Πάσχα 2026: Ανοικτά τα καταστήματα την Κυριακή – Πόσο κοστίζει το γιορτινό τραπέζι

Πίνακας περιεχομένων

Ανοιχτά καταστήματα και αυξημένες τιμές συνθέτουν την εικόνα της πασχαλινής αγοράς, με τους καταναλωτές να προσαρμόζουν τις αγορές τους.

Η πασχαλινή αγορά κινείται φέτος σε ρυθμούς έντονης δραστηριότητας, με τα εμπορικά καταστήματα να προσαρμόζουν το ωράριό τους ώστε να εξυπηρετήσουν την αυξημένη ζήτηση των ημερών. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η λειτουργία τους και την Κυριακή 5 Απριλίου, από τις 11:00 έως τις 16:00, δίνοντας στους καταναλωτές επιπλέον χρόνο για τις αγορές τους.

Την ίδια στιγμή, η εικόνα της αγοράς διαμορφώνεται από αντικρουόμενες τάσεις, καθώς ενώ οι εμπορικοί φορείς εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για την πορεία της, το κόστος για το πασχαλινό τραπέζι καταγράφει σημαντική άνοδο, επηρεάζοντας άμεσα τη συμπεριφορά των νοικοκυριών.

Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα τη Μεγάλη Εβδομάδα

Το εορταστικό ωράριο προβλέπει διευρυμένη λειτουργία των καταστημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας. Συγκεκριμένα, από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και τη Μεγάλη Πέμπτη, τα καταστήματα θα παραμένουν ανοιχτά από τις 09:00 έως τις 21:00, επιτρέποντας μεγαλύτερη ευελιξία στις αγορές.

Τη Μεγάλη Παρασκευή, το ωράριο διαφοροποιείται και διαμορφώνεται από τις 13:00 έως τις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 15:00. Αντίθετα, την Κυριακή του Πάσχα και τη Δευτέρα του Πάσχα τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά λόγω αργίας.

Το κόστος του πασχαλινού τραπεζιού ανεβαίνει

Σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται φέτος στο κόστος των πασχαλινών αγορών, με το συνολικό ποσό για μια τετραμελή οικογένεια να εκτιμάται μεταξύ 135 και 150 ευρώ. Η επιβάρυνση αυτή αντιστοιχεί σε αύξηση της τάξης του 10% έως 15% σε σύγκριση με το 2025.

Ιδιαίτερα αυξημένες είναι οι τιμές σε βασικά είδη, όπως τα αυγά, τα τσουρέκια και τα σοκολατοειδή, όπου σε ορισμένες περιπτώσεις οι ανατιμήσεις φτάνουν έως και το 40%, κυρίως λόγω της ανόδου στις διεθνείς τιμές του κακάο. Παράλληλα, η μαγειρίτσα για μια οικογένεια υπολογίζεται ότι κοστίζει περίπου 25 με 30 ευρώ.

Ο οβελίας καθορίζει την αγορά

Κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση των τιμών διαδραματίζει ο οβελίας, ο οποίος λειτουργεί ως βασικός δείκτης για το σύνολο της αγοράς. Στα σούπερ μάρκετ, οι τιμές κυμαίνονται από 12 έως 14 ευρώ το κιλό, ενώ στα παραδοσιακά κρεοπωλεία από 14 έως 17 ευρώ το κιλό.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται περαιτέρω αύξηση των τιμών, καθώς η συνολική επιβάρυνση στην παραγωγή και τη διανομή προσεγγίζει το 25%. Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει συνολικά το κόστος του πασχαλινού τραπεζιού, καθιστώντας τον οβελία βασικό παράγοντα διαμόρφωσης της τελικής δαπάνης.

Αγορά δύο ταχυτήτων και προσφορές

Η εικόνα που διαμορφώνεται χαρακτηρίζεται ως «δύο ταχυτήτων», καθώς τα σούπερ μάρκετ επιχειρούν να συγκρατήσουν μέρος των αυξήσεων μέσω προσφορών και προϊόντων σε χαμηλότερες τιμές, ιδιαίτερα στο κρέας.

Αντίθετα, τα παραδοσιακά καταστήματα διατηρούν υψηλότερα επίπεδα τιμών, προβάλλοντας ως βασικό πλεονέκτημα την ποιότητα και την ελληνική προέλευση των προϊόντων τους. Η διαφοροποίηση αυτή δημιουργεί διαφορετικές επιλογές για τους καταναλωτές, ανάλογα με τις προτεραιότητες και το διαθέσιμο εισόδημα.

Νέες καταναλωτικές συνήθειες λόγω ακρίβειας

Η αύξηση των τιμών οδηγεί σε σαφή μεταβολή της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Πολλοί καταναλωτές στρέφονται σε πιο οικονομικές επιλογές, περιορίζουν τις ποσότητες ή επιλέγουν εναλλακτικά προϊόντα, προκειμένου να συγκρατήσουν τις δαπάνες.

Παράλληλα, ενισχύεται η τάση για πρόωρες αγορές, με αρκετούς να αξιοποιούν την κατάψυξη ώστε να εξασφαλίσουν χαμηλότερες τιμές πριν από πιθανές νέες ανατιμήσεις. Η πρακτική αυτή αντανακλά την ανάγκη καλύτερης διαχείρισης του οικογενειακού προϋπολογισμού.

Πληθωρισμός και πιέσεις στην αγορά

Η συνολική εικόνα της αγοράς επηρεάζεται έντονα από τον πληθωρισμό, με τις τιμές στα τρόφιμα να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, το ενεργειακό κόστος και οι γεωπολιτικές εξελίξεις επιβαρύνουν περαιτέρω την κατάσταση.

Παρά τη διατήρηση του συνολικού τζίρου, παρατηρείται μείωση στον όγκο κατανάλωσης, γεγονός που αποτυπώνει τη συρρίκνωση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης. Το πασχαλινό τραπέζι παραμένει προσιτό για τους περισσότερους, ωστόσο γίνεται πιο περιορισμένο και πιο προσεκτικά οργανωμένο, χωρίς όμως να χάνεται η σημασία του εορτασμού για την ελληνική κοινωνία.