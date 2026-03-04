Μεταθέσεις εκπαιδευτικών: Πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν στην Πρωτοβάθμια

Ο Μάρτιος αποτελεί διαχρονικά τον μήνα κατά τον οποίο κορυφώνεται μία από τις σημαντικότερες υπηρεσιακές διαδικασίες για τους εκπαιδευτικούς: οι μεταθέσεις. Πρόκειται για μια μεταβολή που επηρεάζει καθοριστικά την επαγγελματική και προσωπική ζωή των δασκάλων, καθώς συνδέεται άμεσα με τον οικογενειακό προγραμματισμό, τη σταθερότητα στην καθημερινότητα και τον σχεδιασμό της νέας σχολικής χρονιάς.

Ο Μάρτιος αποτελεί διαχρονικά τον μήνα κατά τον οποίο κορυφώνεται μία από τις σημαντικότερες υπηρεσιακές διαδικασίες για τους εκπαιδευτικούς: οι μεταθέσεις. Πρόκειται για μια μεταβολή που επηρεάζει καθοριστικά την επαγγελματική και προσωπική ζωή των δασκάλων, καθώς συνδέεται άμεσα με τον οικογενειακό προγραμματισμό, τη σταθερότητα στην καθημερινότητα και τον σχεδιασμό της νέας σχολικής χρονιάς.

Με αφορμή την έναρξη της σχετικής διαδικασίας, ο αιρετός του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Αναστάσιος Αντωνιάδης επισημαίνει τη σημασία της έγκαιρης ολοκλήρωσης των μεταθέσεων, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται για μια απλή διοικητική πράξη, αλλά για ζήτημα αξιοπρέπειας και ουσιαστικής οργάνωσης της εκπαίδευσης. Όπως σημειώνει, η πραγματοποίησή τους τον Μάρτιο αποτελεί θετική εξέλιξη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όταν οι αποφάσεις λαμβάνονταν ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι, προκαλώντας αναστάτωση στους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους. Παράλληλα, καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για τη θεσμική θωράκιση και τη βελτίωση της διαδικασίας, ώστε να διασφαλίζεται σταθερότητα, διαφάνεια και αποτελεσματικός εκπαιδευτικός σχεδιασμός.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΙΡΕΤΟΥ Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Αντωνιάδη Αναστάσιου, Εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε..

Καλημέρα και καλό μήνα.

Ο Μάρτιος αποτελεί διαχρονικά τον μήνα των εκπαιδευτικών. Είναι ο μήνας των μεταθέσεων, της σημαντικότερης υπηρεσιακής μεταβολής στη διάρκεια του επαγγελματικού βίου κάθε δασκάλου. Η έγκαιρη ολοκλήρωση των μεταθέσεων δεν είναι μια τυπική διοικητική διαδικασία• είναι ζήτημα αξιοπρέπειας, οικογενειακού προγραμματισμού και ουσιαστικής οργάνωσης της εκπαίδευσης.

Τα προηγούμενα χρόνια οι μεταθέσεις πραγματοποιούνταν Ιούνιο, Ιούλιο, ακόμη και Αύγουστο, δημιουργώντας ανασφάλεια και αναστάτωση στους συναδέλφους και τις οικογένειές τους. Η καθιέρωση της διαδικασίας τον Μάρτιο αποτελεί θετικό βήμα, καθώς επιτρέπει τον έγκαιρο σχεδιασμό τόσο των εκπαιδευτικών όσο και της διοίκησης. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μπορούν έτσι να προχωρούν έγκαιρα στις μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ, στην αποτύπωση των λειτουργικών κενών και στη συνολική προετοιμασία της νέας σχολικής χρονιάς, ώστε τον Σεπτέμβριο τα σχολεία να ξεκινούν χωρίς εκκρεμότητες.

Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω θεσμικές παρεμβάσεις ώστε η διαδικασία να γίνει σταθερή, διαφανής και απαλλαγμένη από αστάθμητους παράγοντες.

Προτείνουμε:

1). Τη νομοθετική κατοχύρωση της πραγματοποίησης των μεταθέσεων κάθε Μάρτιο, ώστε να μην επαφίεται στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία.

2). Τον καθορισμό συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος για τις παραιτήσεις (7 Ιανουαρίου – 7 Φεβρουαρίου), ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για τον ορθό υπολογισμό των οργανικών κενών.

3).Την υποβολή προτάσεων από Διευθυντές και Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης για ιδρύσεις, καταργήσεις ή υποβαθμίσεις σχολικών μονάδων έως τις 31 Ιανουαρίου, χωρίς παρεμβάσεις εξωθεσμικών παραγόντων που αλλοιώνουν τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό.

4). Την αναθεώρηση του Ν. 50/1996 που αφορά τις ειδικές κατηγορίες μεταθέσεων, με επικαιροποίηση των προβλέψεων για λόγους υγείας και ένταξη νέων κατηγοριών όπου απαιτείται.

Την ένταξη σε ειδική κατηγορία συναδέλφων με ποσοστό αναπηρίας 67%, όπως ισχύει στο υπόλοιπο Δημόσιο.

5). Τη δυνατότητα υποβολής παραίτησης καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, υπό την προϋπόθεση έγκαιρης ενημέρωσης της Διεύθυνσης από την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Οι προτάσεις αυτές δεν υπηρετούν συντεχνιακές λογικές. Υπηρετούν τη σταθερότητα του δημόσιου σχολείου, τη διαφάνεια στη διοίκηση και τον σεβασμό στον οικογενειακό και προσωπικό προγραμματισμό των εκπαιδευτικών.

Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι τα τελευταία χρόνια οι μεταθέσεις και οι αποσπάσεις πραγματοποιούνται νωρίτερα σε σχέση με το παρελθόν, ενώ δόθηκε και η δυνατότητα σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς με σοβαρά προβλήματα υγείας να αποκτήσουν δικαίωμα μετάθεσης. Η συνέχιση και η θεσμική θωράκιση αυτής της πρακτικής αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για ένα σύγχρονο και δίκαιο υπηρεσιακό πλαίσιο.

Εκτός απροόπτου, οι φετινές μεταθέσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 20 Μαρτίου. Η έγκαιρη ανακοίνωσή τους θα αποτελέσει ακόμη ένα βήμα προς την κατεύθυνση της σταθερότητας και της θεσμικής κανονικότητας που έχει ανάγκη το δημόσιο σχολείο.

Ο Μάρτιος δεν είναι απλώς ένας μήνας υπηρεσιακών μεταβολών. Είναι μήνας ευθύνης, σχεδιασμού και διεκδίκησης για μια εκπαίδευση οργανωμένη, δίκαιη και ανθρώπινη.