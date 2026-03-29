Πίνακες εκπαιδευτικών: Πότε ανοίγουν – Έρχονται 2500 διορισμοί στη Δευτεροβάθμια

Συνάντηση του ΣΑΦ με το Υπουργείο Παιδείας ανέδειξε ζητήματα ειδικής αγωγής, διορισμών, προσλήψεων αναπληρωτών, πινάκων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εργασιακών δικαιωμάτων.

Συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας πραγματοποίησε ο Σύλλογος Αναπληρωτών Φιλολόγων, θέτοντας στο επίκεντρο κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τόσο την ειδική όσο και τη γενική αγωγή, αλλά και το σύνολο των εργασιακών συνθηκών των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Η συνάντηση εντάσσεται στη συνεχή προσπάθεια διαλόγου για την αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης και τη βελτίωση της καθημερινότητας των εκπαιδευτικών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε ζητήματα διορισμών, προσλήψεων, λειτουργίας δομών ειδικής αγωγής, καθώς και σε προτάσεις που σχετίζονται με την ενίσχυση των φιλολογικών μαθημάτων και τη διαφάνεια στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού, με τον Σύλλογο να επιδιώκει σαφείς απαντήσεις και συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

Ενημέρωση για τις ενέργειες και τις προτάσεις του Συλλόγου Αναπληρωτών Φιλολόγων (ΣΑΦ) κατόπιν της συνάντησής μας με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στις 20/3/2026

Στις 20 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Συλλόγου Αναπληρωτών Φιλολόγων με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κατά την οποία τέθηκαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την εκπαιδευτική πραγματικότητα και τις συνθήκες εργασίας των αναπληρωτών.

Άδειες εκπαιδευτικών: Οι αλλαγές σε μόνιμους και αναπληρωτές – Όλες οι κατηγορίες

Η συνάντηση εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια του Συλλόγου για ουσιαστικό διάλογο και ανάδειξη προβλημάτων τόσο στη γενική όσο και στην ειδική αγωγή, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας των σχολείων και την αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης.

Συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας

Στις 20 Μαρτίου 2026, αντιπροσωπεία του Συλλόγου Αναπληρωτών Φιλολόγων (ΣΑΦ) πραγματοποίησε συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και ειδικότερα με τον Διευθυντή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κ. Ιωάννη Μπουσδούνη, τον Γενικό Γραμματέα κ. Ιωάννη Παπαδομαρκάκη καθώς και τους Συμβούλους του γραφείου της Υπουργού κ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου και κα. Αναστασία Πασχαλίδου.

Η συνάντηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της σταθερής προσπάθειας του Συλλόγου μας για συνεχή διάλογο με την πολιτική ηγεσία, με στόχο τη βελτίωση των όρων εργασίας των αναπληρωτών φιλολόγων και την αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης. Η αντιπροσωπεία του Συλλόγου πίεσε συστηματικά για να αποσπάσει σαφείς απαντήσεις σε κάθε θέμα που αφορά την εργασιακή μας κατάσταση και την ομαλή λειτουργία των σχολείων.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την τρέχουσα εκπαιδευτική συγκυρία, όπως ζητήματα ειδικής καθώς και γενικής αγωγής.

Ειδική αγωγή

Αναμένονται τα σαφή καθηκοντολόγια μέχρι το καλοκαίρι του 2026 μέσω των ομάδων εργασίας που συστάθηκαν από το ΙΕΠ ώστε να υπάρξει και θεσμική κατοχύρωση του ρόλου των Εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής.

Αναμένεται αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας της Ειδικής Αγωγής και συγκεκριμένα της Παράλληλης Στήριξης.

Θετική στάση στη μοριοδότηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και της Braille για τους πίνακες της Ειδικής Αγωγής, κάτι που έχουν ζητήσει οι ομοσπονδίες και υπάρχει θετική ανταπόκριση από το Υπουργείο Παιδείας.

Αναφορικά με τα Τμήματα Ένταξης -τα οποία όπως έχει ανακοινωθεί θα υλοποιηθούν σε ορίζοντα τριετίας- τονίστηκε πως απαιτείται πολιτική απόφαση για την ίδρυση τους τη φετινή χρονιά. Το Υπουργείο Παιδείας τόνισε πως επιθυμεί την ενίσχυση των ΤΕ.

Αναφορικά με τα ΚΕΔΑΣΥ, στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι να ενισχυθούν και να λειτουργούν όχι μόνο στην έδρα τους αλλά να έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης των περιπτώσεων που χρήζουν παρέμβασης στις ίδιες τις σχολικές μονάδες.

Δεν αναμένεται άλλη φάση ειδικής αγωγής για τη φετινή σχολική χρονιά.

Αναμένεται η λειτουργία πλατφόρμας πρόβλεψης των κενών ειδικής αγωγής ώστε να μη μένουν ακάλυπτα.

Στον πάτο της Ευρώπης οι απολαβές των εκπαιδευτικών – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Γενική αγωγή

Άνοιγμα των πινάκων Γενικής Εκπαίδευσης: αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ στις αρχές Απριλίου ενώ μετά το Πάσχα θα ανοίξουν οι αιτήσεις για 20 ημέρες περίπου.

Διορισμοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Αναμένονται 2500 διορισμοί ενώ για την ώρα παραμένει άγνωστη η κατανομή ανά κλάδο. Σημαντικό ρόλο θα παίξουν τα οργανικά κενά τα οποία θα υπάρξουν. Τονίστηκε πως οι διορισμοί θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες με στόχο οι αναπληρωτές να είναι πραγματικά αναπληρωτές.

Οργανικές θέσεις στα Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια σχολεία: ζητήθηκε να βρεθεί μια φόρμουλα ώστε να μη χάνονται οι οργανικές θέσεις αλλά να παραμένουν στη διάθεση της εκάστοτε ΔΔΕ.

Προσλήψεις και προγράμματα

Προσλήψεις Αναπληρωτών: αναμένεται το χρονοδιάγραμμα να εφαρμοστεί νωρίτερα από πέρυσι. Αναμένονται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να βρίσκονται στις θέσεις τους από 1/9 τη νέα σχολική χρονιά.

ΖΕΠ: Παραμένει εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση των προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Κατατέθηκε εκ νέου η πρότασή μας για θέσπιση προπαρασκευαστικού έτους στις ΖΕΠ για την ανάπτυξη βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων καθώς και η ίδρυση οργανικών θέσεων στα ΖΕΠ, κάτι το οποίο είναι προς συζήτηση από το Υπουργείο.

ΥΜΕΠΑΛ: Παραμένει εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση των προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Ζητήθηκε η ενίσχυση του προγράμματος ΥΜΕΠΑΛ σε Β΄ & Γ΄ Λυκείου.

Ενισχυτική Διδασκαλία: Ζητήθηκε ξανά η ενίσχυση του θεσμού και η εφαρμογή και στο Λύκειο ώστε να δοθεί έμφαση στη δια ζώσης διδασκαλία.

Ζητήθηκε ξανά η δημοσιοποίηση των πινάκων ώστε να υπάρξει διαφάνεια στις διαδικασίες επιλογής εκπαιδευτικών για προγράμματα όπως το Ψηφιακό Φροντιστήριο και τα Ωνάσεια σχολεία.

Μαθήματα και δικαιώματα εκπαιδευτικών

Ηθική: ζητήθηκε η ανάθεση του μαθήματος στους ΠΕ02 ως ο μόνος κατάλληλος κλάδος για τη διδασκαλία.

Ιστορία: ζητήθηκε η τήρηση της Α΄ ανάθεσης του μαθήματος καθώς και η ενεργοποίηση της β΄ ανάθεσης από 13/10 και μετά, όπου έχει συμπληρωθεί ο πρώτος μήνας μαθημάτων.

Ζητήθηκε η ενίσχυση των φιλολογικών μαθημάτων και η αύξηση της ώρας του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Β΄ Γυμνασίου.

Ολοήμερο Γυμνάσιο: Παραμένει μια πρόταση που επαναφέρουμε συνεχώς και θα συνεχίσουμε να επαναφέρουμε καθώς έχει αρχίσει να εξετάζεται θετικά από την πλευρά του Υπουργείου.

Ζητήθηκε ξανά η στήριξη εκπαιδευτικών καθώς και των εκπαιδευτικών ΑΜΕΑ τόσο στην εξίσωση των αδειών τους με τους μόνιμους όσο και στην οικονομική ενίσχυση λόγω του υψηλού κόστους διαβίωσης.

Άδεια άνευ αποδοχών: Προχωράει σε νομοθετική παρέμβαση για να τη λαμβάνουν οι συνάδελφοι όποτε επιθυμούν με δήλωσή τους το Μάιο της προηγούμενης σχολικής χρονιάς.

Υπολογισμός εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας: Ζητήθηκε η πρόβλεψη μοριοδότησης προϋπηρεσίας έως και τη λήξη δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ και αναγνώρισης των δεκαδικών ψηφίων της.

Μετατάξεις εκπαιδευτικών: Στη Βουλή οι καταγγελίες για άνιση μεταχείριση

Παράλληλα, κατατέθηκαν όλες οι προτάσεις του Συλλόγου για την ενίσχυση των φιλολογικών ωρών μέσα από τη διδασκαλία μαθημάτων που αναδεικνύουν τη σημασία του φιλολόγου στη σχολική πραγματικότητα.

Ο ΣΑΦ θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με το Υπουργείο Παιδείας, διεκδικώντας λύσεις που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εκπαιδευτικών και των μαθητών.