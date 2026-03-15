Φορολογικές δηλώσεις 2026: Όλες οι αλλαγές σε Ε1, τεκμήρια και προθεσμίες

Οι φορολογικές δηλώσεις 2026 ξεκινούν στις 16 Μαρτίου μέσω της πλατφόρμας myAADE, με νέους κωδικούς στο έντυπο Ε1, μειώσεις στα τεκμήρια. Προσοχή σε ακίνητα, αναδρομικά και επαγγελματική δραστηριότητα.

Οι φορολογικές δηλώσεις 2026 ανοίγουν τη Δευτέρα 16 Μαρτίου μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myAADE, εγκαινιάζοντας τη φετινή διαδικασία υποβολής δηλώσεων για εκατομμύρια φορολογούμενους. Η φετινή περίοδος χαρακτηρίζεται από αρκετές αλλαγές στο έντυπο Ε1, περισσότερα προσυμπληρωμένα στοιχεία και σημαντικές μειώσεις στα τεκμήρια διαβίωσης.

Παράλληλα, όμως, η διαδικασία απαιτεί αυξημένη προσοχή από τους φορολογούμενους, καθώς αρκετά στοιχεία που επηρεάζουν την τελική εκκαθάριση του φόρου συνδέονται με αντικειμενικές δαπάνες, ακίνητα, εξαρτώμενα μέλη και εισοδήματα από επαγγελματική δραστηριότητα. Η σωστή συμπλήρωση της δήλωσης δεν περιορίζεται πλέον μόνο στους μισθούς ή τις συντάξεις, αλλά επεκτείνεται σε μια σειρά δεδομένων που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το τελικό φορολογικό αποτέλεσμα.

Οι προθεσμίες για την υποβολή των δηλώσεων

Η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου 2026 για τη μεγάλη πλειονότητα των φορολογουμένων. Μέχρι τότε θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία όσοι υποβάλλουν δήλωση για εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, ενοίκια ή επαγγελματική δραστηριότητα.

Ωστόσο, για φορολογούμενους που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες οι οποίες τηρούν απλογραφικά βιβλία, προβλέπεται μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο. Στην περίπτωση αυτή η δήλωση μπορεί να υποβληθεί έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου.

Εκπτώσεις φόρου για όσους πληρώσουν εφάπαξ

Το ποσό της έκπτωσης που μπορεί να λάβει ένας φορολογούμενος εάν εξοφλήσει τον φόρο εφάπαξ εξαρτάται από το πότε θα υποβάλει τη δήλωσή του.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται έκπτωση 4% για όσους υποβάλουν δήλωση έως τις 30 Απριλίου, 3% για υποβολή έως τις 15 Ιουνίου και 2% για υποβολή έως τις 15 Ιουλίου. Βασική προϋπόθεση είναι ο φόρος να εξοφληθεί μέχρι την προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης, δηλαδή έως τις 31 Ιουλίου.

Προσυμπληρωμένα στοιχεία για μισθωτούς και συνταξιούχους

Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα διαπιστώσουν ότι τα περισσότερα στοιχεία της δήλωσής τους εμφανίζονται ήδη προσυμπληρωμένα στο σύστημα.

Παρόλα αυτά, πριν από την οριστική υποβολή είναι απαραίτητο να γίνει προσεκτικός έλεγχος των στοιχείων. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να χρειάζεται η συμπλήρωση δεδομένων που δεν έχουν καταχωριστεί αυτόματα, όπως για παράδειγμα τόκοι καταθέσεων.

Εάν ο φορολογούμενος δεν προχωρήσει ο ίδιος στην υποβολή της δήλωσης, αυτή θα υποβληθεί αυτόματα στις 30 Απριλίου. Παρόλα αυτά, θα έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε διορθώσεις μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

Οι αλλαγές στο έντυπο Ε1

Το νέο έντυπο Ε1 περιλαμβάνει αρκετές αλλαγές σε κωδικούς και ενδείξεις, με στόχο την καλύτερη αποτύπωση των στοιχείων που επηρεάζουν τη φορολόγηση.

Μία από τις σημαντικότερες προσθήκες είναι ο κωδικός 079, ο οποίος αφορά ενήλικο εξαρτώμενο άγαμο τέκνο έως 25 ετών που σπουδάζει, είναι εγγεγραμμένο στη ΔΥΠΑ ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.

Η προσθήκη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για πολλές οικογένειες, καθώς αποσαφηνίζει τη φορολογική μεταχείριση των εξαρτώμενων μελών και αποτρέπει την επιβάρυνση των γονέων με τεκμήρια διαβίωσης που συνδέονταν με τα παιδιά τους.

Αναλυτικότερη εικόνα για επαγγελματική δραστηριότητα

Το νέο έντυπο παρέχει πλέον αναλυτικότερη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται το ελάχιστο καθαρό εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Στη δήλωση εμφανίζονται στοιχεία που σχετίζονται με τα έτη δραστηριότητας, τις τριετίες, τον κατώτατο μισθό, τον αριθμό εργαζομένων και τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό ο επαγγελματίας μπορεί να δει πιο καθαρά πώς διαμορφώνεται η βάση φορολόγησής του.

Σημαντικές μειώσεις στα τεκμήρια διαβίωσης

Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία των φετινών δηλώσεων αφορά τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης.

Οι αντικειμενικές δαπάνες για κατοικίες, πισίνες, σκάφη και ορισμένες κατηγορίες αυτοκινήτων μειώνονται σημαντικά, με ελαφρύνσεις που κυμαίνονται από 30% έως 50%.

Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να διαπιστώσουν τις αλλαγές αυτές απευθείας στη δήλωσή τους, καθώς τα νέα ποσά εμφανίζονται προσυμπληρωμένα δίπλα από τους σχετικούς κωδικούς.

Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Ιδιαίτερη σημασία έχει το έντυπο Ε2, το οποίο αφορά τα εισοδήματα από ακίνητα.

Οι ιδιοκτήτες πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά στοιχεία όπως τον αριθμό παροχής ρεύματος, τα στοιχεία του μισθωτή, τον αριθμό δήλωσης μίσθωσης και τη διάρκεια της μίσθωσης μέσα στο 2025.

Επιπλέον, πρέπει να καταχωρίζονται σωστά τα ποσοστά συνιδιοκτησίας, καθώς και ο τρόπος χρήσης του ακινήτου, όπως μίσθωση, ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση.

Περιπτώσεις που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιπτώσεις ανείσπρακτων μισθωμάτων, υπεκμίσθωσης ή βραχυχρόνιας μίσθωσης, καθώς κάθε περίπτωση δηλώνεται ξεχωριστά και φορολογείται διαφορετικά.

Στο έντυπο Ε2 πρέπει επίσης να δηλώνονται και τα ακίνητα που παρέμειναν κενά μέσα στο 2025, καθώς και όσα αποκτήθηκαν ή μεταβιβάστηκαν μέσα στο ίδιο έτος.

Τι ισχύει για συζύγους και ζευγάρια

Οι σύζυγοι υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, χωρίς να απαιτείται κάποια επιπλέον ενέργεια.

Σε αυτή την περίπτωση εκδίδονται δύο ξεχωριστές πράξεις προσδιορισμού φόρου, μία για κάθε σύζυγο. Τα πιστωτικά ποσά δεν συμψηφίζονται μεταξύ των δύο συζύγων, αλλά επιστρέφονται ξεχωριστά.

Υπάρχει επίσης δυνατότητα υποβολής χωριστής δήλωσης, εφόσον είχε δηλωθεί σχετική επιλογή μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του έτους υποβολής.

Ειδικές κατηγορίες φορολογουμένων

Οι δηλώσεις αποβιωσάντων για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέσα στο 2025 μέχρι την ημερομηνία θανάτου υποβάλλονται από τους νόμιμους κληρονόμους.

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE και η προθεσμία υποβολής είναι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου με τα στοιχεία των κληρονόμων και την ημερομηνία θανάτου.

Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν δήλωση με επιφύλαξη μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ.

Σε αυτή την περίπτωση πρέπει μέσα σε 30 ημέρες από την υποβολή της δήλωσης να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία, ώστε να εξεταστεί ο λόγος της επιφύλαξης και να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση.

Η υποβολή της δήλωσης μπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο τον φορολογούμενο είτε μέσω εξουσιοδοτημένου λογιστή ή φοροτεχνικού.

Η εξουσιοδότηση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE και αφορά τη διαχείριση των εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3.

Σε περίπτωση νοσηλείας λογιστή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προβλέπεται παράταση των προθεσμιών για τις δηλώσεις του ίδιου και των πελατών του, ενώ σε περίπτωση θανάτου λογιστή οι προθεσμίες μετατίθενται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ιδιαίτερη προσοχή σε αναδρομικά και ειδικές περιπτώσεις

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουν οι φορολογούμενοι που έλαβαν αναδρομικά εισοδήματα. Σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται ξεχωριστή υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων στο φορολογικό έτος στο οποίο ανάγονται τα εισοδήματα.

Αντίστοιχα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να ελέγξουν εάν έχουν ληφθεί υπόψη οι μειώσεις που προβλέπονται για συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως πολύτεκνοι, άτομα με αναπηρία, μονογονεϊκές οικογένειες, επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς ή παραμεθόριες περιοχές.

Τέλος, οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τους σχετικούς κωδικούς φορολογικής κατοικίας και τις ενδείξεις που συνδέονται με την απόκτηση εισοδήματος στην Ελλάδα.