Πάσχα 2026: Πού θα φτάσει η τιμή του οβελία

Ακριβότερος αναμένεται ο οβελίας το Πάσχα 2026, με τις τιμές να κινούνται ανοδικά λόγω περιορισμένης προσφοράς και αυξημένου κόστους.

O oβελίας αναμένεται να κοστίσει ακριβότερα το Πάσχα 2026, με τις πρώτες εκτιμήσεις της αγοράς να δείχνουν σημαντική πίεση στις τιμές. Το αρνί και το κατσίκι φαίνεται ότι θα κινηθούν κοντά στα 16 ευρώ το κιλό ή και υψηλότερα, ενισχύοντας το κόστος για τα ελληνικά νοικοκυριά.

Η εικόνα αυτή διαμορφώνεται σε μια περίοδο όπου η ζήτηση αυξάνεται ενόψει της Μεγάλης Εβδομάδας, ενώ παράλληλα η προσφορά εμφανίζεται περιορισμένη, επηρεάζοντας την τελική τιμολόγηση στην αγορά.

Πιέσεις στην αγορά και περιορισμένη προσφορά

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των τιμών παίζουν οι επιπτώσεις από την ευλογιά, η οποία έχει οδηγήσει στη θανάτωση περισσότερων από 480.000 αιγοπροβάτων. Το γεγονός αυτό έχει επηρεάσει σημαντικά τη διαθεσιμότητα των ζώων.

Ταυτόχρονα, το αυξημένο κόστος εκτροφής επιβαρύνει περαιτέρω την αγορά, καθώς οι κτηνοτρόφοι αναγκάζονται να διατηρούν τα ζώα σε σταβλικές εγκαταστάσεις λόγω περιοριστικών μέτρων, αυξάνοντας τις δαπάνες τους.

Οι ανάγκες της αγοράς και ο ρόλος των εισαγωγών

Η ζήτηση για την πασχαλινή περίοδο εκτιμάται ότι φτάνει τα 650.000 έως 750.000 αμνοερίφια, με την εγχώρια παραγωγή να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος αυτών των αναγκών.

Το υπόλοιπο της ζήτησης καλύπτεται μέσω εισαγωγών, κυρίως από χώρες των Βαλκανίων, γεγονός που συμβάλλει στη διασφάλιση της επάρκειας, παρά τις πιέσεις στην παραγωγή.

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές στην αγορά

Οι τιμές των αμνοεριφίων έχουν ήδη κινηθεί ανοδικά, φτάνοντας τα 14-15 ευρώ το κιλό σε αρκετές περιπτώσεις, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα διαθέσιμα στοιχεία.

Για το Πάσχα 2026, η λιανική τιμή εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περίπου στα 16-17 ευρώ το κιλό, με διαφοροποιήσεις ανάλογα με την περιοχή και το σημείο πώλησης.

Διαφορές τιμών ανά κανάλι πώλησης

Οι τιμές που θα συναντήσουν οι καταναλωτές διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με το σημείο αγοράς. Στα συνοικιακά κρεοπωλεία, οι τιμές τείνουν να είναι υψηλότερες, ιδιαίτερα όσο πλησιάζει το Πάσχα.

Αντίθετα, στα σούπερ μάρκετ παρατηρούνται συνήθως χαμηλότερες τιμές μέσω προσφορών, ενώ στη Βαρβάκειο Αγορά το κόστος ξεκινά από χαμηλότερα επίπεδα, πριν αυξηθεί λόγω της ζήτησης.

Η επίδραση των εξαγωγών στις τιμές

Οι εξαγωγές επηρεάζουν επίσης την αγορά, καθώς σημαντικές ποσότητες ελληνικών αμνοεριφίων κατευθύνονται στο εξωτερικό τις εβδομάδες πριν από το Πάσχα των Καθολικών.

Η αυξημένη ζήτηση από χώρες του εξωτερικού περιορίζει τις διαθέσιμες ποσότητες στην εγχώρια αγορά, ενισχύοντας τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

Η πορεία των τιμών τα τελευταία χρόνια

Η εικόνα της αγοράς δείχνει ότι οι τιμές έχουν ακολουθήσει ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια, με σταδιακή αύξηση από το 2023 έως σήμερα.

Η τάση αυτή συνεχίζεται και το 2026, με τις εκτιμήσεις να συγκλίνουν ότι δύσκολα θα επιστρέψουν τα επίπεδα τιμών που ίσχυαν πριν από λίγα χρόνια.