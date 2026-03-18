Εγγραφές μαθητών: Στο «περιθώριο» τα διαπολιτισμικά σχολεία

Στη Βουλή φέρνει το ΚΚΕ τα προβλήματα εγγραφών στα διαπολιτισμικά σχολεία, καταγγέλλοντας αποκλεισμό από την πλατφόρμα και ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης.

Σοβαρά ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία εγγραφών στα διαπολιτισμικά σχολεία φέρνει στη Βουλή το ΚΚΕ, με επίκαιρη ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας. Το κόμμα καταγγέλλει αποκλεισμό των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων από το βασικό σύστημα εγγραφών, κάνοντας λόγο για πολιτική επιλογή που πλήττει την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση.

Όπως επισημαίνεται, για ακόμη μία χρονιά τα διαπολιτισμικά σχολεία δεν περιλαμβάνονται στην εγκύκλιο εγγραφών ούτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Εγγραφή στην Πρώτη Δημοτικού», χωρίς να προβλέπεται κάποια εναλλακτική διαδικασία για την αρχική εγγραφή των μαθητών.

Εκτός συστήματος εγγραφών τα διαπολιτισμικά σχολεία

Σύμφωνα με την ερώτηση, η απουσία των διαπολιτισμικών σχολείων από το σύστημα οδηγεί τους μαθητές να εγγράφονται υποχρεωτικά στο σχολείο της περιοχής τους και στη συνέχεια να μετακινούνται μετεγγραφικά τον Σεπτέμβριο. Η πρακτική αυτή δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στον προγραμματισμό των σχολικών μονάδων, τόσο σε επίπεδο τμημάτων όσο και στελέχωσης.

Παράλληλα, καταγράφεται σημαντική μείωση των εγγραφών, γεγονός που, όπως υπογραμμίζεται, θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των σχολείων αυτών. Η κατάσταση επιδεινώνεται από την έλλειψη σαφών οδηγιών προς τις σχολικές μονάδες, καθώς ακόμη και αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου δεν αναφέρονται στην εγκύκλιο.

Εμπόδια για γονείς και μαθητές

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες, κυρίως λόγω γλωσσικών εμποδίων. Όπως σημειώνεται, η πλατφόρμα εγγραφών δεν προσφέρει πολύγλωσση ενημέρωση, ενώ δεν υπάρχει πρόβλεψη καθοδήγησης ανάλογα με το γλωσσικό προφίλ των γονέων.

Το αποτέλεσμα είναι πολλές οικογένειες να αποθαρρύνονται ή να μην καταφέρνουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία, με συνέπεια τον αποκλεισμό μαθητών που έχουν αυξημένη ανάγκη για διαπολιτισμική υποστήριξη.

Ζητήματα ισότητας και διεθνών δεσμεύσεων

Το ΚΚΕ τονίζει ότι η συγκεκριμένη πρακτική έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της ισότητας στην εκπαίδευση και τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας για ισότιμη πρόσβαση όλων των παιδιών στο σχολείο.

Στην ερώτηση επισημαίνεται ότι μαθητές που φοιτούν σε διαπολιτισμικά σχολεία έχουν συχνά βιώσει ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, όπως πόλεμο ή προσφυγιά, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ενισχυμένη εκπαιδευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη.

Κριτική για το θεσμικό πλαίσιο και τη στήριξη

Παράλληλα, ασκείται κριτική στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, το οποίο χαρακτηρίζεται ανεπαρκές για την κάλυψη των σύγχρονων μορφωτικών αναγκών. Επιπλέον, γίνεται λόγος για ελλιπή κρατική στήριξη, σε αντίθεση με τη χρηματοδότηση που κατευθύνεται σε προγράμματα μέσω άλλων φορέων.

Το κόμμα υποστηρίζει ότι η μη ενίσχυση των διαπολιτισμικών σχολείων δεν αποτελεί απλή αδυναμία, αλλά συνειδητή πολιτική επιλογή που επηρεάζει τον χαρακτήρα της δημόσιας εκπαίδευσης.

Τα ερωτήματα προς το Υπουργείο Παιδείας

Με την επίκαιρη ερώτηση, ζητείται από την υπουργό Παιδείας να διευκρινίσει ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στις εγγραφές. Ειδικότερα, τίθεται το ζήτημα της άμεσης ένταξης των διαπολιτισμικών σχολείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών, καθώς και της ουσιαστικής ενίσχυσής τους.

Η παρέμβαση αυτή αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τα κενά που καταγράφονται στον τομέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ισότιμης πρόσβασης όλων των παιδιών στο δημόσιο σχολείο.