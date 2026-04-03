Σε ποιούς ανέργους θα κόβεται το επίδομα ανεργίας

Αλλαγές στο επίδομα ανεργίας προβλέπουν διακοπή μετά από τρεις αρνήσεις εργασίας και νέα δομή με σταδιακή μείωση της παροχής.

Το επίδομα ανεργίας μπαίνει σε νέα φάση εφαρμογής, καθώς προχωρά η ενεργοποίηση της πρόβλεψης για διακοπή της παροχής σε περιπτώσεις όπου οι άνεργοι απορρίπτουν επανειλημμένα προτάσεις απασχόλησης. Η αλλαγή αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αναμόρφωσης του τρόπου στήριξης των ανέργων.

Η ρύθμιση συνοδεύεται από νέο μοντέλο υπολογισμού της παροχής, το οποίο προβλέπει υψηλότερο ποσό στην αρχή της ανεργίας και σταδιακή μείωση στη συνέχεια, ενώ παράλληλα εισάγονται αυστηρότερα κριτήρια επιδότησης.

Πότε διακόπτεται το επίδομα ανεργίας

Την πλήρη εφαρμογή της πρόβλεψης για διακοπή του επιδόματος σε περιπτώσεις άρνησης εργασίας ανέδειξε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, κατά τη διάρκεια συνάντησης με εργοδότες στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα επισημάνθηκαν, οι άνεργοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε τρεις προτάσεις εργασίας. Εφόσον δεν αποδεχθούν καμία από αυτές, η επιδότηση διακόπτεται, με τη λογική ότι δεν θα πρέπει να συνεχίζεται η επιβάρυνση των φορολογουμένων.

Πόσοι άνεργοι λαμβάνουν επίδομα

Τα στοιχεία της ΔΥΠΑ δείχνουν ότι από τους 903.928 ανέργους, επιδοτούνται 258.684, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 28,6% ή τρεις στους δέκα.

Η περιορισμένη κάλυψη συνδέεται με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, καθώς ο νόμος 4921/2022 για τον ΟΑΕΔ-ΔΥΠΑ έχει εισαγάγει αυστηρότερα κριτήρια, τα οποία οδηγούν σε αποκλεισμό σημαντικού αριθμού ανέργων από την επιδότηση.

Πώς διαμορφώνεται το νέο επίδομα ανεργίας

Κεντρικό στοιχείο του νέου συστήματος είναι η εμπροσθοβαρής καταβολή της παροχής. Το ποσό που λαμβάνει ο άνεργος είναι υψηλότερο στους πρώτους μήνες και μειώνεται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου.

Η διάρκεια επιδότησης μπορεί να φτάσει έως και τους 24 μήνες και εξαρτάται από την προϋπηρεσία του δικαιούχου, συνδέοντας άμεσα το ύψος και τη διάρκεια της παροχής με τον εργασιακό βίο.

Τα τρία βασικά μέρη της παροχής

Το νέο επίδομα ανεργίας αποτελείται από τρία διακριτά τμήματα που καθορίζουν το τελικό ποσό που λαμβάνει ο δικαιούχος.

Το πρώτο είναι το σταθερό μέρος, το οποίο καταβάλλεται σε όλους και υπολογίζεται ως ποσοστό του κατώτατου ή του μέσου ημερομισθίου, εφόσον αυτό είναι χαμηλότερο. Το ποσοστό ξεκινά από 70% το πρώτο τρίμηνο και μειώνεται σταδιακά έως 20% κατά το δεύτερο έτος.

Το δεύτερο είναι το μεταβλητό μέρος, το οποίο αφορά όσους έχουν μεγαλύτερο ασφαλιστικό βίο και υψηλότερες αποδοχές. Η καταβολή του βασίζεται στα έτη ασφάλισης από το τέταρτο έως το εικοστό και στον μέσο όρο των αποδοχών, ενισχύοντας τον ανταποδοτικό χαρακτήρα του επιδόματος, με προϋπόθεση τη συμπλήρωση 900 ημερών ασφάλισης την τελευταία τετραετία.

Οι προσαυξήσεις και οι πρόσθετες παροχές

Πέρα από τα βασικά ποσά, προβλέπονται και επιπλέον ενισχύσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων. Σε αυτές περιλαμβάνονται τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και προσαυξήσεις για τέκνα.

Επιπλέον, προβλέπεται ειδική ενίσχυση για μονογονεϊκές οικογένειες, εντάσσοντας στο σύστημα κοινωνικά κριτήρια που επηρεάζουν το τελικό ύψος της παροχής.