καθώς και απάτης στον ενδοκοινοτικό ΦΠΑ.

Στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας εντάσσονται επίσης έρευνες ηλεκτρονικού οικονομικού εγκλήματος και παραβιάσεων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και έλεγχοι για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν εθνικές και κοινοτικές επιδοτήσεις. Η ΔΕΟΣ θα υποβάλλει μηνυτήριες αναφορές στον αρμόδιο Εισαγγελέα για ολοκληρωμένες υποθέσεις φοροδιαφυγής και θα συνεργάζεται διεθνώς με οργανισμούς όπως η OLAF, η INTERPOL και η EUROPOL, ενώ ειδικό τμήμα θα λειτουργεί ως Εθνικό Γραφείο Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων από εγκληματικές δραστηριότητες.

