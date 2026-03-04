Μεταθέσεις εκπαιδευτικών 2026: Ποιό είναι το χρονοδιάγραμμα – Τι αναμένεται

Η διαδικασία των μεταθέσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εισέρχεται σε κρίσιμη φάση, καθώς το επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες συνεδριάσεις του ΚΥΣΠΕ που σχετίζονται με την εξέταση των αιτήσεων.

Η διαδικασία των μεταθέσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εισέρχεται σε κρίσιμη φάση, καθώς το επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες συνεδριάσεις του ΚΥΣΠΕ που σχετίζονται με την εξέταση των αιτήσεων.

Οι μεταθέσεις αποτελούν μία από τις σημαντικότερες υπηρεσιακές μεταβολές στην επαγγελματική πορεία των εκπαιδευτικών, γεγονός που εντείνει το ενδιαφέρον και την αγωνία των ενδιαφερομένων.

Σε σχετική ενημέρωση, ο αιρετός του ΚΥΣΠΕ Νίκος Φασφαλής παρουσιάζει το χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων του Συμβουλίου και τα βήματα που απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, δίνοντας παράλληλα εκτίμηση για το πότε αναμένεται να «τρέξει» το σύστημα για τις γενικές μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το 2026.

Αναλυτικά η ενημέρωση:

Κατανοώντας την αγωνία όλων σας για τις Μεταθέσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, αφού αυτές αποτελούν μια από τις σημαντικότερες υπηρεσιακές μεταβολές του εργασιακού μας βίου, θέλω να σας ενημερώσω ότι:

Το ΚΥΣΠΕ θα συνεχίσει τις συνεδριάσεις του την Πέμπτη 12 & την Παρασκευή 13 Μαρτίου με θέματα που αφορούν αυτές (ένταξη στις ειδικές κατηγορίες, αμφισβητούμενες αιτήσεις, ανακλήσεις κλπ.)

Καλώς εχόντων των πραγμάτων τη Δευτέρα 16 Μαρτίου θα γίνει έγκριση των κενών και θα τρέξει το σύστημα για την πραγματοποίηση των Γενικών μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 2026!

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Είμαι πάντα στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και θα σας ενημερώνω σχετικά για κάθε εξέλιξη.