Διορισμοί εκπαιδευτικών: Πότε ξεκινούν οι διαδικασίες – Το πρόγραμμα

Για την ακριβή πρόβλεψη και έγκαιρη κάλυψη των κενών εκπαιδευτικών στις σχολικές τάξεις, το υπουργείο Παιδείας, με ένα νέο έξυπνο σύστημα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας EduPlan, θα αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη, διασφαλίζοντας έτσι την ορθολογική στελέχωση και την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, δίνοντας τέλος στα γνωστά προβλήματα ελλείψεων εκπαιδευτικών, που παρατηρούνται όχι μόνο στις αρχές, αλλά και κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

Η κυβερνητική στρατηγική εστιάζει στην κάλυψη των πραγματικών αναγκών σε διδακτικό προσωπικό, με βασικό άξονα την αντιστοίχιση προσλήψεων και αποχωρήσεων, αλλά και τη μείωση των φαινομένων που οδηγούν σε ελλείψεις μέσα στις τάξεις.

Μαζικοί διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών προγραμματίζονται το καλοκαίρι για την ενίσχυση της Εκπαίδευσης την προσεχή σχολική χρονιά, με βάση τον κανόνα 1 προς 1, αλλά και με στόχο να καλυφθούν όλες οι ανάγκες των σχολείων και να μη χάνονται διδακτικές ώρες. Παράλληλα, προωθείται νέο σύστημα καταγραφής των κενών με χρήση Α.Ι., ώστε οι σχολικές μονάδες να λειτουργήσουν από την αρχή χωρίς προβλήματα.

Σύμφωνα με τα Παραπολιτικά, οι πραγματικές ελλείψεις δασκάλων και καθηγητών, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πολλοί νεοδιοριζόµενοι εκπαιδευτικοί λαµβάνουν άδειες, µε συνέπεια να δηµιουργούνται κενά στις θέσεις τους, συνιστούν φαινόμενο που ταλάνισε και φέτος μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, αγγίζοντας ένα σοβαρό εκπαιδευτικό ζήτημα, με κοινωνικές προεκτάσεις.

Σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, «για την κάλυψη των κενών, των ελλείψεων και των αναγκών, ένα καινούργιο πρόγραμμα με ευρωπαϊκό προϋπολογισμό θα τεθεί σε λειτουργία, ώστε με βάση δημογραφικά στοιχεία και τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών να προβλέπονται καλύτερα οι ανάγκες σε όλη την Ελλάδα». Και, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, με τον τρόπο αυτόν «θα μιλάμε στην αρχή της χρονιάς λιγότερο για τα κενά και περισσότερο για τις ουσιαστικές αλλαγές και βελτιώσεις στην καθημερινότητα των σχολείων». Τον δρόμο προς το Εθνικό Τυπογραφείο αναμένεται, εν τω μεταξύ, να πάρουν πριν από το τέλος Απριλίου οι δύο μεγάλες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026, για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, που προβλέπουν την κατάρτιση πινάκων κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών κατηγορίας Π.Ε., ανά κλάδο και ειδικότητα, προκειμένου να ακολουθήσει η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. Από τους νέους πίνακες που θα δημιουργηθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης των δικαιολογητικών θα γίνουν οι φετινοί διορισμοί μονίμων, καθώς και οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2026-2027 και τα επόμενα.

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των διορισμών δεν περιλαμβάνεται στις προκηρύξεις αυτές, αλλά αναμένεται να ανακοινωθεί τον Μάιο, με την εγκριτική πράξη της αρμόδιας διυπουργικής επιτροπής. Ο σχεδιασμός του υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με πληροφορίες των «Π», προέβλεπε να φθάσει και φέτος τους 10.000 διορισμούς μόνιμων δασκάλων, νηπιαγωγών και καθηγητών, ωστόσο οι θέσεις εκπαιδευτικών που θα εγκριθούν τελικώς από την κυβέρνηση προς πλήρωση θα εξαρτηθούν από τον αριθμό των συνταξιοδοτήσεων. Το υπουργείο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην κάλυψη των κενών στα σχολεία με μόνιμο τρόπο και στην κατ’ επέκταση δραστική μείωση του αριθμού των αναπληρωτών. Για τον σκοπό αυτόν προωθεί την αντιστροφή του ποσοστού μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ώστε οι τελευταίοι να καλύπτουν πλέον µόνο έκτακτες ανάγκες.

Aναλογία ένας προς ένας

Σύμφωνα με την υφυπουργό Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη, θα ισχύσει η αναλογία «μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση», «όχι απαραίτητα στον ίδιο φορέα και στην ίδια ειδικότητα», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, «όπως κάθε χρόνο, έρχονται στο τέλος της άνοιξης». Για το τρέχον σχολικό έτος, 2025-2026, όπως και το 2024-2025, η κυβέρνηση είχε προχωρήσει σε 10.000 διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών, που ανέλαβαν υπηρεσία τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ειδικότερα, από τους περίπου 10.000 διορισµούς µονίµων που έγιναν για τη φετινή χρονιά, οι 5.600 εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν στη Γενική Εκπαίδευση, 3.196 στην Ειδική Αγωγή και 993 ως µέλη ειδικού επιστηµονικού προσωπικού, όπως ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και ειδικές οµάδες στα κέντρα αξιολογήσεων. Συνολικά, από το 2019 µέχρι σήµερα έχουν διοριστεί περισσότεροι από 48.000 µόνιµοι εκπαιδευτικοί. Εξάλλου, οι ανάγκες προσωρινών αναπληρωτών για το τρέχον έτος, 2025- 2026, σε σύγκριση με το προηγούμενο σχολικό έτος, ήταν αυξημένες κατά 6.000.

Ποιά πτυχία ΑΕΙ αναγνωρίζονται για διορισμούς εκπαιδευτικών

Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στις πρόσθετες ανάγκες των Ειδικών Σχολείων, στην ίδρυση νέων τμημάτων ένταξης και στις επιπλέον εγκρίσεις παράλληλης στήριξης. Ενδεικτικό της εικόνας σχετικά με την καταγραφή και την κάλυψη των κενών είναι ότι ακόμα και κατά την τέταρτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, που ανακοινώθηκε στις αρχές του 2026, δεν κατέστη εφικτή η προγραμματισμένη κάλυψη 109 θέσεων, ενώ στην τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, τον περασμένο Νοέμβριο, δεν είχαν καλυφθεί 1.586 θέσεις λόγω περιορισμένου ενδιαφέροντος από τους ενταγμένους στους πίνακες του ΑΣΕΠ υποψήφιους εκπαιδευτικούς.

Το σχέδιο για τους προσωρινούς αναπληρωτές προβλέπει ότι πλέον η κατανομή των θέσεων θα ανακοινώνεται με τη λήξη του σχολικού έτους. Θα προβλέπεται μόνο μία φάση προσλήψεων, η οποία θα γίνεται το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου, προκειμένου οι αναπληρωτές να βρίσκονται στις θέσεις τους την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ τα όποια έκτακτα κενά που θα παρουσιάζονται στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς (άδειες κύησης, μητρότητας, λόγοι υγείας, εκπαιδευτικές άδειες κ.λπ.) θα καλύπτονται άμεσα.

Η διαδικασία

Η προκήρυξη 1ΓΕ/2026 αφορά τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73 Πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και κλάδου ΠΕ79 (ειδικότητες ΠΕ 79.01 και ΠΕ 79.02) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας ΠΕ. Η προκήρυξη 2ΓΕ/2026 αφορά τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας ΠΕ, κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90 και ΠΕ91. Με τη δημοσίευση των προκηρύξεων στο ΦΕΚ οι υποψήφιοι θα καλούνται να υποβάλουν, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, ηλεκτρονική «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» για τη διαδικασία κατάταξης σε προθεσμίες που θα έχει ορίσει και γνωστοποιήσει το ΑΣΕΠ. Ενδεικτικό των αυξημένων αναγκών εργασίας στο υπουργείο Παιδείας και στο ΑΣΕΠ είναι ότι στη «Διαύγεια» αναρτήθηκε απόφαση για τη συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του υπουργείου Παιδείας για το διάστημα 6/4/2026 έως 30/6/2026, με στόχο τη διαχείριση μεγάλου όγκου αιτήσεων και προκηρύξεων.

Νέα πτυχία

Στις νέες προκηρύξεις θα περιλαμβάνονται και τα νέα πτυχία Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που γίνονται δεκτά, με απόφαση της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, η οποία υπεγράφη στις 3 Απριλίου, ως προσόντα διορισμού εκπαιδευτικών σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ύστερα από σχετικές γνωμοδοτήσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Πίνακες εκπαιδευτικών: Πότε ανοίγουν- Έρχονται 2500 διορισμοί στη Δευτεροβάθμια

Τα πτυχία που εντάσσονται σε υφιστάμενους κλάδους και ειδικότητες εκπαιδευτικών είναι τα εξής: Κλάδος ΠΕ Φιλολόγων: α. Πτυχίο Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, για αποφοίτους οι οποίοι/ες εισήχθησαν στο εν λόγω τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. β. Πτυχίο Φιλολογίας, Ιστορίας και Ανθρωπολογίας, με κατεύθυνση Φιλολογίας ή Ιστορίας ή Ανθρωπολογίας, για αποφοίτους του Τμήματος Ανθρωπιστικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, οι οποίοι/ες εισήχθησαν στο εν λόγω τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Κλάδος ΠΕ08 Καλλιτεχνικών: α. Πτυχίο Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για αποφοίτους οι οποίοι/ες εισήχθησαν στο εν λόγω τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006, κατεύθυνσης «Εικαστικών», με βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης ειδικών μαθημάτων για τη διδασκαλία της Τέχνης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. β. Πτυχίο Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατεύθυνσης «Νέα Μέσα Εικαστικών Τεχνών».

Κλάδος ΠΕ41 Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης: α. Πτυχίο Τμήματος Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για αποφοίτους οι οποίοι/ ες εισήχθησαν στο εν λόγω τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001 έως και το 2002-2003, με πιστοποιητικό ευδόκιμης παρακολούθησης Θεωρητικών και Ιστορικών Σπουδών. β. Πτυχίο Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για αποφοίτους οι οποίοι/ες εισήχθησαν στο εν λόγω τμήμα το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004, με πιστοποιητικό ευδόκιμης παρακολούθησης Θεωρητικών και Ιστορικών Σπουδών. γ. Πτυχίο Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για αποφοίτους οι οποίοι/ες εισήχθησαν στο εν λόγω τμήμα τα ακαδημαϊκά έτη 2004-2005 και 2005-2006, κατεύθυνσης «Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης».

Κλάδος ΠΕ80 Οικονομίας: α. Πτυχίο Τμήματος Τουριστικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. β. Πτυχίο Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών, για αποφοίτους οι οποίοι/ες εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 και παρακολούθησαν τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών. Κλάδος ΠΕ88 Γεωπονίας, Διατροφής και Περιβάλλοντος, ειδικότητα ΠΕ88.04 Διατροφής: Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (ΤΕΤΔ) της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.