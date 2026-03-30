Κέντρα Καινοτομίας: Πώς θα λειτουργούν – Νέες εκπαιδευτικές δομές με τεχνολογία αιχμής για μαθητές

Πίνακας περιεχομένων

Τα Κέντρα Καινοτομίας επεκτείνονται σε όλη τη χώρα, με αιχμή το νέο Κέντρο στην Πέλλα που φέρνει προηγμένες τεχνολογίες σε χιλιάδες μαθητές.

Τα Κέντρα Καινοτομίαςαποτελούν βασικό εργαλείο για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής εμπειρίας και την ισότητα ευκαιριών για μαθητές σε όλη τη χώρα, με τη δημιουργία συνολικά 13 δομών που θα λειτουργήσουν σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό, εγκαινιάστηκε το Κέντρο Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας στην Πέλλα.

Η νέα αυτή εκπαιδευτική υποδομή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική που στοχεύει στη σύνδεση της γνώσης με την πράξη, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες και δημιουργώντας νέα περιβάλλοντα μάθησης για τους μαθητές.

Ένας νέος χώρος εκπαίδευσης με σύγχρονες τεχνολογίες

Το Κέντρο Καινοτομίας που στεγάζεται στο πρώην Δημαρχείο Πέλλας διαθέτει υποδομές που βασίζονται σε προηγμένες τεχνολογίες, όπως η Εκτεταμένη Πραγματικότητα, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και η Ρομποτική. Παράλληλα, περιλαμβάνει εργαστήρια κατασκευών και διαδραστικά περιβάλλοντα μάθησης.

Η λειτουργία του συγκροτεί ένα σύγχρονο οικοσύστημα γνώσης, το οποίο φέρνει σε επαφή τη σχολική κοινότητα με την τοπική κοινωνία, τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία.

Σύνδεση θεωρίας και πράξης στη μαθησιακή διαδικασία

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βιωματική μάθηση, καθώς οι μαθητές καλούνται να αξιοποιήσουν τις τεχνολογίες όχι ως μεμονωμένα εργαλεία αλλά ως μέρος μιας πολυθεματικής εκπαιδευτικής προσέγγισης.

Οι δυνατότητες που προσφέρονται επεκτείνονται σε πολλά γνωστικά αντικείμενα, ενισχύοντας τη σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με πρακτικές εφαρμογές και συμβάλλοντας στον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής εμπειρίας.

Εκπαιδευτικές υποδομές και εξοπλισμός σε όλη τη χώρα

Η ανάπτυξη των Κέντρων Καινοτομίας εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης των σχολικών υποδομών. Ήδη έχουν εγκατασταθεί περισσότεροι από 50.000 διαδραστικοί πίνακες, ενώ έχουν διανεμηθεί πάνω από 177.000 σετ ρομποτικής στα σχολεία.

Παράλληλα, προβλέπεται η ενίσχυση των εργαστηρίων φυσικών επιστημών με νέο εξοπλισμό, η αναβάθμιση του αθλητικού εξοπλισμού και η τοποθέτηση απινιδωτών, με στόχο την ενίσχυση τόσο των ψηφιακών δεξιοτήτων όσο και των δεξιοτήτων ζωής των μαθητών.

Η σημασία της Πέλλας και η επιλογή της περιοχής

Η επιλογή της Πέλλας για τη δημιουργία του Κέντρου Καινοτομίας συνδέεται με τη δυνατότητα συνδυασμού εκπαίδευσης, τεχνολογίας και πολιτισμού. Η περιοχή προσφέρει ένα περιβάλλον όπου το παρελθόν συναντά το παρόν και το μέλλον.

Μέσα από τη λειτουργία του Κέντρου, δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων που αξιοποιούν την τοπική ιστορία και τον πολιτισμό, με προοπτική διασύνδεσης με σχολεία σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πρόσβαση σε χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς

Το Κέντρο Καινοτομίας Πέλλας θα είναι ανοιχτό σε μαθητές από όλα τα σχολεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προσφέροντας πρόσβαση σε 230.000 μαθητές και 32.000 εκπαιδευτικούς από περίπου 2.300 σχολεία.

Κατά την έναρξη λειτουργίας του, παρουσιάστηκαν σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές, όπως βιονικό τετράποδο ρομπότ, τεχνολογίες διεπαφής εγκεφάλου-υπολογιστή, καθώς και εφαρμογές 3D σχεδίασης και εικονικής πραγματικότητας, δίνοντας μια πρώτη εικόνα των δυνατοτήτων του.

Χρηματοδότηση και συνέχιση του έργου

Τα Κέντρα Καινοτομίας υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Ελλάδα 2.0, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, προβλέπεται η συνέχιση της χρηματοδότησης από το υπουργείο Παιδείας, ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία και η περαιτέρω ανάπτυξη των Κέντρων.