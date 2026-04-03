Διατάχθηκε ΕΔΕ για το περιστατικό με τους μαθητές που έμειναν χωρίς επίβλεψη μετά από εκκλησιασμό

Έρευνα διατάχθηκε για περιστατικό στη Μυτιλήνη, όπου μαθητές Δημοτικού έμειναν χωρίς συνοδεία μετά από εκκλησιασμό.

Το περιστατικό στη Μυτιλήνη με μαθητές Δημοτικού που βρέθηκαν χωρίς συνοδεία μετά από εκκλησιασμό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Η υπόθεση έχει ήδη φτάσει σε υψηλό επίπεδο διοικητικής διερεύνησης, καθώς δόθηκε εντολή για επίσημη εξέταση των συνθηκών.

Το συμβάν σημειώθηκε την Τετάρτη 1 Απριλίου, όταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ομάδα μαθητών έμεινε χωρίς επίβλεψη μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας τους στην εκκλησία, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις τόσο από γονείς όσο και από την τοπική κοινωνία.

Εντολή για έρευνα από το Υπουργείο Παιδείας

Η υπόθεση ενεργοποίησε άμεσα τον μηχανισμό του Υπουργείου Παιδείας, καθώς ο Γενικός Γραμματέας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, μόλις ενημερώθηκε, έδωσε εντολή για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

Η σχετική εντολή απευθύνθηκε προς την Περιφερειακή Διεύθυνση, με στόχο να διερευνηθούν σε βάθος οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό και να αποδοθούν ευθύνες, εφόσον προκύψουν.

Πιθανή αιτία η έλλειψη συνεννόησης

Τα πρώτα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί δείχνουν ότι το περιστατικό ενδέχεται να οφείλεται σε σοβαρή ασυνεννοησία μεταξύ των εκπαιδευτικών που είχαν την ευθύνη των μαθητών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν υπήρξε σαφής καθορισμός για το αν τα παιδιά θα παρέμεναν στον χώρο της εκκλησίας ή θα επέστρεφαν στο σχολείο, ούτε και για το ποιος είχε την ευθύνη συνοδείας τους, γεγονός που οδήγησε σε σύγχυση.

Μαθητές σε κατάσταση αναστάτωσης

Η ασάφεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα περισσότερα από δέκα παιδιά να μείνουν χωρίς επίβλεψη, τόσο μέσα όσο και έξω από τον ναό. Το γεγονός προκάλεσε έντονη αναστάτωση, καθώς ορισμένα από τα παιδιά φέρεται να βρέθηκαν σε κατάσταση φόρτισης.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι κάποια παιδιά έκλαιγαν και πανικοβλήθηκαν, καθώς δεν γνώριζαν πώς να κινηθούν χωρίς την παρουσία ενηλίκου, γεγονός που ενίσχυσε την ανησυχία για την ασφάλειά τους.

Η παρέμβαση που απέτρεψε τα χειρότερα

Καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης υπήρξε η παρέμβαση του Επιτρόπου της εκκλησίας, ο οποίος εντόπισε τα παιδιά και ανέλαβε να τα συνοδεύσει με ασφάλεια πίσω στο σχολείο.

Η ενέργεια αυτή αποδείχθηκε κρίσιμη, καθώς αποφεύχθηκαν περαιτέρω κίνδυνοι και το περιστατικό δεν πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις.

Το βλέμμα στραμμένο στο πόρισμα

Παρά την άμεση αντιμετώπιση της κατάστασης, το ενδιαφέρον πλέον επικεντρώνεται στα αποτελέσματα της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αναμένεται να διευκρινιστούν πλήρως οι ευθύνες, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης μέτρων ή επιβολής κυρώσεων, με στόχο την αποφυγή αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον.