Πάσχα : Πώς θα λειτουργήσουν οι τράπεζες – Τι ισχύει για μεταφορές και πληρωμές

Οι τράπεζες αναστέλλουν τη λειτουργία των γκισέ για τέσσερις ημέρες το Πάσχα, με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες να καλύπτουν τις ανάγκες των συναλλαγών.

Το Πάσχα φέρνει αλλαγές στη λειτουργία των τραπεζών, καθώς τα καταστήματα παραμένουν κλειστά για τέσσερις συνεχόμενες ημέρες, χωρίς όμως να διακόπτεται πλήρως η εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι συναλλαγές συνεχίζονται με εναλλακτικούς τρόπους, δίνοντας τη δυνατότητα για βασικές οικονομικές κινήσεις ακόμη και κατά τη διάρκεια των αργιών.

Οι πολίτες καλούνται να προσαρμοστούν στη συγκεκριμένη περίοδο, αξιοποιώντας τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες και τα ΑΤΜ, καθώς η φυσική παρουσία στα γκισέ δεν θα είναι εφικτή. Παράλληλα, οι πληρωμές και οι μεταφορές χρημάτων πραγματοποιούνται με ορισμένες ιδιαιτερότητες που σχετίζονται με τις ημέρες αργίας.

Πώς διαμορφώνεται το ωράριο λειτουργίας

Τα τραπεζικά καταστήματα δεν θα εξυπηρετούν το κοινό από τη Μεγάλη Παρασκευή (10 Απριλίου) έως και τη Δευτέρα του Πάσχα (13 Απριλίου), καθώς πρόκειται για συνεχόμενες αργίες. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, τα γκισέ παραμένουν κλειστά, χωρίς δυνατότητα φυσικής εξυπηρέτησης.

Εορταστικό ωράριο Πάσχα: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα

Η τελευταία ημέρα κανονικής λειτουργίας πριν από τις αργίες είναι η Πέμπτη 9 Απριλίου, ενώ η επανέναρξη της εξυπηρέτησης στα καταστήματα θα γίνει την Τρίτη 14 Απριλίου. Έτσι, δημιουργείται ένα τετραήμερο διάστημα κατά το οποίο οι πολίτες δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν συναλλαγές με φυσική παρουσία.

Οι διαθέσιμες επιλογές για τους πολίτες

Παρά το κλείσιμο των καταστημάτων, οι τραπεζικές υπηρεσίες δεν σταματούν πλήρως. Τα ΑΤΜ παραμένουν σε λειτουργία, επιτρέποντας αναλήψεις και βασικές συναλλαγές, καλύπτοντας τις άμεσες ανάγκες των πολιτών.

Την ίδια στιγμή, οι ψηφιακές πλατφόρμες, όπως το e-banking και το mobile banking, συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά. Μέσω αυτών, οι χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται τους λογαριασμούς τους και να εκτελούν πληρωμές χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε τραπεζικό κατάστημα.

Τι ισχύει για μεταφορές και πληρωμές

Οι ηλεκτρονικές μεταφορές χρημάτων πραγματοποιούνται κανονικά, ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να παρουσιαστούν καθυστερήσεις, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για διατραπεζικές συναλλαγές, λόγω των ημερών αργίας.

Δώρο Πάσχα 2026: Η προθεσμία και τα ποσά

Αντίθετα, οι πληρωμές με κάρτες δεν επηρεάζονται από το εορταστικό διάστημα και συνεχίζουν να εκτελούνται χωρίς περιορισμούς. Αυτό επιτρέπει στους καταναλωτές να πραγματοποιούν αγορές και πληρωμές με συνέπεια και ασφάλεια, ακόμη και όταν τα τραπεζικά καταστήματα είναι κλειστά.