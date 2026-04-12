Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς έως την Τρίτη του Πάσχα
Έκτακτες αλλαγές σε λεωφορεία και τρόλεϊ στην Αθήνα για το Πάσχα, με διαφοροποιήσεις στα δρομολόγια έως Τρίτη Του Πάσχα.
Αλλαγές στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ τίθενται σε ισχύ στην Αθήνα ενόψει των εορτών του Πάσχα, με ειδικό πρόγραμμα να εφαρμόζεται από το Μεγάλο Σάββατο έως και την Τρίτη του Πάσχα. Οι ρυθμίσεις αφορούν τόσο τις ώρες απόσυρσης των οχημάτων όσο και τη συχνότητα των δρομολογίων.
Οι επιβάτες θα πρέπει να προσαρμόσουν τις μετακινήσεις τους, καθώς προβλέπονται τροποποιήσεις στο ωράριο λειτουργίας, με στόχο την ομαλή εξυπηρέτηση του κοινού κατά την εορταστική περίοδο.
Ειδικό πρόγραμμα δρομολογίων θα εφαρμοστεί στα λεωφορεία και τρόλεϊ της Αθήνας τις εορτές του Πάσχα.
Δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ:
Μ.Σάββατο 11 Απριλίου: Όλα τα οχήματα θα αρχίσουν να αποσύρονται νωρίτερα ώστε να βρίσκονται στα αμαξοστάσια στις 23:00 το βράδυ
Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί πρόγραμμα «Κυριακής & Αργιών»
Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί πρόγραμμα «Κυριακής & Αργιών»
Την Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης.
