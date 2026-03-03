ΠΡΟΣΟΧΗ! Δείτε ποιοί εργαζόμενοι θα λάβουν voucher 750 ευρώ

Πίνακας περιεχομένων

ΔΥΠΑ: Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσουν οι αιτήσεις για το μεγάλο πρόγραμμα κατάρτισης που αφορά περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών, οι συμμετέχοντες θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 750 ευρώ.

Το πρόγραμμα προβλέπει συνολική διάρκεια 150 ωρών και θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά εξ αποστάσεως, χωρίς υποχρεωτική φυσική παρουσία. Η παρακολούθηση θα γίνεται εκτός ωραρίου εργασίας, με ευέλικτο σχεδιασμό ώστε να διευκολύνονται εργαζόμενοι με κυλιόμενα ωράρια ή βάρδιες.

Η θεματολογία εστιάζει σε σύγχρονους τομείς, όπως οι ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, καθώς και ο οικονομικός εγγραμματισμός. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πιστοποίηση διεθνούς ισχύος μέσω διαδικτυακών εξετάσεων.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή κλάδου, υπό την προϋπόθεση ότι είναι άνω των 18 ετών και τουλάχιστον απόφοιτοι Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980). Δεν προβλέπεται ανώτατο ηλικιακό όριο.

Από το πρόγραμμα εξαιρούνται δημόσιοι υπάλληλοι, αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες. Επίσης, δεν μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έχουν ήδη ολοκληρώσει, από το 2022 έως σήμερα, πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες ή δεξιότητες οικονομικού εγγραμματισμού στο πλαίσιο της δράσης 16913.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω της ειδικής πλατφόρμας voucher.gov.gr με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Η προεγγραφή θεωρείται κρίσιμη, καθώς εκτιμάται ότι οι διαθέσιμες θέσεις θα καλυφθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος.