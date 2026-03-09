Μεταθέσεις 2026: Πότε συνεδριάζει το ΚΥΣΠΕ για τις αιτήσεις εκπαιδευτικών

Οι διαδικασίες για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το 2026 εισέρχονται σε κρίσιμη φάση, καθώς το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ) αναμένεται να συνεδριάσει στο Υπουργείο Παιδείας την Πέμπτη 12 Μαρτίου και την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, προκειμένου να εξετάσει σειρά θεμάτων που αφορούν αιτήσεις μεταθέσεων, αποσπάσεων αλλά και υπηρεσιακών ζητημάτων εκπαιδευτικών.

Στην ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων περιλαμβάνεται η εξέταση αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών σε Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, καθώς και στη Γενική Εκπαίδευση και σε δομές Ειδικής Αγωγής, με παράλληλη αξιολόγηση των προσόντων Ειδικής Αγωγής και των αμφισβητούμενων αιτήσεων. Παράλληλα, το Συμβούλιο θα ασχοληθεί με ζητήματα αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2024–2025, αιτήσεις χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, καθώς και αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών.

Αναλυτικά:

Μεταθέσεις 2026

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Όπως σας ενημέρωσα έγκαιρα πριν από μερικές μέρες για το χρονοδιάγραμμα που αφορά την πραγματοποίηση των Μεταθέσεων, το ΚΥΣΠΕ θα συνεδριάσει στο Υπουργείο Παιδείας την Πέμπτη 12 Μαρτίου & την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1.Εξέταση αιτήσεων μετάθεσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

2.Εξέταση αιτήσεων μετάθεσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Γενική Εκπαίδευση και σε δομές Ειδικής Αγωγής (εξέταση προσόντων Ειδικής Αγωγής, αμφισβητούμενες αιτήσεις κ.λπ.)

3.Εξέταση θεμάτων αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ διδακτικού έτους 2024– 2025.

4.Εξέταση αιτήσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Στελεχών Εκπαίδευσης, για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

5.Εξέταση αιτήσεων παραίτησης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Είναι αυτονόητο ότι είμαι πάντα στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση και ενημέρωση.

Πάντα κοντά σας,

Φασφαλής Νίκος