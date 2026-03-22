Ποιες αλλαγές φέρνει το νέο σύστημα σε αποσπάσεις, μετατάξεις και στελέχωση

Νέο πλαίσιο για αποσπάσεις και μετατάξεις φέρνει μεγαλύτερη σταθερότητα και περιορίζει τις διαρκείς προσωρινές μετακινήσεις στην εκπαίδευση.

Αλλαγές με ουσιαστικό αποτύπωμα στη λειτουργία των υπηρεσιών της εκπαίδευσης φέρνει το νέο πλαίσιο για αποσπάσεις και μετατάξεις, επιχειρώντας να περιορίσει την παρατεταμένη προσωρινότητα και να ενισχύσει τη σταθερότητα στη διοίκηση.

Οι ρυθμίσεις δίνουν έμφαση στη διατήρηση έμπειρου προσωπικού σε κρίσιμες θέσεις, με σαφείς κανόνες για τις αποσπάσεις και στοχευμένες δυνατότητες μετάταξης για όσους καλύπτουν πάγιες ανάγκες επί σειρά ετών.

Τι αλλάζει πρακτικά στις αποσπάσεις, μετατάξεις και στη στελέχωση;

Οι ρυθμίσεις αυτές ενισχύουν τη διοικητική συνέχεια, την υπηρεσιακή σταθερότητα και τη διατήρηση της συσσωρευμένης γνώσης στις υπηρεσίες και στους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας.

Καταγγελία για «μεθόδευση κατάργησης» οργανικών θέσεων και περιορισμό των μεταθέσεων εκπαιδευτικών

Δεν αφορούν απλώς μια τεχνική διαχείριση μετακινήσεων προσωπικού, αλλά την ανάγκη κρίσιμες διοικητικές δομές της εκπαίδευσης να λειτουργούν με επάρκεια, συνέπεια και ανθρώπους που γνωρίζουν ήδη το αντικείμενο.

Ιδίως στις μετατάξεις, πρόκειται για εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π. που υπηρετούν ήδη με απόσπαση επί πέντε συναπτά έτη, έως και το σχολικό έτος 2025-2026, σε υπηρεσίες ή φορείς του Υπουργείου και συμμετέχουν ενεργά στη διοίκηση της εκπαίδευσης, καλύπτοντας πάγιες ανάγκες.

Στις αποσπάσεις, το πλαίσιο εξορθολογίζεται με σαφέστερο καθορισμό φορέων υποδοχής, τριετή διάρκεια με δυνατότητα ανανέωσης, τεκμηριωμένη διακοπή όπου απαιτείται και όρια ώστε να αποφεύγονται ασταθείς μετακινήσεις.

Σχολεία σε αναστολή λειτουργίας: Τι προβλέπεται για τις οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών

Στις μετατάξεις, δίνεται στοχευμένη λύση στο χρόνιο καθεστώς παρατεταμένων αποσπάσεων, με δυνατότητα μετάταξης σε κενές οργανικές θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, για όσους υπηρετούν ήδη εκτός σχολείου επί πέντε συναπτά έτη, έως και το σχολικό έτος 2025–2026, με διασφάλιση μισθολογικών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, συγκεκριμένες προθεσμίες, κριτήρια προτεραιότητας όπου δεν επαρκούν οι θέσεις και υποχρέωση παραμονής μετά τη μετάταξη.

Έτσι, το σύστημα απομακρύνεται από την παρατεταμένη προσωρινότητα και αποκτά μεγαλύτερη συνέχεια, σταθερότητα και διοικητική αποτελεσματικότητα.