ΝΕΕΣ προσλήψεις σε υπουργείο – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Ξεκινούν νέες έκτακτες προσλήψεις 45 ατόμων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ενίσχυση των υπηρεσιών λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Οι προσλήψεις στο ΥΠΑΑΤ ενισχύονται εκ νέου, καθώς προχωρά η διαδικασία για την κάλυψη 45 θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με διάρκεια έως οκτώ μήνες, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Η παρέμβαση αυτή αφορά την κάλυψη επειγουσών και αυξημένων αναγκών που έχουν προκύψει, με στόχο την ενίσχυση κρίσιμων υπηρεσιών του Υπουργείου.

Πρόκειται για τη δεύτερη φάση ενίσχυσης του μηχανισμού, καθώς είχε προηγηθεί στις αρχές Μαρτίου αντίστοιχη προκήρυξη για 49 άτομα. Με τη νέα αυτή κίνηση, επιδιώκεται η περαιτέρω θωράκιση του συστήματος, τόσο σε επίπεδο επιχειρησιακών δομών όσο και σε επίπεδο διοικητικής και ψηφιακής υποστήριξης.

Η δεύτερη φάση ενίσχυσης του μηχανισμού

Η νέα προκήρυξη εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο έκτακτων μέτρων που έχει ενεργοποιήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αντιμετώπιση της επιζωοτίας. Στόχος είναι η ενίσχυση όχι μόνο των κτηνιατρικών και εργαστηριακών δομών, αλλά και των υπηρεσιών που στηρίζουν τη συνολική λειτουργία του Υπουργείου.

Οι προσλήψεις αφορούν τις Γενικές Διευθύνσεις Κτηνιατρικής, Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η επιτάχυνση των ελέγχων και η ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας σε μια περίοδο αυξημένων αναγκών.

Οι ειδικότητες που ζητούνται

Οι θέσεις που προκηρύσσονται καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, προκειμένου να ενισχυθούν τόσο οι τεχνικές όσο και οι υποστηρικτικές λειτουργίες. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται θέσεις διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, προσωπικού πληροφορικής, καθώς και εργατών και προσωπικού καθαριότητας.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις επιστημονικές ειδικότητες, όπως οι κτηνίατροι, οι επαγγελματίες ιατρικών εργαστηρίων και οι βοηθοί εργαστηρίων. Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4765/2021 για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Υπουργείου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση και να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή.

Η πλατφόρμα θα ανοίξει το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 στις 00:01 και θα παραμείνει διαθέσιμη έως το Σάββατο 4 Απριλίου 2026 στις 23:59. Η προθεσμία υποβολής διαρκεί οκτώ ημερολογιακές ημέρες και ξεκινά από την επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης.

Η στόχευση των νέων προσλήψεων

Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της κρίσης που έχει δημιουργηθεί από την ευλογιά των αιγοπροβάτων. Με τη νέα προκήρυξη, το Υπουργείο επιδιώκει να ενδυναμώσει όλες τις κρίσιμες λειτουργίες που σχετίζονται με τον έλεγχο, την παρακολούθηση και τη διαχείριση της κατάστασης.

Όπως επισημαίνεται, η ενίσχυση αφορά τόσο το πεδίο όσο και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες, ώστε να επιτευχθεί ταχύτερη ανταπόκριση στις αυξημένες ανάγκες της περιόδου και να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα ο συνολικός μηχανισμός.

Η δήλωση του Σπύρου Πρωτοψάλτη

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, υπογράμμισε ότι από την πρώτη στιγμή αξιοποιήθηκαν όλα τα διαθέσιμα μέσα για την ενίσχυση του μηχανισμού αντιμετώπισης της επιζωοτίας.

Όπως ανέφερε, μετά την πρώτη φάση προσλήψεων και την ανάπτυξη πρόσθετων δυνάμεων, η νέα ενίσχυση με 45 θέσεις έρχεται να καλύψει επιπλέον ανάγκες, ενισχύοντας κτηνιατρικές, εργαστηριακές, διοικητικές και ψηφιακές υπηρεσίες, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στην κρίσιμη αυτή περίοδο.