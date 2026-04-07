Προκήρυξη ΑΣΕΠ 4Κ/2026 για 1.654 μόνιμες προσλήψεις απόφοιτων ΑΕΙ, ΤΕΙ και λυκείου στο Δημόσιο
Πίνακας περιεχομένων
Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και μέχρι πότε
Έως την Πέμπτη, 9 Απριλίου 2026 στις 2μμ μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή στην προκήρυξη 4Κ/2026 του ΑΣΕΠ αναφορικά με την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, 1.654 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.).
Οι υποψήφιοι που κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), συνοδευόμενη από παράβολο ύψους 15 ευρώ.
Οι ειδικότητες
Οι 1.654 μόνιμες θέσεις “μοιράζονται “ως εξής:
ΠΕ Νοσηλευτικής Ειδ. ΠΕ Νοσηλευτικής – 64 θέσεις
ΤΕ Νοσηλευτικής Ειδ. ΤΕ Νοσηλευτικής – 676 θέσεις
ΔΕ Νοσηλευτικής Ειδ. ΔΕ Νοσηλευτικής – 914 θέσεις
ΑΣΕΠ: Ξεκίνησαν οι ενστάσεις για 450 μόνιμες προσλήψεις σε υπουργείο
Η εν λόγω προκήρυξη αφορά νοσηλευτές κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλαδή απόφοιτους ΑΕΙ, ΤΕΙ και Λυκείου, για να εργαστούν σε κέντρα υγείας και νοσοκομεία όλης της χώρας.
Διαβάστε αναλυτικά εδώ τον πίνακα κατανομής των θέσεων
Για τις θέσεις ΠΕ και ΤΕ, απαραίτητο πρόσθετο προσόν θεωρείται η γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
