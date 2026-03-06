Β’ Χαιρετισμοί 2026: Τι ώρα ξεκινούν – Τι συμβολίζουν
Το χριστεπώνυμο πλήρωμα θα βρεθεί την Παρασκευή 6 Μαρτίου στην Εκκλησία, για τους Β' Χαιρετισμούς 2026 πριν το Πάσχα 2026.
Η έναρξη στους ναούς γίνεται συνήθως μεταξύ 17:00 και 19:00, ωστόσο οι πιστοί θα πρέπει να ενημερώνονται από τον ιερέα της εκκλησίας τους για την ακριβή ώρα λειτουργίας στην ενορία τους.
Οι 24 στροφές των Χαιρετισμών της Θεοτόκου χωρίζονται σε 4 κομμάτια (4 «στάσεις»). Πριν από αυτές τις στροφές, οι ψάλτες ψέλνουν ένα άλλο που λέγεται «κανόνας των Χαιρετισμών».
Με την έναρξη της Μεγάλης Σαρακοστής, κάθε Παρασκευή βράδυ ψάλλεται και από ένα κομμάτι των Χαιρετισμών (η πρώτη στάση την πρώτη Παρασκευή, η δεύτερη την επόμενη κ.ο.κ).
Την πέμπτη Παρασκευή (που είναι μια εβδομάδα πριν από την Μεγάλη Παρασκευή), ο παπάς θα ψάλλει ολόκληρο το έργο, από την αρχή μέχρι το τέλος (ο Ακάθιστος Ύμνος).
Οι ημερομηνίες για τους Χαιρετισμούς:
Α΄ Στάση: Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου
Β στάση: Παρασκευή 6 Μαρτίου
Γ στάση: Παρασκευή 13 Μαρτίου
Δ΄ Στάση: Παρασκευή 20 Μαρτίου
Ακάθιστος Ύμνος: Παρασκευή 27 Μαρτίου
