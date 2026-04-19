Εορτολόγιο 19 Απριλίου: Τι γιορτάζουμε την Κυριακή του Θωμά

Πίνακας περιεχομένων

Η Κυριακή του Θωμά τιμάται στις 19 Απριλίου, ημέρα αφιερωμένη στον Απόστολο που πίστεψε στην Ανάσταση, με παράλληλη μνήμη του Αγίου Συμεών και συγκεκριμένες ονομαστικές εορτές.

Η Κυριακή του Θωμά τιμάται σήμερα, Κυριακή 19 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αποτελώντας μία από τις σημαντικές ημέρες μετά το Πάσχα. Η ημέρα αυτή, γνωστή και ως Αντιπάσχα, είναι αφιερωμένη στον Απόστολο Θωμά, ενώ παράλληλα τιμάται και η μνήμη του Αγίου Συμεών του Αδελφοθέου, επισκόπου Ιεροσολύμων.

Μαζί με τη θρησκευτική σημασία της ημέρας, καταγράφονται και συγκεκριμένες ονομαστικές εορτές, καθώς γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα Φιλίππα, Φιλιππία, Φιλιώ, Θωμάς, Τομ και Θωμαή.

Η σημασία της Κυριακής του Θωμά

Η Κυριακή του Θωμά συνδέεται άμεσα με το γεγονός της Ανάστασης του Χριστού και την επιβεβαίωση της πίστης μέσα από την προσωπική εμπειρία. Η Εκκλησία αφιερώνει την ημέρα στον Απόστολο που αρχικά δίστασε, αλλά στη συνέχεια πίστεψε, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από την αμφιβολία στη βεβαιότητα.

Η αναφορά στο ευαγγελικό χωρίο όπου ο Χριστός εμφανίζεται στους μαθητές και καλεί τον Θωμά να αγγίξει τα σημάδια της Σταύρωσης, υπογραμμίζει τη σημασία της πίστης, ακόμα και για όσους δεν έχουν δει. Η φράση «μακάριοι οι μη ιδόντες και πιστεύσαντες» αποτελεί βασικό μήνυμα της ημέρας.

Η πορεία του Αποστόλου Θωμά

Ο Απόστολος Θωμάς ήταν ένας από τους δώδεκα μαθητές του Ιησού Χριστού και καταγόταν από τον ιουδαϊκό λαό. Όπως και άλλοι μαθητές, εργαζόταν ως ψαράς, επάγγελμα που εγκατέλειψε όταν ακολούθησε τον Χριστό, ανταποκρινόμενος στο κάλεσμά Του.

Παρά τον ένθερμο χαρακτήρα του, απουσίαζε κατά την πρώτη εμφάνιση του Αναστημένου Χριστού στους μαθητές, γεγονός που τον οδήγησε σε αμφιβολία. Η πίστη του εδραιώθηκε μόνο όταν, στη δεύτερη εμφάνιση, άγγιξε τα σημάδια της Σταύρωσης, αναγνωρίζοντας τον Χριστό ως Κύριο και Θεό.

Το ιεραποστολικό έργο και το τέλος του

Μετά την Πεντηκοστή, ο Θωμάς συμμετείχε ενεργά στη διάδοση του Χριστιανισμού, ακολουθώντας την εντολή να μεταδώσουν το μήνυμα σε όλα τα έθνη. Ταξίδεψε σε μακρινές περιοχές, μεταφέροντας τον Θείο Λόγο και συμβάλλοντας στη διάδοση της νέας πίστης.

Σύμφωνα με την παράδοση, έφτασε μέχρι την Ινδία ύστερα από θεία παρέμβαση, όπου ανέπτυξε έντονη ιεραποστολική δράση. Αργότερα βρέθηκε σε περιοχή όπου βασίλευε ο Μίσδιος, συνεχίζοντας το έργο του.

Η μαρτυρική κατάληξη και η τιμή της Εκκλησίας

Η δράση του Θωμά προκάλεσε την οργή του Μίσδιου, όταν βάπτισε τη σύζυγο και τα παιδιά του. Ως αποτέλεσμα, δόθηκε εντολή για τη θανάτωσή του, οδηγώντας στο μαρτύριό του.

Οι Χριστιανοί της περιοχής φρόντισαν για την ταφή του, ενώ σύμφωνα με την παράδοση, στον τάφο του σημειώνονταν πολλά θαύματα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αποστόλου Θωμά όχι μόνο την Κυριακή του Θωμά, αλλά και στις 6 Οκτωβρίου, διατηρώντας ζωντανή την παρουσία και την προσφορά του στην ιστορία της πίστης.

