Youth Pass 2026 : Πώς θα λάβουν οι δικαιούχοι αίτηση για το voucher των 300 ευρώ

Πίνακας περιεχομένων

Παραμένει ανοιχτή η πλατφόρμα vouchers.gov.gr για υποβολή των αιτήσεων για το Youth Pass 2026. Για να είναι κάποιος δικαιούχος, είτε θα πρέπει να έχει συμπληρώσει είτε το 18ο έτος, είτε το 19ο έτος της ηλικίας του έως και την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Youth Pass 2026: Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση είτε στο vouchers.gov.gr είτε μέσω ΚΕΠ έως και την 15η Μαΐου 2026.

Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μία φορά και δεν απαιτείται επανυποβολή το επόμενο έτος. Η δεύτερη πληρωμή πραγματοποιείται αυτόματα.

Το συνολικό ποσό των 300 ευρώ καταβάλλεται σε δύο δόσεις των 150 ευρώ. Η πρώτη δόση πιστώνεται μετά την έγκριση της αίτησης, ενώ η δεύτερη δίνεται αυτόματα την επόμενη χρονιά, όταν ο δικαιούχος συμπληρώσει το 19ο έτος της ηλικίας του.

Μετά την υποβολή της αίτησης, το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ενημερώνει τον δικαιούχο για την πρώτη ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e–mail) με ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

Η πίστωση της ενίσχυσης γίνεται με τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία θα αποσταλεί στα πιστωτικά ιδρύματα έως και την Παρασκευή 31 Μαΐου. Ίσως υπάρξει καθυστέρηση 1 – 2 εργάσιμων ημερών έως να λάβουν την ενίσχυση οι δικαιούχοι. Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα του δικαιούχου παραμένει ενεργοποιημένη για δύο έτη από τον επόμενο μήνα της έκδοσής της.

Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κάρτα

Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα του προγράμματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών.

Αναλυτικά:

Κατηγορία εμπόρου (MCC) Περιγραφή δραστηριότητας 3000 έως 3350 αεροπορικές εταιρείες, αερομεταφορές 3351 έως 3500 ενοικίαση αυτοκινήτων 3501 έως 3999 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα 4111 μεταφορές 4112 σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών 4121 υπηρεσίες ταξί 4131 υπηρεσίες λεωφορείων 4411 θαλάσσιες μεταφορές / ακτοπλοϊκά 4457 ενοικίαση θαλάσσιων σκαφών 4511 λοιπές αερομεταφορές 4582 αεροδρόμια / αεροσταθμοί 4722 ταξιδιωτικά πρακτορεία 4789 λοιπές μεταφορές 5551 ενοικίαση σκαφών 5561 ενοικίαση τροχόσπιτων κ.λπ. 5815 ηλεκτρονικά βιβλία, ταινίες, μουσική 5942 Βιβλιοπωλεία 7011 λοιπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα 7032 κατασκηνώσεις αναψυχής και αθλητισμού 7033 κάμπινγκ 7512 λοιπές ενοικιάσεις μηχανοκίνητων οχημάτων 7832 σινεμά 7911 αίθουσες χορού, σχολεία, στούντιο 7922 θεατρικές επιχειρήσεις, πρακτορεία εισιτηρίων 7929 ορχήστρες και μπάντες 7991 εκθέσεις και τουριστικές ατραξιόν, μουσεία 7997 υπηρεσίες γυμναστηρίου 7999 λοιπές υπηρεσίες αναψυχής

Πώς θα κάνετε αίτηση για το Youth Pass

Απαραίτητη προϋπόθεση, για να λάβει ο δικαιούχος την οικονομική ενίσχυση, είναι να υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση στη σχετική Εφαρμογή εισερχόμενος με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της γενικήςγραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (TaxisNet) στην ιστοσελίδα https://vouchers.gov.gr/youthpass.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, ώστε να επιβεβαιώσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου.

Μετά την είσοδο στην εφαρμογή, ο δικαιούχος καταχωρίζει στα εμφανιζόμενα στο σύστημα πεδία τα στοιχεία επικοινωνίας, και ειδικότερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, επιλέγει το πιστωτικό ίδρυμα που επιθυμεί για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας Youth Pass και αιτείται την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του σχετικού ποσού.

Προσοχή: Κατόπιν της επιβεβαίωσης των στοιχείων επικοινωνίας, για να υποβληθεί οριστικά η αίτηση, απαιτείται να πατηθεί το πλήκτρο «Υποβολή» στο κάτω μέρος της σελίδας της αίτησης.

Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα δύναται να χρησιμοποιηθεί τόσο σε φυσικά καταστήματα με συσκευή που υποστηρίζει την τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών (μέσω πρωτοκόλλου NFC), όσο και σε e–shop για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών