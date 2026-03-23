Σχολεία: Τι αλλάζει στις μετατάξεις και αποσπάσεις εκπαιδευτικών

Οι αποσπάσεις και μετατάξεις αλλάζουν ριζικά με νέο πολυνομοσχέδιο που εισάγει αυστηρότερους κανόνες, πολυετείς δεσμεύσεις και νέο πλαίσιο για εκπαιδευτικούς, ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Οι αποσπάσεις και μετατάξεις αποτελούν τον πυρήνα των αλλαγών που εισάγει το νέο πολυνομοσχέδιο για την εκπαίδευση, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή από την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Οι νέες ρυθμίσεις επηρεάζουν άμεσα εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, καθώς και το Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό Προσωπικό.

Η φιλοσοφία των παρεμβάσεων, όπως αποτυπώνεται στις σχετικές διατάξεις, εστιάζει στον αυστηρότερο έλεγχο των μετακινήσεων και στη διατήρηση περισσότερων εκπαιδευτικών μέσα στις σχολικές μονάδες, περιορίζοντας τη μετακίνησή τους σε διοικητικές θέσεις.

Νέα δεδομένα για τις αποσπάσεις στο εξωτερικό

Οι αλλαγές επεκτείνονται και στις αποσπάσεις εκπαιδευτικών εκτός Ελλάδας, με σαφή χρονικά όρια και συγκεκριμένες προϋποθέσεις παραμονής. Η βασική διάρκεια υπηρεσίας ορίζεται πλέον σε τρία σχολικά έτη, κατά τα οποία οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν αποδοχές από την Ελλάδα και ειδικό επιμίσθιο.

Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα παράτασης για ακόμη δύο έτη με επιμίσθιο, ενώ μετά τη συμπλήρωση πενταετίας μπορεί να δοθεί μία επιπλέον χρονιά χωρίς την οικονομική αυτή ενίσχυση. Εξαιρέσεις πέραν της εξαετίας προβλέπονται μόνο σε περιπτώσεις διακρατικών συμφωνιών ή όταν προκύπτουν έκτακτες ανάγκες.

Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η αυστηροποίηση της διαδικασίας, καθώς η υποβολή και διαχείριση των δικαιολογητικών περνά σε ηλεκτρονικό σύστημα, ενώ όσοι αποσύρουν αίτηση μετά την ολοκλήρωση των πινάκων αποκλείονται για δύο χρόνια από νέες διαδικασίες.

Πώς διαμορφώνονται οι αποσπάσεις εντός της χώρας

Το καθεστώς των αποσπάσεων στο εσωτερικό αλλάζει σημαντικά, εγκαταλείποντας τη λογική των ετήσιων αιτήσεων και υιοθετώντας πολυετή σχεδιασμό. Οι αποσπάσεις σε υπηρεσίες του Υπουργείου, καθώς και σε εποπτευόμενους φορείς, αποκτούν διάρκεια τριών ετών με δυνατότητα ανανέωσης.

Για την υλοποίησή τους απαιτείται πλέον τεκμηριωμένη απόφαση που να αιτιολογεί τις υπηρεσιακές ανάγκες, ενισχύοντας τον έλεγχο της διαδικασίας. Παράλληλα, τίθενται περιορισμοί για όσους διακόπτουν πρόωρα τη θητεία τους, καθώς αποκλείονται από νέα αίτηση στον ίδιο φορέα για την επόμενη τριετία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη που επεκτείνει το δικαίωμα απόσπασης και στα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού, τα οποία πλέον εντάσσονται ρητά στο σχετικό πλαίσιο.

Οι όροι για μετάταξη σε διοικητικές θέσεις

Το νέο πλαίσιο ανοίγει τη δυνατότητα μόνιμης μετακίνησης σε διοικητικές θέσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού. Εκπαιδευτικοί, καθώς και μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ που υπηρετούν με απόσπαση για τουλάχιστον πέντε συνεχόμενα έτη εκτός σχολικής μονάδας, μπορούν να υποβάλουν αίτηση μετάταξης σε κενές οργανικές θέσεις.

Η διαδικασία συνοδεύεται από χρονικούς περιορισμούς, καθώς η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, ενώ η ολοκλήρωση της μετάταξης προβλέπεται να πραγματοποιείται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε περιπτώσεις αυξημένου ενδιαφέροντος, προτεραιότητα δίνεται σε όσους διαθέτουν συναφείς μεταπτυχιακούς τίτλους.

Οι μετατασσόμενοι διατηρούν τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα, ωστόσο δεσμεύονται να παραμείνουν στη νέα τους θέση για τουλάχιστον πέντε χρόνια. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα μετάταξης και σε κατώτερη κατηγορία, εφόσον υπάρχει σχετική συναίνεση.

Στόχος η ανακατανομή προσωπικού στην εκπαίδευση

Οι παρεμβάσεις αυτές συγκροτούν ένα νέο, πιο αυστηρό πλαίσιο που επιχειρεί να ρυθμίσει συνολικά τις μετακινήσεις προσωπικού στον χώρο της εκπαίδευσης. Η βασική επιδίωξη είναι η καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων και η ενίσχυση της παρουσίας των εκπαιδευτικών στις σχολικές αίθουσες.

Μέσα από τις νέες ρυθμίσεις, επιχειρείται να τεθούν σαφή όρια, να μειωθούν οι ευκαιριακές μετακινήσεις και να ενισχυθεί ο προγραμματισμός σε βάθος χρόνου, τόσο για τις υπηρεσίες όσο και για τους ίδιους τους εργαζόμενους.