Από τη θλίψη στον προβληματισμό: Η εκπαιδευτική κοινότητα ζητά ουσιαστικές απαντήσεις

Πίνακας περιεχομένων

Η Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών (ΠΕΚ) εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την πρόωρη απώλεια της εκπαιδευτικού στη Θεσσαλονίκη, απευθύνοντας τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στην οικογένεια και στους οικείους της.

Η είδηση της απώλειας προκάλεσε έντονη συγκίνηση στην εκπαιδευτική κοινότητα, ενώ παράλληλα επανέφερε στο προσκήνιο τον προβληματισμό για τις συνθήκες μέσα στις οποίες εργάζονται καθημερινά οι εκπαιδευτικοί.

Όπως επισημαίνει η ΠΕΚ, οι αναφορές που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας γύρω από την υπόθεση πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ουσιαστικής και θεσμικής διερεύνησης, προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια και να αποσαφηνιστούν όλα τα δεδομένα. Την ίδια στιγμή, η δημόσια συζήτηση αναδεικνύει όλο και πιο έντονα την ανάγκη για μια διαφορετική αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού από την κοινωνία και την Πολιτεία.

ΔΕΙΤΕ Υπόθεση θανάτου καθηγήτριας – Συγκλονίζει συνάδελφος της Σοφίας Χρηστίδου: Τι αναφέρει

Αναλυτικά το κείμενο:

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ…

Εκφράζουμε τη βαθιά θλίψη μας για την πρόωρη απώλεια της συναδέλφου στη Θεσσαλονίκη και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της. Μια απώλεια που προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στην εκπαιδευτική κοινότητα. Οι αναφορές που έχουν έλθει στο φως της δημοσιότητας πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ουσιαστικής και θεσμικής διερεύνησης.

H δημόσια συζήτηση κυριαρχείται από την ανάγκη μιας διαφορετικής αντιμετώπισης του εκπαιδευτικού από την Κοινωνία και την Πολιτεία. Πράγματι, η ανάγκη αυτή είναι πιο ισχυρή από ποτέ. Στο σημερινό σχολείο ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες μέσα σε μια τάξη γεμάτη διαφορετικές ανάγκες, δυσκολίες και συναισθήματα. Την ίδια ώρα το αξιακό φορτίο της γνώσης υποχωρεί ενώ η σημασία του ρόλου του εκπαιδευτικού υποβαθμίζεται.

ΔΕΙΤΕ Εκπαιδευτικοί για το θάνατο της εκπαιδευτικού: Στο προσκήνιο οι δύσκολες συνθήκες εργασίας στα σχολεία – «Δεν είμαστε αναλώσιμοι»

Διαμορφώνεται μάλιστα μια πραγματικότητα όπου σε πτυχές της παρατηρούνται συμπεριφορές που εδράζονται στη βία, την παραβατικότητα, την απαξίωση. Ακόμη και επιθετικές παρεμβάσεις από εξωσχολικούς παράγοντες λαμβάνουν χώρα. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με ψυχοφθόρες πειθαρχικές ή ακόμη και νομικές διαδικασίες – σε κάποιες περιπτώσεις και με την εμπλοκή της αστυνομίας- για ζητήματα που προκύπτουν μέσα από τη σχολική καθημερινότητα.

Παρά τις επανειλημμένες εξαγγελίες της πολιτικής ηγεσίας για ουσιαστική στήριξη των εκπαιδευτικών και για θεσμική προστασία τους —ακόμη και με τη θέσπιση νομικού συμπαραστάτη— η πραγματικότητα δείχνει ότι οι δεσμεύσεις αυτές παραμένουν κενό γράμμα. Η εκπαιδευτική κοινότητα και η κοινωνία δικαιούνται σαφείς απαντήσεις αλλά και ουσιαστικές πολιτικές που θα διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, την ασφάλεια και την επαγγελματική υπόσταση των εκπαιδευτικών.

ΝΑ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΑΞΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ