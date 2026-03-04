Καιρός: Σενάριο για σιβηρική ψυχρή εισβολή – Πού ενδέχεται να χτυπήσει – Τι «βλέπουν» τα στοιχεία

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο καθόδου σιβηρικών ψυχρών μαζών μεταξύ 9 και 15 Μαρτίου, με πιθανή αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βοριάδων κυρίως στην ανατολική Ελλάδα και το Αιγαίο, εφόσον επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά σενάρια

Ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο καθόδου ψυχρών αερίων μαζών σιβηρικής προέλευσης προς το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο το διάστημα από 9 έως 15 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με ορισμένες ενδείξεις από τα προγνωστικά μοντέλα. Εφόσον το σενάριο αυτό επιβεβαιωθεί, αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας τόσο σε νησιωτικές όσο και σε ηπειρωτικές περιοχές της ανατολικής χώρας, με ενισχυμένους βοριάδες και συνθήκες που θα θυμίζουν περισσότερο χειμώνα.

Προς το παρόν, η πιθανότητα ψυχρής μεταβολής βρίσκεται υπό αξιολόγηση και δεν θεωρείται οριστική. Οι επόμενες επικαιροποιήσεις των μοντέλων θα δείξουν αν πρόκειται για μια σύντομη ψυχρή «ανάσα» ή για πιο οργανωμένο και δυναμικό επεισόδιο που θα επηρεάσει ουσιαστικά τον καιρό στο Αιγαίο και γενικότερα στη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 04-03-2026

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά και θα φτάσει στα βόρεια τους 16 με 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Στη Θράκη γενικά αίθριος και από το βράδυ αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά ανατολικοί τοπικά το πρωί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα ορεινά της Ηπείρου το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Βαθμιαία αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από το βράδυ αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 05-03-2026

Νεφώσεις που βαθμιαία στα δυτικά και τα βόρεια θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ηπειρωτικά από τις μεσημβρινές ώρες. Πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες να εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στα βόρεια.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 15 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 17 και κατά τόπους στα νότια τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06-03-2026

Στα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στα ηπειρωτικά από τις προμεσημβρινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ. Βαθμιαία στα βορειοανατολικά θα στραφούν σε ανατολικών διευθύνσεων και θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 07-03-2026

Στα ανατολικά κυρίως ηπειρωτικά, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα νότια, με τοπικές βροχές στα νοτιοανατολικά. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις πιθανόν να σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5, στα νότια 6 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 08-03-2026

Στα ανατολικά κυρίως ηπειρωτικά και την Κρήτη, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα, πρόσκαιρα λίγες νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στα νότια 6 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, στο Αιγαίο 7 και πιθανόν τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.