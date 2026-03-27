Τι αναμένεται να αλλάξει στα πτυχία ΤΕΙ και ΑΕΙ – Όσα ανακοίνωσε η Σοφία Ζαχαράκη

Προωθείται νέα ρύθμιση για ισοτίμηση πτυχίων ΤΕΙ και ενσωμάτωση της ΑΣΠΑΙΤΕ στο ΕΚΠΑ μέσω επόμενου νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας.

Η ισοτίμηση πτυχίων ΤΕΙ αποτελεί βασικό άξονα των επόμενων παρεμβάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, όπως έγινε γνωστό κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου στη Βουλή. Η σχετική ρύθμιση αναμένεται να ενταχθεί σε επόμενο νομοθετικό πλαίσιο, μετά από διαδικασία διαβούλευσης και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Την ίδια στιγμή, στο ίδιο νομοσχέδιο θα περιληφθούν και διατάξεις που αφορούν την απορρόφηση της ΑΣΠΑΙΤΕ από το ΕΚΠΑ, σηματοδοτώντας αλλαγές στη δομή της ανώτατης εκπαίδευσης. Τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε η Σοφία Ζαχαράκη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Ολομέλειας.

Οι σχεδιαζόμενες αλλαγές για τα πτυχία ΤΕΙ

Η πρόβλεψη για ισοτίμηση των πτυχίων των ΤΕΙ με αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα αποτελεί μία από τις βασικές διατάξεις που βρίσκονται υπό επεξεργασία. Η ρύθμιση αυτή δεν θα εφαρμοστεί οριζόντια, καθώς θα συνοδεύεται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θα καθοριστούν μέσω διαβούλευσης.

Πτυχία ΑΕΙ Τεχνολογικού Τομέα: Σε εκκρεμότητα η αντιστοίχιση για 400.000 αποφοίτους

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αναδιάρθρωσης της ανώτατης εκπαίδευσης, με στόχο την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν την ακαδημαϊκή αναγνώριση των τίτλων σπουδών. Οι λεπτομέρειες αναμένεται να αποσαφηνιστούν στο επόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου.

Η ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στο ΕΚΠΑ

Παράλληλα με τις ρυθμίσεις για τα πτυχία ΤΕΙ, το επόμενο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει και διατάξεις για την απορρόφηση της ΑΣΠΑΙΤΕ από το ΕΚΠΑ. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με αλλαγές στη δομή των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τον τρόπο οργάνωσης της ανώτατης εκπαίδευσης.

ΟΙΕΛΕ: Σιγή ιχθύος για τις καταγγελίες για μαϊμού μεταπτυχιακά και πιστοποιήσεις για μοριοδότηση στον ΑΣΕΠ – Ερωτήσεις κομμάτων στη Βουλή

Η ενσωμάτωση της ΑΣΠΑΙΤΕ στο ΕΚΠΑ αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες θεσμικές παρεμβάσεις, καθώς επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία και τον προσανατολισμό της συγκεκριμένης σχολής, εντάσσοντάς την στο πλαίσιο ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος.

Η τοποθέτηση στη Βουλή και το νομοσχέδιο

Οι ανακοινώσεις έγιναν στο πλαίσιο της συζήτησης και ψήφισης νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας στη Βουλή, το οποίο αφορά την ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, τη σύσταση νέας κατηγορίας θέσεων καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, καθώς και το πλαίσιο λειτουργίας ανώτερων σχολών καλλιτεχνικής και μουσικής εκπαίδευσης.

Η Υπουργός πήρε τον λόγο από το προεδρείο της Βουλής κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Ολομέλειας, προκειμένου να αναφερθεί στις επόμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες, λίγο πριν αποχωρήσει για να συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της κυβέρνησης.