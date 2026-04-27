Κοινωνικός Τουρισμός 2026: ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ για τις 300.000 επιταγές

Πίνακας περιεχομένων

Παράταση έως τις 23:59 της Δευτέρας 27 Απριλίου 2026 δόθηκε στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ, δίνοντας επιπλέον χρόνο σε εργαζόμενους και ανέργους να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους.

Το πρόγραμμα ξεκινά στις 18 Μαΐου 2026, νωρίτερα από κάθε προηγούμενη χρονιά, θα διαρκέσει 13 μήνες και περιλαμβάνει 300.000 επιταγές (vouchers), με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ.

Διανυκτερεύσεις και παροχές

Μέσω της επιταγής, που αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό κωδικό για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο, δίνεται η δυνατότητα για έως 6 διανυκτερεύσεις σε καταλύματα του Μητρώου Παρόχων της ΔΥΠΑ, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Σε ορισμένες περιοχές προβλέπονται αυξημένες παροχές. Συγκεκριμένα, σε νησιά όπως Λέρος, Μυτιλήνη, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν, χωρίς καμία ιδιωτική συμμετοχή. Αντίστοιχα, σε περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, πλην Σποράδων, προβλέπονται έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις.

Το πρόγραμμα των πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 30 Απριλίου

Παράλληλα, επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, με τη συμμετοχή να ανέρχεται σε 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα εισιτήρια παρέχονται δωρεάν.

Αυξημένες επιδοτήσεις σε περιόδους αιχμής

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον Αύγουστο, καθώς και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (15 Δεκεμβρίου 2026 έως 14 Ιανουαρίου 2027) και του Πάσχα (23 Απριλίου 2027 έως 9 Μαΐου 2027).

Η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για συγκεκριμένες περιοχές, όπως η Βόρεια Εύβοια, ο Έβρος και η Θεσσαλία, ενισχύοντας την τουριστική δραστηριότητα σε περιοχές που έχουν ανάγκη στήριξης.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ ανεργίας, καθώς και άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ για τουλάχιστον τρεις μήνες.

Τα εισοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται έως 16.000 ευρώ για άγαμους, έως 24.000 ευρώ για έγγαμους με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί, ενώ για μονογονεϊκές οικογένειες φτάνουν έως 29.000 ευρώ, με αντίστοιχη προσαύξηση.

Πού ανοίγουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας στη ΔΥΠΑ – Οι ειδικότητες

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται μέσω μοριοδότησης με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, όπως η αναπηρία, η μονογονεϊκότητα, ο αριθμός παιδιών και το εισόδημα, ενώ φέτος οι πολύτεκνοι γονείς εντάσσονται απευθείας στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Διαδικασία αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή για τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ.

Στο πρόγραμμα δεν μπορούν να συμμετάσχουν όσοι λαμβάνουν αντίστοιχη επιδότηση από άλλο φορέα για την ίδια περίοδο, καθώς και όσοι είχαν ήδη λάβει επιταγή στο πρόγραμμα 2025-2026, με εξαίρεση τα άτομα με αναπηρία και τους πολύτεκνους.

Παράλληλα, οι αιτήσεις των παρόχων (καταλυμάτων και ακτοπλοϊκών εταιρειών) υποβάλλονται έως τις 10 Μαΐου 2026, με την ένταξη στο μητρώο να γίνεται αυτόματα για όσους συμμετείχαν και την προηγούμενη χρονιά, υπό την προϋπόθεση επικαιροποίησης των στοιχείων τους.