Εκπαιδευτικοί: Αντιδράσεις για τον αποκλεισμό ΕΕΠ και ΕΒΠ από αποσπάσεις και μετατάξεις

Πίνακας περιεχομένων

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ καταγγέλλει τον αιφνιδιαστικό αποκλεισμό ΕΕΠ και ΕΒΠ από αποσπάσεις και μετατάξεις, κάνοντας λόγο για παραβίαση της ισότητας και ζητώντας άμεση νομοθετική αποκατάσταση.

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η αιφνιδιαστική εξαίρεση του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού από τις διατάξεις για αποσπάσεις και μετατάξεις, όπως καταγγέλλει η ΠΟΣΕΕΠΕΑ. Η Ομοσπονδία κάνει λόγο για κατάφωρη παραβίαση της αρχής της ισότητας και για μια ρύθμιση που υποβαθμίζει τον ρόλο και τα επαγγελματικά δικαιώματα ενός κρίσιμου κλάδου της εκπαίδευσης.

Την ίδια στιγμή, επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη τροποποίηση εισήχθη χωρίς διαβούλευση και χωρίς τεκμηρίωση, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα διαφάνειας και θεσμικής λειτουργίας. Η Ομοσπονδία ζητά άμεση νομοθετική αποκατάσταση, προειδοποιώντας ότι θα εξαντλήσει κάθε διαθέσιμο μέσο για την προάσπιση των δικαιωμάτων των μελών της.

Το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, ως δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο που εκπροσωπεί τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.), μόνιμους και αναπληρωτές που στελεχώνουν τη Δημόσια Ειδική και Γενική Εκπαίδευση, καθώς και τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τις Ε.Δ.Υ., καταγγέλλει ομόφωνα, με τον πλέον κατηγορηματικό και τεκμηριωμένο τρόπο, τον αιφνιδιαστικό και αδικαιολόγητο αποκλεισμό των κλάδων αυτών από τις διατάξεις που αφορούν τις αποσπάσεις σε φορείς και τις μετατάξεις σε διοικητικές θέσεις, όπως αυτές διαμορφώθηκαν την τελευταία στιγμή πριν την ψήφιση του σχεδίου νόμου του ΥΠΑΙΘΑ.

Η συγκεκριμένη ενέργεια συνιστά κατάφωρη παραβίαση της αρχής της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, όπως κατοχυρώνεται συνταγματικά.

Η εξαίρεση ενός ολόκληρου κλάδου επιστημονικού προσωπικού, το οποίο διαθέτει υψηλή εξειδίκευση και διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, δεν μπορεί να τεκμηριωθεί με κανένα αντικειμενικό, υπηρεσιακό ή λειτουργικό κριτήριο.

Αντιθέτως, η εν λόγω ρύθμιση:

Υπονομεύει τη διοικητική και επαγγελματική εξέλιξη του ΕΕΠ και ΕΒΠ,

Δημιουργεί συνθήκες άνισης μεταχείρισης σε σχέση με άλλες κατηγορίες προσωπικού,

Αγνοεί τον διεπιστημονικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης και τον κομβικό ρόλο των ειδικοτήτων αυτών,

Απαξιώνει τον ρόλο, την εργασία και τα επαγγελματικά δικαιώματα των εργαζομένων,

Συνδέεται με ευρύτερες ρυθμίσεις, όπως η ίδρυση ανώτατης σχολής παραστατικών τεχνών, η οποία –όπως επισημαίνεται– δεν εξασφαλίζει ουσιαστική αναβάθμιση της καλλιτεχνικής παιδείας ούτε επαγγελματικά δικαιώματα για τους αποφοίτους.

Η χρονική συγκυρία και ο τρόπος με τον οποίο εισήχθη η συγκεκριμένη τροποποίηση, χωρίς διαβούλευση, χωρίς τεκμηρίωση και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων, εγείρουν σοβαρά ζητήματα διαφάνειας και θεσμικής αξιοπιστίας.

Πρόκειται για αποκλεισμό των ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Αιτούμαστε:

Την άμεση αποκατάσταση της αδικίας μέσω νομοθετικής διόρθωσης που θα επαναφέρει το ΕΕΠ και το ΕΒΠ στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων περί αποσπάσεων και μετατάξεων.

Την πλήρη αιτιολόγηση της εξαίρεσης από το ΥΠΑΙΘΑ, με δημοσιοποίηση των σχετικών υπηρεσιακών και νομικών δεδομένων.

Τη θεσμοθέτηση ουσιαστικής συμμετοχής των εκπροσώπων του ΕΕΠ και ΕΒΠ στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που τους αφορούν.

Δηλώνουμε ότι θα εξαντλήσουμε κάθε θεσμικό, νομικό και συνδικαλιστικό μέσο για την προάσπιση των επαγγελματικών και επιστημονικών δικαιωμάτων των μελών μας.

Η αποκατάσταση της ισότητας δεν αποτελεί διαπραγματεύσιμη επιλογή, αλλά θεσμική υποχρέωση της Πολιτείας.

