Μέχρι πότε πρέπει να πληρωθεί το δώρο Πάσχα 2026

Πίνακας περιεχομένων

Το δώρο Πάσχα 2026 πρέπει να καταβληθεί έως τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου, με σαφείς υποχρεώσεις για εργοδότες και δικαιώματα για εργαζόμενους.

Το δώρο Πάσχα για το 2026 αποτελεί υποχρέωση των εργοδοτών προς τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και πρέπει να καταβληθεί το αργότερο έως τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026. Η σχετική προθεσμία επισημαίνεται από την Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία τονίζει ότι η καταβολή του δεν αποτελεί επιλογή, αλλά επιβάλλεται από τη νομοθεσία.

Η υποχρέωση αυτή αφορά το σύνολο των μισθωτών, ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης ή τη μορφή απασχόλησης. Παράλληλα, προβλέπονται σαφείς διαδικασίες τόσο για τον τρόπο πληρωμής όσο και για τις ενέργειες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Ποιοι δικαιούνται το δώρο Πάσχα και τι ποσό αντιστοιχεί

Δικαιούχοι του δώρου Πάσχα είναι όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που αμείβονται είτε με μισθό είτε με ημερομίσθιο. Το δικαίωμα ισχύει ανεξάρτητα από το αν η απασχόληση είναι πλήρης ή μερική, καθώς και από το αν η σύμβαση είναι ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

Το ποσό που αντιστοιχεί διαμορφώνεται ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής. Για όσους λαμβάνουν μηνιαίο μισθό, το δώρο αντιστοιχεί σε μισό μηνιαίο μισθό, ενώ για τους εργαζόμενους με ημερομίσθιο αντιστοιχεί σε 15 ημερομίσθια. Ωστόσο, καθοριστικός παράγοντας για το τελικό ποσό είναι η διάρκεια της εργασιακής σχέσης μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Πώς υπολογίζεται το ποσό ανάλογα με την εργασία

Η περίοδος που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του δώρου Πάσχα εκτείνεται από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 30 Απριλίου 2025. Βάση υπολογισμού αποτελούν οι τακτικές αποδοχές που ισχύουν τη 15η ημέρα πριν από το Πάσχα.

Σε περιπτώσεις όπου η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από αυτή την ημερομηνία, είτε λόγω απόλυσης είτε λόγω αποχώρησης, ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις αποδοχές που ίσχυαν την ημέρα λύσης της σύμβασης. Έτσι, διασφαλίζεται ότι και όσοι δεν εργάζονται πλέον κατά την περίοδο καταβολής λαμβάνουν το ποσό που τους αναλογεί.

Για τους εργαζόμενους που δεν συμπλήρωσαν ολόκληρη την περίοδο, το δώρο υπολογίζεται αναλογικά. Συγκεκριμένα, για κάθε οκτώ ημερολογιακές ημέρες εργασίας αντιστοιχεί το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού για τους μισθωτούς, ενώ για τους ημερομίσθιους αντιστοιχεί ένα ημερομίσθιο. Ακόμη και όσοι εργάστηκαν λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούνται αναλογία του δώρου.

Ο τρόπος καταβολής και οι βασικές προϋποθέσεις

Η καταβολή του δώρου Πάσχα πραγματοποιείται αποκλειστικά σε χρήμα και δεν επιτρέπεται να δοθεί σε είδος. Οι εργοδότες οφείλουν να καταθέτουν τα ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς των εργαζομένων, αναγράφοντας σαφώς την αιτιολογία και την περίοδο στην οποία αφορά η πληρωμή.

Η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί με κάθε διαθέσιμο μέσο πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών συναλλαγών ή υπηρεσιών πληρωμών. Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση του δώρου είναι η ύπαρξη ενεργής εργασιακής σχέσης μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.

Τι μπορούν να κάνουν οι εργαζόμενοι αν δεν πληρωθούν

Σε περίπτωση που το δώρο Πάσχα δεν καταβληθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας, οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν άμεσα. Μπορούν να απευθυνθούν στην Επιθεώρηση Εργασίας, προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά σε βάρος του εργοδότη.

Η διαδικασία αυτή οδηγεί στη διαβίβαση της υπόθεσης στον εισαγγελέα για την άσκηση δίωξης, ενώ παράλληλα ενημερώνεται και το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα ώστε να ενεργοποιηθεί η αυτόφωρη διαδικασία. Οι εργαζόμενοι ή τα σωματεία τους έχουν επίσης τη δυνατότητα να προχωρήσουν απευθείας σε μήνυση.

Πού μπορούν να γίνουν καταγγελίες

Εκτός από τις νομικές ενέργειες, παρέχονται και εναλλακτικοί τρόποι καταγγελίας για περιπτώσεις μη καταβολής του δώρου. Οι εργαζόμενοι και τα σωματεία μπορούν να υποβάλουν αναφορές είτε επώνυμα είτε ανώνυμα μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1555.

Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγγελίας μέσω της σχετικής πλατφόρμας της Επιθεώρησης Εργασίας. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα άμεσης παρέμβασης των αρμόδιων αρχών για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων.