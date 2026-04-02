Εορταστικό ωράριο Πάσχα: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα

Σε εφαρμογή τίθεται το εορταστικό ωράριο για το Πάσχα, με συγκεκριμένες ώρες λειτουργίας των καταστημάτων έως και τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Το εορταστικό ωράριο τίθεται σε ισχύ από την Πέμπτη 2 Απριλίου, ρυθμίζοντας τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη ενόψει της πασχαλινής περιόδου. Οι ώρες λειτουργίας διαφοροποιούνται ανά ημέρα, με στόχο την εξυπηρέτηση των καταναλωτών κατά την αυξημένη αγοραστική κίνηση.

Οι ρυθμίσεις αυτές θα ισχύσουν καθ’ όλη τη διάρκεια μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο, ενώ προβλέπονται και συγκεκριμένες ημέρες αργίας, όπως η Κυριακή και η Δευτέρα του Πάσχα.

Πώς διαμορφώνεται το ωράριο στην αρχή της περιόδου

Η έναρξη του εορταστικού ωραρίου πραγματοποιείται την Πέμπτη 2 Απριλίου, με τα καταστήματα να λειτουργούν από τις 09:00 έως τις 21:00. Το ίδιο ωράριο ισχύει και την Παρασκευή 3 Απριλίου, διατηρώντας το διευρυμένο πλαίσιο λειτουργίας.

Το Σάββατο 4 Απριλίου, τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 09:00 έως τις 16:00, ενώ την Κυριακή 5 Απριλίου θα λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 16:00, δίνοντας τη δυνατότητα αγορών και την Κυριακή.

Το πρόγραμμα λειτουργίας τη Μεγάλη Εβδομάδα

Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, τα καταστήματα θα λειτουργούν με συνεχές ωράριο από τις 09:00 έως τις 21:00 τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου, τη Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου, τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου και τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου.

Το εκτεταμένο αυτό ωράριο αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των καταναλωτών, καθώς η αγοραστική κίνηση αυξάνεται σημαντικά τις ημέρες πριν από το Πάσχα.

Οι ώρες λειτουργίας προς το τέλος της Μεγάλης Εβδομάδας

Τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου, τα καταστήματα θα ανοίξουν στις 13:00 και θα λειτουργήσουν έως τις 19:00, προσαρμόζοντας το ωράριό τους στη σημασία της ημέρας.

Το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου, η λειτουργία θα ξεκινήσει στις 09:00 και θα ολοκληρωθεί στις 15:00, σηματοδοτώντας την τελευταία ημέρα αγορών πριν από την εορτή του Πάσχα.

Οι ημέρες αργίας για το Πάσχα

Την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, καθώς και τη Δευτέρα του Πάσχα, 13 Απριλίου, τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, καθώς πρόκειται για επίσημες αργίες.

Μετά την ολοκλήρωση της πασχαλινής περιόδου, η αγορά επανέρχεται στο κανονικό ωράριο λειτουργίας.

