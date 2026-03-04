Προτάσεις για αλλαγές στις μετατάξεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας

Πίνακας περιεχομένων

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Π.Ο.Ε.–Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) καταθέτει υπόμνημα νομοτεχνικής βελτίωσης σχετικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 83 που αφορούν τις μετατάξεις εκπαιδευτικών στις υπηρεσίες του Υπουργείου.

Με το υπόμνημα επισημαίνονται ζητήματα που, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, ενδέχεται να δημιουργήσουν δυσκολίες στην εφαρμογή της ρύθμισης και διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις προκειμένου το θεσμικό πλαίσιο να ανταποκρίνεται καλύτερα στις πραγματικές διοικητικές ανάγκες.

Στο κείμενο υπογραμμίζεται ότι η δυνατότητα μετάταξης εκπαιδευτικών που υπηρετούν επί σειρά ετών αποσπασμένοι στις υπηρεσίες του Υπουργείου αποτελεί θετική εξέλιξη, ωστόσο ορισμένα από τα κριτήρια που προβλέπονται στο σχέδιο νόμου, όπως το ζήτημα της συνεχόμενης απόσπασης και της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων, χρειάζονται αναπροσαρμογή ώστε να αποφευχθούν αποκλεισμοί και να διασφαλιστεί η πρακτική εφαρμογή της ρύθμισης.

ΔΕΙΤΕ Σημαντικές αλλαγές σε προσλήψεις, μετατάξεις και διορισμούς

Aναλυτικά:

Υπόμνημα νομοτεχνικής βελτίωσης σχεδίου νόμου

Προτάσεις για τις μετατάξεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών στις υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ

κ. Υπουργέ, κ. Υφυπουργέ, κ. Γενικέ, κ. Βουλευτές,

Με αφορμή τις διατάξεις του άρθρου 83 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου, που αφορούν τις μετατάξεις εκπαιδευτικών στις υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ, καταθέτουμε προτάσεις νομοτεχνικής βελτίωσης με στόχο οι σχετικές ρυθμίσεις να καταστούν εφαρμόσιμες στην πράξη και να ανταποκρίνονται στις πραγματικές διοικητικές ανάγκες του ΥΠΑΙΘΑ.

Η δυνατότητα μετάταξης εκπαιδευτικών που υπηρετούν επί μακρόν αποσπασμένοι στις υπηρεσίες μας αποτελεί αναμφίβολα θετική εξέλιξη. Ωστόσο, ορισμένα από τα κριτήρια που τίθενται στο υπό διαβούλευση πλαίσιο δεν αποτυπώνουν επαρκώς τη διοικητική πραγματικότητα και ενδέχεται να περιορίσουν σημαντικά την πρακτική εφαρμογή της ρύθμισης.

Στην πράξη, οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ δεν είναι πάντοτε συνεχόμενες. Συχνά διακόπτονται και επαναλαμβάνονται, όχι λόγω υπαιτιότητας των ίδιων των εκπαιδευτικών, αλλά εξαιτίας διοικητικών αποφάσεων και μεταβαλλόμενων υπηρεσιακών αναγκών της Κεντρικής Διοίκησης. Η διατήρηση αυστηρού κριτηρίου συνεχόμενης απόσπασης οδηγεί στον άδικο αποκλεισμό εκπαιδευτικών που έχουν υπηρετήσει επί σειρά ετών, έχουν αποκτήσει αποδεδειγμένη διοικητική εμπειρία και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των υπηρεσιών μας.

ΔΕΙΤΕ Αποσπάσεις με αδιαφάνεια και χιλιάδες κενά αναπληρωτών στο επίκεντρο του ΚΥΣΔΕ

Για τον λόγο αυτό προτείνουμε, δικαίωμα μετάταξης να έχουν εκπαιδευτικοί που:

είτε συμπληρώνουν τρία (3) συναπτά έτη απόσπασης στις υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ.

είτε συμπληρώνουν πέντε (5) συνολικά έτη απόσπασης, ανεξαρτήτως αν τα έτη αυτά είναι συνεχόμενα ή όχι.

Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται ο άδικος αποκλεισμός εκπαιδευτικών που έχουν υπηρετήσει επί σειρά ετών στις υπηρεσίες μας, έχουν αποκτήσει αποδεδειγμένη διοικητική εμπειρία και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αλλά δεν πληρούν αυστηρά το κριτήριο της συνεχόμενης πενταετούς απόσπασης.

Παράλληλα, η απαίτηση ύπαρξης επαρκούς αριθμού κενών οργανικών θέσεων στον φορέα υποδοχής, χωρίς εναλλακτική πρόβλεψη, ενέχει τον κίνδυνο να καταστήσει τη ρύθμιση ανεφάρμοστη για σημαντικό αριθμό ενδιαφερομένων. Στην πράξη παρατηρείται έντονη ανισοκατανομή κενών οργανικών θέσεων ανά κατηγορία προσωπικού, με περιπτώσεις υπηρεσιών που διαθέτουν καλυμμένες οργανικές θέσεις κατηγορίας ΠΕ, ενώ ταυτόχρονα διατηρούν σημαντικό αριθμό κενών οργανικών θέσεων σε άλλες κατηγορίες.

Για τον λόγο αυτό ζητούμε να προβλεφθεί ρητά ότι, σε περίπτωση μη επάρκειας κενών οργανικών θέσεων της αντίστοιχης κατηγορίας στον φορέα υποδοχής, δύναται να πραγματοποιείται η μετάταξη με σύσταση προσωποπαγούς θέσης της αντίστοιχης κατηγορίας, με ταυτόχρονη δέσμευση μίας κενής οργανικής θέσης άλλης κατηγορίας στον ίδιο φορέα. Η δεσμευόμενη οργανική θέση να αποδεσμεύεται αυτοδικαίως με την αποχώρηση του υπαλλήλου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών δύναται να ρυθμίζεται κάθε ζήτημα που αφορά τυχόν διαφοροποίηση μισθολογικού κόστους που ενδεχομένως προκύπτει από τη διαφορά κατηγορίας μεταξύ της συσταθείσας προσωποπαγούς και της δεσμευόμενης οργανικής θέσης.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δυνατότητα εφαρμογής της ρύθμισης στην πράξη, χωρίς ουσιαστικό δημοσιονομικό αντίκτυπο, καθώς αφορά περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων, δεν δημιουργεί νέες οργανικές θέσεις και αφορά προσωπικό που υπηρετεί ήδη στις υπηρεσίες μας.

Η υιοθέτηση των ανωτέρω προτάσεων διασφαλίζει ότι η υπό ψήφιση ρύθμιση θα είναι λειτουργική, δίκαιη και αποτελεσματική, θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της Διοίκησης της Εκπαίδευσης και δεν θα παραμείνει ανεφάρμοστη στην πράξη.