Οι τέσσερις φορολογικές μειώσεις που έρχονται το επόμενο διάστημα

Οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ, στα τεκμήρια και στο ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα ενεργοποιούνται σταδιακά, με εκατομμύρια πολίτες να βλέπουν από φέτος τις νέες φορολογικές ελαφρύνσεις.

Η φορολογία εισέρχεται σε νέα φάση για εκατομμύρια πολίτες, καθώς τίθενται σε εφαρμογή μόνιμες φορολογικές ελαφρύνσεις που επηρεάζουν ιδιοκτήτες ακινήτων, μισθωτούς, οικογένειες και ελεύθερους επαγγελματίες. Μέσα από τα νέα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ που αναρτώνται σήμερα και τις φορολογικές δηλώσεις Ε1 που ξεκινούν αύριο, τα νοικοκυριά θα διαπιστώσουν στην πράξη τις αλλαγές που μειώνουν το φορολογικό βάρος.

Οι παρεμβάσεις αυτές ενεργοποιούνται σε μια περίοδο έντονων οικονομικών πιέσεων για τα νοικοκυριά, καθώς η ακρίβεια και το αυξημένο ενεργειακό κόστος επιβαρύνουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Παράλληλα, οι αλλαγές προστίθενται στις ήδη εφαρμοζόμενες μειώσεις στη φορολογία εισοδήματος, οι οποίες από τις αρχές του έτους έχουν οδηγήσει σε αυξήσεις στους καθαρούς μισθούς εργαζομένων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Μείωση ΕΝΦΙΑ για κατοικίες σε μικρούς οικισμούς

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα έχουν άμεσα εικόνα των αλλαγών μέσω των νέων εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ για το 2026, τα οποία ολοκληρώνεται να αναρτώνται έως την Κυριακή. Περίπου επτά εκατομμύρια φορολογούμενοι θα μπορούν να ενημερωθούν για το ποσό του φόρου που τους αναλογεί, συνδεόμενοι με τους προσωπικούς τους κωδικούς στην πλατφόρμα myAADE.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά κύριες κατοικίες που βρίσκονται σε μικρούς οικισμούς της χώρας. Για ακίνητα σε περιοχές με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους –εκτός Αττικής– καθώς και έως 1.700 κατοίκους σε Έβρο, Δυτική Μακεδονία και άλλες παραμεθόριες περιοχές, ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 50% από φέτος.

Το μέτρο αφορά περισσότερα από ένα εκατομμύριο δικαιώματα ιδιοκτησίας για κύριες κατοικίες με αντικειμενική αξία έως 400.000 ευρώ. Παράλληλα, αποτελεί μεταβατικό στάδιο, καθώς από το 2027 ο φόρος για τα συγκεκριμένα ακίνητα προβλέπεται να καταργηθεί πλήρως.

Σημαντικές μειώσεις στα τεκμήρια διαβίωσης

Από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου ξεκινά η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, με βασική αλλαγή τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για περίπου μισό εκατομμύριο πολίτες. Οι αλλαγές αφορούν τα εισοδήματα του 2025, τα οποία φορολογούνται φέτος.

Οι τεκμαρτές δαπάνες για κατοικίες μειώνονται κατά 30% για ακίνητα σε περιοχές όπου η αντικειμενική τιμή ζώνης φτάνει έως 2.799 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Για κατοικίες σε περιοχές με τιμές ζώνης από 2.800 έως 4.999 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, η μείωση φτάνει στο 35%.

Σημαντική αλλαγή καταγράφεται και στα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα. Για οχήματα που έχουν ταξινομηθεί από την 1η Νοεμβρίου 2010 και μετά, ο υπολογισμός δεν γίνεται πλέον με βάση τον κυβισμό αλλά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, οδηγώντας σε μειώσεις που φτάνουν έως και το 73,7%.

Αντίστοιχες μειώσεις εφαρμόζονται και στα τεκμήρια για σκάφη αναψυχής, ιδίως στα νεότερα, όπου οι τεκμαρτές δαπάνες μειώνονται κατά 30%. Επιπλέον, αλλαγές εφαρμόζονται και για τα ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα, τα οποία εξαιρούνται από το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης των 3.000 όταν είναι έως 18 ετών ή έως 25 ετών και σπουδάζουν ή υπηρετούν στον στρατό, ακόμη και αν έχουν αποκτήσει εισόδημα το 2025.

Οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στον εξορθολογισμό του συστήματος φορολόγησης βάσει αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης, το οποίο αλλάζει μετά από είκοσι χρόνια. Παράλληλα, συμβάλλουν στη μείωση του φόρου πολυτελούς διαβίωσης και περιορίζουν περιπτώσεις όπου οικογένειες εμφανίζονται με υψηλότερο φορολογητέο εισόδημα λόγω τεκμηρίων.

Νέοι κανόνες για ελεύθερους επαγγελματίες και μητέρες

Σημαντικές αλλαγές προβλέπονται και για τους ελεύθερους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε μικρούς οικισμούς. Το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από τα αντικειμενικά κριτήρια φορολόγησης μειώνεται κατά 50% για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με έως 1.500 κατοίκους ή έως 1.700 κατοίκους σε παραμεθόριες περιοχές.

Η ρύθμιση εφαρμόζεται αναδρομικά για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025. Μέχρι σήμερα, αντίστοιχη μείωση ίσχυε μόνο για πολύ μικρότερους οικισμούς, με πληθυσμό έως 500 κατοίκους ή για δημοτικές κοινότητες έως 1.500 κατοίκους.

Παράλληλα, θεσπίζεται για πρώτη φορά φορολογική απαλλαγή για τις αυτοαπασχολούμενες που γίνονται μητέρες. Οι νέες μητέρες απαλλάσσονται για τρία έτη από τη φορολόγηση που προκύπτει με βάση το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα, με την εφαρμογή του μέτρου να ξεκινά αναδρομικά από το φορολογικό έτος 2025.

Οι αλλαγές στο εισόδημα των νοικοκυριών

Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να δουν μια πρώτη εικόνα των μειώσεων στον φόρο εισοδήματος ακόμη και πριν ολοκληρώσουν την υποβολή της δήλωσής τους. Μέσω της προεπισκόπησης της προσυμπληρωμένης δήλωσης στην πλατφόρμα myAADE, είναι δυνατό να διαπιστώσουν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.

Παράλληλα με τις φορολογικές ελαφρύνσεις που αυξάνουν έμμεσα το διαθέσιμο εισόδημα, αναμένεται νέα μεταβολή από την 1η Απριλίου, όταν θα τεθεί σε ισχύ η αύξηση του κατώτατου μισθού που έχει ήδη ανακοινωθεί.

Η αύξηση αυτή επηρεάζει και σειρά άλλων παροχών, όπως το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας, τα επιδόματα τριετιών και τις αμοιβές υπερωριών. Παράλληλα, από τον ίδιο μήνα θα αυξηθούν και οι μισθοί στο σύνολο του Δημοσίου, ανάλογα με την εξέλιξη του κατώτατου μισθού.