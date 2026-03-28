Μετατάξεις εκπαιδευτικών: Στη Βουλή οι καταγγελίες για άνιση μεταχείριση

Πίνακας περιεχομένων

Ζήτημα διαφάνειας και ισοτιμίας στις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών φέρνει στη Βουλή ο Κυριάκος Βελόπουλος, με ερώτηση προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση που, μέσω της προσθήκης νέας παραγράφου στον ν. 2740/1999, ανοίγει τη δυνατότητα μετάταξης για εκπαιδευτικούς και ειδικό προσωπικό που έχουν υπηρετήσει με αποσπάσεις τα τελευταία χρόνια σε διοικητικές δομές του Υπουργείου.

Όπως επισημαίνεται, η συγκεκριμένη πρόβλεψη δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο που μετατρέπει την προσωρινή απόσπαση σε μόνιμη μετάταξη, προκαλώντας όμως έντονους προβληματισμούς για το κατά πόσο διασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες για το σύνολο των εκπαιδευτικών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ενδεχόμενο αποκλεισμού όσων δεν είχαν πρόσβαση σε θέσεις απόσπασης, καθώς και στη δημιουργία συνθηκών άνισης μεταχείρισης μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού.

Αναλυτικά η ερώτηση:

Βελόπουλου Κυριάκου, Προέδρου του Κόμματος, Βουλευτή Β3΄Νότιου Τομέα Αθηνών

ΠΡΟΣ: Την κ. Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

ΘΕΜΑ: «Δημιουργία «παραθύρου» μετάταξης αποσπασμένων εκπαιδευτικών και ζητήματα διαφάνειας και ισοτιμίας με την προσθήκη παρ.16 στο άρθρο 6 του ν. 2740/1999»

Κυρία Υπουργέ,

Η προσθήκη της παραγράφου 16 στο άρθρο 6 του ν. 2740/1999 εισάγει τη δυνατότητα μετάταξης εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), οι οποίοι έχουν υπηρετήσει με αποσπάσεις την τελευταία πενταετία (2021-2026) σε υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας. Ειδικότερα, η διάταξη αφορά προσωπικό που έχει συμπληρώσει σημαντικό χρονικό διάστημα υπηρεσίας σε θέσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας, περιφερειακών και αποκεντρωμένων δομών, καθώς και σε φορείς όπου ασκείται διοικητικό έργο και λαμβάνονται κρίσιμες αποφάσεις. Μέσω της ρύθμισης αυτής, παρέχεται η δυνατότητα μετατροπής μιας κατ’ αρχήν προσωρινής υπηρεσιακής κατάστασης (απόσπαση) σε μόνιμη υπηρεσιακή μεταβολή (μετάταξη).

Ωστόσο, εγείρονται εύλογα ερωτήματα ως προς τις προϋποθέσεις πρόσβασης των εκπαιδευτικών στις εν λόγω θέσεις απόσπασης, δεδομένου ότι αυτές εντοπίζονται σε κομβικά σημεία του διοικητικού μηχανισμού. Η πρακτική εμπειρία καταδεικνύει ότι η δυνατότητα τοποθέτησης σε τέτοιες θέσεις δεν είναι εξίσου προσβάσιμη σε όλους τους εκπαιδευτικούς, ιδίως σε όσους υπηρετούν επί σειρά ετών σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές.

Επιπλέον, η συγκεκριμένη ρύθμιση δημιουργεί σαφείς όρους άνισης μεταχείρισης, καθώς αποκλείει εκπαιδευτικούς που είχαν υπηρετήσει επί σειρά ετών με αποσπάσεις στις ίδιες υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς πριν από το 2021, καθώς δεν τους παρέχει αντίστοιχη δυνατότητα ένταξης στη ρύθμιση. Έτσι, διαμορφώνεται ένα καθεστώς δύο ταχυτήτων, όπου ευνοούνται συγκεκριμένες κατηγορίες αποσπασμένων, ενώ άλλοι με ανάλογη ή και μεγαλύτερη προϋπηρεσία αποκλείονται, γεγονός που εντείνει το αίσθημα αδικίας και υπονομεύει την αρχή της ισονομίας.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

1.Με ποια διαδικασία και βάσει ποιων συγκεκριμένων, αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων πραγματοποιούνται οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις κεντρικές υπηρεσίες, στα διοικητικά γραφεία και στους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου;

2.Έχει καταγραφεί ο συνολικός αριθμός των εκπαιδευτικών που έχουν υπηρετήσει με

μακροχρόνιες αποσπάσεις στις εν λόγω υπηρεσίες και ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά τους (έτη υπηρεσίας, προσόντα, γεωγραφική προέλευση);

3.Πώς διασφαλίζεται ότι η δυνατότητα μετάταξης δεν δημιουργεί άνιση μεταχείριση εις βάρος των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες, ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές, χωρίς αντίστοιχη πρόσβαση σε θέσεις διοικητικής εμπειρίας;

4.Προτίθεται το Υπουργείο να προβεί άμεσα σε τροποποίηση της διάταξης, ώστε να αρθεί ο αποκλεισμός κατηγοριών εκπαιδευτικών και να διασφαλιστεί η ισότιμη μεταχείριση του συνόλου του εκπαιδευτικού και διδακτικού προσωπικού;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ