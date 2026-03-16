Κατώτατος μισθός: ΑΥΤΗ θα είναι η ΝΕΑ αύξηση – Τι θα γίνει με Δώρο Πάσχα και επίδομα ανεργίας

Ο κατώτατος μισθός αναμένεται να αυξηθεί από την 1η Απριλίου, με το επικρατέστερο σενάριο να τοποθετεί το νέο επίπεδο αποδοχών περίπου στα 920 έως 930 ευρώ μεικτά, από 880 ευρώ που ισχύουν σήμερα. Η αύξηση υπολογίζεται κοντά στα 40 έως 50 ευρώ και αφορά άμεσα εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους.

Η τελική απόφαση αναμένεται να παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο του Μαρτίου από την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ενώ η εφαρμογή του νέου κατώτατου μισθού θα ξεκινήσει από την αρχή του Απριλίου. Η αναπροσαρμογή δεν επηρεάζει μόνο τις αμοιβές, αλλά συνδέεται και με μια σειρά από επιδόματα και μισθολογικές παροχές.

Πόσους εργαζόμενους αφορά η αύξηση

Η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού επηρεάζει περίπου 575.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα, οι αλλαγές αγγίζουν πλέον και τμήμα του δημόσιου τομέα, καθώς οι κατώτατες αποδοχές έχουν σχεδόν εξισωθεί μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού.

Επιπλέον, η αύξηση συμπαρασύρει περίπου 20 διαφορετικά επιδόματα, μεταξύ των οποίων το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας αλλά και τις προσαυξήσεις λόγω τριετιών. Όπως έχει επισημάνει η υπουργός Εργασίας, στόχος είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.

Πώς επηρεάζονται τα επιδόματα

Η αύξηση του κατώτατου μισθού οδηγεί αυτόματα σε αναπροσαρμογή σειράς επιδομάτων που συνδέονται με το ύψος του. Ανάμεσά τους βρίσκεται και το τακτικό επίδομα ανεργίας της ΔΥΠΑ.

Το επίδομα ανεργίας αντιστοιχεί στο 55% του κατώτατου μισθού και με την επικείμενη αύξηση αναμένεται να ξεπεράσει τα επίπεδα των 540 ευρώ που ισχύουν σήμερα. Έτσι, η αλλαγή στις βασικές αποδοχές επηρεάζει άμεσα και το ύψος των κοινωνικών παροχών.

Οι επιπτώσεις στο μισθολόγιο του Δημοσίου

Η αύξηση του κατώτατου μισθού μεταφέρεται οριζόντια και στα μισθολογικά κλιμάκια του Δημοσίου. Με την εφαρμογή της νέας ρύθμισης, οι αποδοχές των εισαγωγικών κλιμακίων αναμένεται να αυξηθούν από τα 880 ευρώ στα 930 ευρώ μεικτά.

Παράλληλα, η ίδια αύξηση των 50 ευρώ θα προστεθεί σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους. Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος που λαμβάνει σήμερα 1.200 ευρώ θα δει τις αποδοχές του να διαμορφώνονται στα 1.250 ευρώ από την 1η Απριλίου.

Η αναπροσαρμογή αφορά τόσο τους πολιτικούς υπαλλήλους όσο και εργαζόμενους που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι ένστολοι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, οι δικαστικοί λειτουργοί και ερευνητές, καθώς και οι ιατροί του ΕΣΥ και οι πανεπιστημιακοί.

Πότε θα φανεί η αύξηση στους μισθούς

Οι αλλαγές στις αποδοχές θα αποτυπωθούν αρχικά στο Δώρο Πάσχα. Η καταβολή του θα πραγματοποιηθεί έως τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026 και αναμένεται να είναι υψηλότερη σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Αυτό συμβαίνει επειδή ο νέος κατώτατος μισθός τίθεται σε ισχύ από την 1η Απριλίου. Έτσι, το Δώρο Πάσχα θα υπολογιστεί με βάση τις νέες αποδοχές του Απριλίου, ενώ στην ίδια μισθοδοσία θα εμφανιστούν και οι αυξήσεις που προκύπτουν από τις τριετίες.

Τα σενάρια αύξησης και οι εκτιμήσεις φορέων

Η πλειονότητα των κοινωνικών εταίρων τοποθετεί την αύξηση του κατώτατου μισθού σε ποσοστό από 2,5% έως 5%. Αυτό μεταφράζεται σε αυξήσεις που κυμαίνονται περίπου από 20 ευρώ έως και 38,72 ευρώ.

Διάφοροι φορείς έχουν καταθέσει προτάσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης. Το ΙΟΒΕ εισηγείται αύξηση 2,5% έως 3,5%, συνδέοντας την εξέλιξη του κατώτατου μισθού με τον πληθωρισμό και την παραγωγικότητα. Η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι υπάρχει περιθώριο αύξησης έως 4%, με στόχο την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών.

Το ΚΕΠΕ θεωρεί πιθανή αναπροσαρμογή από 3,5% έως 5%, επισημαίνοντας ότι μεγαλύτερες αυξήσεις μπορεί να επιβαρύνουν τις μικρές επιχειρήσεις. Παράλληλα σημειώνει ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού επηρεάζει κυρίως τα χαμηλότερα τμήματα της μισθολογικής κατανομής.

Από την πλευρά του, το ΙΝΣΕΤΕ προτείνει αύξηση 4%, λαμβάνοντας υπόψη την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων. Ο ΣΕΒ ζητά συγκρατημένες αυξήσεις που θα συνοδεύονται από φοροελαφρύνσεις, μείωση εισφορών και επιδότηση της ενέργειας.

Το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος προτείνει αυξήσεις περίπου 4%, με την επισήμανση ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι δυνατότητες των επιχειρήσεων ώστε να μην προκληθεί αύξηση της ανεργίας. Η ΓΣΕΒΕΕ συνδέει την αύξηση του κατώτατου μισθού με τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους και φορολογικές ελαφρύνσεις.

Η ΕΣΕΕ προτείνει αύξηση κοντά στο 4%, συνδέοντας τον κατώτατο μισθό με τον πληθωρισμό και την πραγματική παραγωγικότητα της εργασίας, ενώ παράλληλα ζητά μείωση του μη μισθολογικού κόστους και κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος. Από την πλευρά της, η ΓΣΕΕ δεν καταθέτει συγκεκριμένο ποσοστό, αλλά επαναφέρει το αίτημα για κατώτατο μισθό αξιοπρεπούς διαβίωσης, τον οποίο εκτιμά στα 1.052 ευρώ μεικτά για το 2026.

Η πορεία του κατώτατου μισθού τα τελευταία χρόνια

Οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό τα προηγούμενα χρόνια κινήθηκαν σε συγκεκριμένα επίπεδα. Για τα έτη 2022, 2024 και 2025 αποφασίστηκε αύξηση 50 ευρώ, ενώ το 2023 η αύξηση ανήλθε στα 67 ευρώ.

Συνολικά, από το 2019 έως το 2025, ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί κατά 35,4%. Ωστόσο, η τρέχουσα γεωπολιτική συγκυρία και η αστάθεια που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή φαίνεται να απομακρύνουν το σενάριο μιας μεγαλύτερης αύξησης, όπως η προοπτική των 70 ευρώ που θα οδηγούσε τον μισθό στα 950 ευρώ νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό.