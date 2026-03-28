Στον πάτο της Ευρώπης οι απολαβές των εκπαιδευτικών – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ολοένα και πιο ασφυκτική οικονομική πραγματικότητα, καθώς οι μισθοί τους παραμένουν χαμηλοί και αδυνατούν να καλύψουν το αυξημένο κόστος ζωής. Η καθημερινότητα στις σχολικές αίθουσες συνοδεύεται πλέον από έντονη ανασφάλεια για την επιβίωση, με το εισόδημα να εξανεμίζεται πριν καν ολοκληρωθεί ο μήνας.

Η εικόνα που διαμορφώνεται από τα διαθέσιμα στοιχεία είναι αποκαλυπτική: ο πληθωρισμός και η ακρίβεια σε βασικά αγαθά πιέζουν ασφυκτικά τα νοικοκυριά των εκπαιδευτικών, ενώ οι μικρές αυξήσεις που ανακοινώνονται δεν επαρκούν για να αντισταθμίσουν τις απώλειες. Αντί για ουσιαστική ενίσχυση, καταγράφεται συνεχής μείωση της αγοραστικής δύναμης, γεγονός που επιβαρύνει ιδιαίτερα όσους υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, το κείμενο που υπογράφει ο Γιώργος Τρούλης, Ταμίας Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, αναδεικνύει με σαφήνεια το χάσμα ανάμεσα στους αριθμούς και την πραγματική ζωή των εκπαιδευτικών. Με συγκεκριμένα δεδομένα και αιχμηρές επισημάνσεις, αποτυπώνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος και θέτει στο προσκήνιο την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Εκπαιδευτικοί: Πόσα χρήματα χάνουν κάθε μήνα λόγω ακρίβειας

Αξιοπρεπείς Μισθοί Τώρα: Η Πραγματικότητα των Αριθμών έναντι της Πολιτικής των «Ψίχουλων»

Η κυβερνητική πολιτική της ΝΔ των ονομαστικών αυξήσεων της τάξης των 24-30 ευρώ καθαρά αποτελεί πρόκληση για τον κόσμο της εργασίας. Ενώ η ακρίβεια σε τρόφιμα και ενέργεια καλπάζει, οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα καλούνται να επιβιώσουν με μισθούς που έχουν χάσει προ πολλού την αγοραστική τους δύναμη.

Ο Εμπαιγμός των Αυξήσεων- Η πραγματικότητα του 2026: Πληθωρισμός-Σοκ και Ακρίβεια

Ενώ το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης της ΝΔ εμμένει σε αισιόδοξες προβλέψεις στο δημόσιο λόγο, η σκληρή πραγματικότητα των αριθμών δείχνει ότι η αγοραστική μας δύναμη καταρρέει:

• Πληθωρισμός στο 3,1%: Σύμφωνα με την πρόσφατη αναθεωρημένη πρόβλεψη της Τράπεζας της Ελλάδος (Μάρτιος 2026). Ο πληθωρισμός αναμένεται να σκαρφαλώσει στο 3,1%, την ώρα που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κινείται κοντά στο 1,9%.

• Καθαρή Μείωση Εισοδήματος: Η «αύξηση» του 1 ευρώ την ημέρα που υπόσχεται η Κυβέρνηση δεν καλύπτει ούτε το ήμισυ της ανόδου των τιμών στα βασικά αγαθά. Με απλά λόγια, το 2026 οι εργαζόμενοι θα είναι φτωχότεροι από ό,τι το 2025.

• Ενεργειακή Κρίση & Καύσιμα: Οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, με ευθύνη των ΗΠΑ-Ισραήλ, επιβαρύνουν περαιτέρω το κόστος παραγωγής και μεταφοράς, οδηγώντας σε νέες αυξήσεις στα τρόφιμα και τη στέγαση.

Με τον πληθωρισμό στο 3,1% για το 2026 (στο πιο αισιόδοξο σενάριο) και τις τιμές των υπηρεσιών να πιέζουν το διαθέσιμο εισόδημα, η «αύξηση» του 1 ευρώ την ημέρα εξανεμίζεται πριν καν φτάσει στην τσέπη του εργαζόμενου. Η άρνηση επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού, τη στιγμή που το Δημόσιο δαπανά δισεκατομμύρια σε απευθείας αναθέσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες, αποτελεί καθαρά πολιτική επιλογή υποτίμησης της εργασίας. Δεν περιμέναμε τίποτα διαφορετικό από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και έναν Πρωθυπουργό, που συνεχίζει, αδιάκοπα, την πολιτική των χαμηλών μισθών και της δυσανάλογα υψηλής φορολογίας της μισθωτής εργασίας, τις σκανδαλώδεις φοροαπαλλαγές του μεγάλου πλούτου, τα σκάνδαλα (ΟΠΕΚΕΠΕ) κλπ

Οι εκπαιδευτικοί σε οικονομική ασφυξία: «Ο μισθός τελειώνει στα μέσα του μήνα»

Η Διεθνής Εικόνα: Η Ελλάδα στον «πάτο» της Ευρώπης

Η σοβαρότητα των αιτημάτων μας δεν είναι υποκειμενική, επιβεβαιώνεται από τα επίσημα στοιχεία των διεθνών οργανισμών για το 2025 και το 2026:

• Αγοραστική Δύναμη: Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat για το 2025, η Ελλάδα καταγράφει το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε όρους αγοραστικής δύναμης (PPS) στην ΕΕ, στο 68% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, μοιραζόμενη την τελευταία θέση με τη Βουλγαρία. Ο Έλληνας εργαζόμενος αγοράζει πλέον τα λιγότερα προϊόντα με τον μισθό του σε ολόκληρη την Ευρώπη.

• Ιστορική Οπισθοδρόμηση: Η Ελλάδα είναι η μία από τις μόλις δύο χώρες της ΕΕ (μαζί με την Ιταλία) όπου το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε την τελευταία εικοσαετία (2004-2024), με την Ελλάδα να σημειώνει πτώση -5%.

• Υποτίμηση της Εργασίας: Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η Ελλάδα παραμένει η μόνη χώρα στην Ευρώπη όπου οι πραγματικοί μισθοί το 2025 βρίσκονται 19% χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2011.

• Εκπαιδευτικοί υπό Διωγμό: Ο ΟΟΣΑ (2025) κατατάσσει τους Έλληνες εκπαιδευτικούς στους χαμηλότερα αμειβόμενους μεταξύ 36 χωρών. Η Ελλάδα καταγράφει τους χαμηλότερους εισαγωγικούς μισθούς εκπαιδευτικών σε όλο τον ΟΟΣΑ, την ώρα που το κόστος ενοικίου στις μεγάλες πόλεις απορροφά έως και το 60%-70% ενός μισθού νεοδιόριστου. Μάλιστα, η Ελλάδα σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση πραγματικών μισθών στην εκπαίδευση (-9%) την περίοδο 2015-2023, την ώρα που ο μέσος όρος στον ΟΟΣΑ αυξανόταν κατά 4%.

• Αποταμίευση κάτω από το μηδέν: Το 2024, τα ελληνικά νοικοκυριά παρουσίασαν αρνητικό ρυθμό αποταμίευσης, δηλαδή δαπανούν περισσότερα από όσα εισπράττουν για να καλύψουν βασικές ανάγκες.

Εκπαιδευτικοί με 800 ευρώ και κατώτατος στα 920: Η μεγάλη αντίφαση

Οι Διεκδικήσεις μας

Ως Αυτόνομο Δίκτυο Εκπαιδευτικών Π.Ε. απαιτούμε άμεσα μέτρα για την επιβίωση και την αξιοπρέπειά μας:

• Πραγματικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις που να υπερκαλύπτουν τον πληθωρισμό και να αποκαθιστούν την αγοραστική δύναμη στα επίπεδα προ κρίσης.

• Θεσμοθέτηση της Α.Τ.Α. (Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή) στον μισθό μας, για να μην χάνει την αξία του το εισόδημά μας λόγω αύξησης του πληθωρισμού.

• Άμεση επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στον δημόσιο τομέα.

• Ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017 για τη μισθολογική μας εξέλιξη.

• Κατάργηση της εισφοράς 2% υπέρ ανεργίας.

• Αύξηση του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ, για να προστατευτούν οι χαμηλόμισθοι.

• Στεγαστική πολιτική-επιδότηση ενοικίου ειδικά σε όσες και όσους υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.