Τι αλλάζει στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό με τη νέα ρύθμιση

Πίνακας περιεχομένων

Νέα ρύθμιση ενισχύει τη σταθερότητα και την ποιότητα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό με αλλαγές σε επιλογές στελεχών, θητείες και αποσπάσεις.

Αλλαγές με στόχο τη σταθερότητα και την αναβάθμιση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό φέρνει νέα ρύθμιση, η οποία επανασχεδιάζει το πλαίσιο στελέχωσης και λειτουργίας ενός εκτεταμένου δικτύου εκατοντάδων εκπαιδευτικών μονάδων. Με παρεμβάσεις στην επιλογή των Συντονιστών, στη διάρκεια της θητείας τους και στο καθεστώς των αποσπάσεων, επιχειρείται η ενίσχυση της συνέχειας, της διοικητικής επάρκειας και της ποιότητας της εκπαίδευσης για τις ελληνικές κοινότητες εκτός συνόρων.

Τι αλλάζει για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό;

Η ρύθμιση ενισχύει τη σταθερότητα, τη συνέχεια και τη λειτουργικότητα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, σε ένα δίκτυο ιδιαίτερα εκτεταμένο, με 930 εκπαιδευτικές μονάδες, 14 Συντονιστικά Γραφεία Εκπαίδευσης και 752 αποσπασμένους εκπαιδευτικούς.

Πρώτον, εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο επιλογής των Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού, με πιο ευέλικτο και αμερόληπτο Συμβούλιο Επιλογής, στο οποίο προεδρεύει εκπρόσωπος του ΑΣΕΠ, με πρόβλεψη και για προηγούμενη διοικητική εμπειρία ως ουσιαστικό προσόν.

Δεύτερον, θεσπίζεται πενταετής θητεία με επιμίσθιο, χωρίς δυνατότητα παράτασης, ώστε να συνδυάζονται η σταθερότητα στη στελέχωση με ίσες ευκαιρίες και εναλλαγή στελεχών.

Ενισχύεται η Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο εξωτερικό με νέες δομές και εκπαιδευτικούς

Τρίτον, παρατείνεται η καταβολή του ειδικού επιμισθίου και στο πέμπτο έτος απόσπασης, ώστε να ενισχυθεί η παραμονή έμπειρων εκπαιδευτικών και να περιοριστούν οι ασυνέχειες που δημιουργεί η συχνή εναλλαγή προσωπικού.

Για το οικονομικό έτος 2025, η συνολική ετήσια δαπάνη καταβολής του ειδικού επιμισθίου ανήλθε σε 7.033.229 ευρώ, ενώ η

επιπρόσθετη ετήσια δαπάνη από την επέκταση της καταβολής του στο πέμπτο έτος εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, για εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες, προβλέπεται δυνατότητα παράτασης της απόσπασης πέραν της εξαετίας για έως τρία συνεχή σχολικά έτη, χωρίς επιμίσθιο, όταν δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση.

Η ρύθμιση δεν αφορά μια αποσπασματική διευκόλυνση, αλλά μια πιο συνεκτική αρχιτεκτονική στελέχωσης, που στηρίζει την παιδαγωγική συνέχεια, τη διοικητική επάρκεια και τελικά την ποιότητα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στις ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού.