Εκπαιδευτικοί στο εξωτερικό: Οι αλλαγές που φέρνει η ψήφιση του νόμου

Νέες ρυθμίσεις για το επιμίσθιο και τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό φέρνει ο νόμος που ψηφίστηκε, μετά από πιέσεις και παρεμβάσεις της ΕΛΜΕ.

Σημαντικές αλλαγές για τους Έλληνες εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό φέρνει η ψήφιση του νέου νόμου για τις παραστατικές τέχνες, καθώς περιλαμβάνει ρυθμίσεις που επεκτείνουν τη διάρκεια επιμισθίου και δίνουν τη δυνατότητα παράτασης αποσπάσεων. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, αποτελεί αποτέλεσμα μακρόχρονης διεκδίκησης και συντονισμένων παρεμβάσεων για τη στήριξη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό.

Η ΕΛΜΕ Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας χαιρετίζει την υπερψήφιση από τη Βουλή του νόμου για τις παραστατικές τέχνες, στο πλαίσιο του οποίου, με το άρθρο 84, εισάγονται σημαντικές ρυθμίσεις που αφορούν την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, προβλέπεται πλέον η χορήγηση του επιμισθίου και για το πέμπτο έτος υπηρεσίας, ενώ καθιερώνεται και η δυνατότητα τριετούς παράτασης της απόσπασης για τους εκπαιδευτικούς που έχουν υπερβεί την εξαετία.

Η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Αποτελεί το αποτέλεσμα μιας μακράς και επίμονης προσπάθειας της ΕΛΜΕ, η οποία, κατά τους τελευταίους μήνες, ανέδειξε με συνέπεια και αποφασιστικότητα τα προβλήματα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Μέσα από συνεχείς παρεμβάσεις στον Τύπο, επανειλημμένες επισκέψεις στο Υπουργείο, καθώς και με τη συστηματική ανάδειξη των αιτημάτων των εκπαιδευτικών, ασκήθηκε ουσιαστική πίεση προς την πολιτική ηγεσία.

Καθοριστική υπήρξε, επίσης, η συμβολή βουλευτών του ελληνικού Κοινοβουλίου, όπως ο κ. Καφούρος και ο κ. Κούβελας, καθώς και η στήριξη κομμάτων της αντιπολίτευσης, όπως το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία ανέλαβαν κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες και υπέβαλαν σχετικές επερωτήσεις, συμβάλλοντας στην ανάδειξη και προώθηση των ζητημάτων που απασχολούν τον κλάδο.

Τι αλλάζει στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό με τη νέα ρύθμιση

Η ΕΛΜΕ Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας εκφράζει την ικανοποίησή της για τις θετικές αυτές εξελίξεις και ευχαριστεί όλους όσοι συνέβαλαν στην επίτευξή τους. Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι ρυθμίσεις αυτές δεν συνιστούν το τέλος των διεκδικήσεων, αλλά την αφετηρία για τη συνέχιση του αγώνα.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συναδέλφους, η ΕΛΜΕ δεσμεύεται να συνεχίσει με συνέπεια και αποφασιστικότητα τις παρεμβάσεις της, με στόχο τη διαρκή βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των Ελλήνων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, καθώς και την ουσιαστική ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.