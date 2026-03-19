Μαθηματικός: «Μαθητής επιχείρησε να μου επιτεθεί μπροστά στη διευθύντρια» – Μπορεί να έχανα τη ζωή μου

Πίνακας περιεχομένων

Καθηγητής Μαθηματικών στην Αχαΐα περιγράφει ακραία περιστατικά βίας και ατιμωρησίας μέσα σε σχολικό περιβάλλον που, όπως καταγγέλλει, τον οδήγησαν τελικά σε παραίτηση.

Η παραίτηση καθηγητή Μαθηματικών στην Αχαΐα φέρνει στο προσκήνιο σοβαρές καταγγελίες για βία και εκφοβισμό μέσα σε σχολικό περιβάλλον, με τον ίδιο να περιγράφει συνθήκες που, όπως υποστηρίζει, ξεπερνούν κάθε όριο. Ο Κώστας Σταυρόπουλος κάνει λόγο για μια καθημερινότητα γεμάτη ένταση, φόβο και συνεχείς επιθέσεις, οι οποίες – όπως σημειώνει – δεν αντιμετωπίστηκαν ποτέ ουσιαστικά.

Όπως δηλώνει, η απόφασή του να αποχωρήσει δεν σχετίζεται με την αδυναμία διαχείρισης των περιστατικών, αλλά με την πεποίθηση ότι η κατάσταση δεν θα άλλαζε και ότι υπήρχε πραγματικός κίνδυνος για τη σωματική του ακεραιότητα.

Η καθημερινότητα μέσα σε ένα περιβάλλον έντασης

Σύμφωνα με την περιγραφή του, το σχολείο είχε μετατραπεί σε χώρο όπου η βία αποτελούσε επαναλαμβανόμενο φαινόμενο. Μαθητές φέρονται να προχωρούσαν σε επιθετικές ενέργειες τόσο απέναντι σε συμμαθητές όσο και σε εκπαιδευτικούς, προκαλώντας τραυματισμούς και δημιουργώντας ένα κλίμα διαρκούς ανασφάλειας.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι περιστατικά εκφοβισμού συνέβαιναν καθημερινά, με μαθητές να σπρώχνουν άλλους για να τους ρίξουν στο έδαφος, ενώ αντίστοιχες επιθέσεις, όπως αναφέρει, δέχθηκαν και συνάδελφοί του. Παρά τις συνεχείς αναφορές προς τη διεύθυνση, υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε καμία ουσιαστική αντίδραση.

Από τις ειρωνείες στις οργανωμένες επιθέσεις

Η κατάσταση, όπως περιγράφει, δεν ξεκίνησε με ακραία περιστατικά, αλλά κλιμακώθηκε σταδιακά. Αρχικά αντιμετώπιζε ειρωνείες και προκλητική συμπεριφορά, με μαθητές να τον αποκαλούν υποτιμητικά και να αρνούνται να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις του.

Στη συνέχεια, όπως καταγγέλλει, οι αντιδράσεις έγιναν πιο οργανωμένες, με στόχο να τον απομακρύνουν από σημεία όπου υπήρχαν παραβατικές συμπεριφορές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μαθητές φέρονται να του πετούσαν αντικείμενα από πίσω, επιχειρώντας να τον αποπροσανατολίσουν και να αποτρέψουν την παρουσία του σε συγκεκριμένους χώρους.

Το περιστατικό που οδήγησε στην παραίτηση

Καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του έπαιξε ένα περιστατικό που, όπως αναφέρει, αποτέλεσε σημείο καμπής. Μαθητής εισέβαλε σε χώρο συνεδρίασης και κινήθηκε εναντίον του με σκοπό να τον χτυπήσει, παρουσία της διεύθυνσης.

Ο καθηγητής τονίζει ότι, παρά τη σοβαρότητα του γεγονότος, δεν υπήρξε άμεση αντίδραση, γεγονός που τον οδήγησε να προχωρήσει ο ίδιος σε αναφορά μετά από ημέρες. Κατά την εκτίμησή του, η έλλειψη ενεργειών ενίσχυσε την αίσθηση ατιμωρησίας και συνέβαλε στην περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης.

Από καταγγέλλων σε κατηγορούμενος

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στην εξέλιξη που ακολούθησε μετά τις καταγγελίες του. Όπως υποστηρίζει, αντί να διερευνηθούν οι συνθήκες που περιέγραψε, βρέθηκε ο ίδιος στο επίκεντρο ελέγχου, έπειτα από αναφορές που υποβλήθηκαν σε βάρος του.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η υπόθεση οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ τέθηκε ακόμη και ζήτημα ελέγχου της ψυχικής του κατάστασης. Ο ίδιος χαρακτηρίζει την εξέλιξη αυτή ως άδικη, σημειώνοντας ότι από θύμα επίθεσης μετατράπηκε σε κατηγορούμενο.

Περιστατικά που εντείνουν το κλίμα φόβου

Ο καθηγητής περιγράφει και άλλα περιστατικά που, όπως λέει, αποτυπώνουν το κλίμα που επικρατούσε. Σε μία περίπτωση, μαθητής που φέρεται να τον βοήθησε να εντοπίσει δράστη επίθεσης βρέθηκε περικυκλωμένος από ομάδα συμμαθητών του, οι οποίοι, σύμφωνα με την καταγγελία, ετοιμάζονταν να του επιτεθούν.

Παράλληλα, αναφέρει ότι στο σχολείο εισέρχονταν εξωσχολικά άτομα, τα οποία διατάρασσαν τη λειτουργία των μαθημάτων, χωρίς – όπως υποστηρίζει – να λαμβάνονται τα προβλεπόμενα μέτρα.

Η συνολική εικόνα για το σχολικό περιβάλλον

Κάνοντας έναν ευρύτερο απολογισμό, ο εκπαιδευτικός περιγράφει ένα σύστημα στο οποίο, όπως λέει, η απουσία επιβολής κανόνων και πειθαρχίας οδηγεί στην ενίσχυση της βίας. Κατά την άποψή του, η ατιμωρησία ενθαρρύνει τέτοιες συμπεριφορές, ενώ οι εκπαιδευτικοί μένουν εκτεθειμένοι χωρίς επαρκή στήριξη.

Υπογραμμίζει ότι το σχολείο οφείλει να διασφαλίζει την τήρηση κανόνων και να διδάσκει στους μαθητές ότι οι πράξεις έχουν συνέπειες, διαφορετικά – όπως σημειώνει – η βία ενδέχεται να παγιωθεί ως καθημερινότητα και να επηρεάσει την κοινωνία στο σύνολό της.