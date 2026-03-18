«Φοβάμαι για τη ζωή μου, οι μαθητές μού πετούσαν πέτρες» – Μαθηματικός καταγγέλλει επιθέσεις μαθητών και παραιτείται

Καταγγελίες για εκφοβισμό εκπαιδευτικού στην Αχαΐα, με αναφορές σε επιθέσεις μαθητών και έλλειψη ουσιαστικής ανταπόκρισης από τις αρμόδιες αρχές.

Οι καταγγελίες για bullying σε βάρος εκπαιδευτικών επανέρχονται στο προσκήνιο, με νέο περιστατικό από την Αχαΐα να προκαλεί έντονο προβληματισμό στην εκπαιδευτική κοινότητα. Καθηγητής Μαθηματικών περιγράφει μια καθημερινότητα έντασης και φόβου, υποστηρίζοντας ότι βρέθηκε στο στόχαστρο μαθητών, χωρίς να υπάρξει ουσιαστική αντίδραση από τις αρμόδιες αρχές.

Την ίδια περίοδο που η σχολική κοινότητα εξακολουθεί να βρίσκεται υπό το βάρος της απώλειας της Σοφίας Χρηστίδου, καθηγήτριας Αγγλικών στο 3ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης, νέες μαρτυρίες για περιστατικά εκφοβισμού εκπαιδευτικών εντείνουν την ανησυχία για το κλίμα που επικρατεί στα σχολεία.

Η εμπειρία του καθηγητή και οι καταγγελίες

Ο Κώστας Σταυρόπουλος, καθηγητής Μαθηματικών, περιέγραψε δημόσια τα όσα –όπως αναφέρει– βίωσε στο σχολείο όπου υπηρετούσε. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση έφτασε σε οριακό σημείο, οδηγώντας τον τελικά στην απόφαση να παραιτηθεί.

Διαβάστε ακόμη Σχολεία: Εκπαιδευτικοί αντιμέτωποι με απειλές, πιέσεις και δημόσια διαπόμπευση

Όπως σημειώνει, τα περιστατικά δεν ήταν μεμονωμένα. Κατά τη διάρκεια των εφημεριών του στον προαύλιο χώρο, δεχόταν επιθέσεις από μαθητές, ενώ χαρακτηριστικά ανέφερε ότι του πέταξαν πέτρα με στόχο να τον τραυματίσουν σοβαρά.

Περιστατικά έντασης και απειλών

Ιδιαίτερα ανησυχητικό ήταν, σύμφωνα με τον ίδιο, περιστατικό κατά το οποίο μαθητής εισήλθε σε συνεδρίαση καθηγητών και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του. Ο εκπαιδευτικός κάνει λόγο για μια κατάσταση που του προκάλεσε φόβο ακόμη και για τη σωματική του ακεραιότητα.

Παρά τη σοβαρότητα των καταγγελιών, ο ίδιος υποστηρίζει ότι η αντίδραση που έλαβε ήταν ανεπαρκής. Όπως περιγράφει, αντί να εξεταστούν τα περιστατικά, του ζητήθηκε από μαθητή να δεχθεί μια απλή συγγνώμη ως λύση.

Διαβάστε ακόμη Σοφία Ζαχαράκη: «Τα σχολεία μας δεν είναι ζούγκλα» – Ξεκινούν σεμινάρια για γονείς σε όλη τη χώρα

Αντιδράσεις και καταγγελίες εις βάρος του

Σύμφωνα με τον καθηγητή, η εξέλιξη της υπόθεσης πήρε διαφορετική τροπή, καθώς βρέθηκε αντιμέτωπος με αναφορές από γονείς. Παράλληλα, η διεύθυνση του σχολείου φέρεται να τον κατηγόρησε ότι δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Ο ίδιος κάνει λόγο για προσπάθεια απαξίωσής του, σημειώνοντας ότι παρουσιάστηκε ως επικίνδυνος, ακόμη και «στα όρια ψυχιατρικής διαταραχής», κάτι που, όπως τονίζει, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Η δικαστική εξέλιξη και η παραίτηση

Παρά το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, δικαιώθηκε από τη Δικαιοσύνη, ο εκπαιδευτικός επέλεξε να αποχωρήσει από τη θέση του. Η απόφαση αυτή, όπως εξηγεί, συνδέεται με τη συνολική αντιμετώπιση που δέχθηκε.

Ο ίδιος κάνει λόγο για «βάναυση και συκοφαντική προσβολή» της προσωπικότητάς του, επισημαίνοντας ότι μετά από 27 χρόνια υπηρεσίας δεν μπορούσε να ανεχθεί τέτοιου είδους συμπεριφορές.

Κλείνοντας, ο καθηγητής δηλώνει αποφασισμένος να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες, επιδιώκοντας, όπως αναφέρει, την αποκατάσταση της τιμής και της υπόληψής του.

Δείτε Εκπαιδευτική κοινότητα σε σοκ: Τα βαθύτερα προβλήματα του σχολείου

Η υπόθεση αναδεικνύει, για ακόμη μία φορά, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί μέσα στο σχολικό περιβάλλον, με τα περιστατικά εκφοβισμού να απασχολούν ολοένα και περισσότερο τη δημόσια συζήτηση.