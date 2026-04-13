Fuel Pass: Ανοιχτή η πλατφόρμα για όλους – Προσοχή στα ύποπτα μηνύματα

Η πλατφόρμα για το Fuel Pass παραμένει ανοιχτή έως τις 30 Απριλίου 2026 για όλους, ενώ οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε παραπλανητικά μηνύματα απάτης.

Η διαδικασία για το Fuel Pass βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων να παραμένει διαθέσιμη έως και την 30ή Απριλίου 2026 για όλους τους πολίτες, χωρίς περιορισμούς βάσει ΑΦΜ. Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να εξασφαλίσουν οικονομική ενίσχυση για καύσιμα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ειδικής εφαρμογής στο vouchers.gov.gr, με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet, ενώ για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε ψηφιακά μέσα προβλέπεται εξυπηρέτηση μέσω των ΚΕΠ. Την ίδια στιγμή, οι αρμόδιες αρχές εφιστούν την προσοχή των πολιτών για αυξημένα περιστατικά ηλεκτρονικής απάτης που σχετίζονται με το πρόγραμμα.

Ποιοι μπορούν να λάβουν το Fuel Pass

Δικαιούχοι του Fuel Pass είναι φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων επαγγελματιών. Βασική προϋπόθεση αποτελεί το οικογενειακό εισόδημα που δηλώθηκε για το 2024 να μην υπερβαίνει συγκεκριμένα όρια.

Για τους άγαμους, το ανώτατο όριο εισοδήματος ορίζεται στις 25.000 ευρώ, ενώ για τους έγγαμους ή όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης φτάνει τις 35.000 ευρώ. Τα όρια αυτά αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ανέρχεται στις 39.000 ευρώ, με αντίστοιχες προσαυξήσεις.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη, τον συνιδιοκτήτη ή ακόμη και τον μισθωτή οχήματος μέσω leasing, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει τα νόμιμα δικαιώματα χρήσης.

Οι επιλογές πληρωμής και η διαδικασία αίτησης

Η διαδικασία υποβολής χαρακτηρίζεται απλή και πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ψηφιακά. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συνδεθούν στην πλατφόρμα και να συμπληρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία για την ολοκλήρωση της αίτησης.

Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο θα λάβουν την ενίσχυση. Συγκεκριμένα, μπορούν είτε να εκδώσουν ψηφιακή χρεωστική κάρτα είτε να ζητήσουν απευθείας κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό (IBAN).

Η ψηφιακή κάρτα προσφέρει μεγαλύτερο ποσό επιδότησης, ωστόσο η χρήση της περιορίζεται αποκλειστικά σε αγορές καυσίμων. Αντίθετα, η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση των χρημάτων, αλλά με χαμηλότερο ποσό ενίσχυσης.

Ποια οχήματα καλύπτονται και τι πρέπει να ισχύει

Κάθε δικαιούχος μπορεί να δηλώσει ένα όχημα ή μοτοσυκλέτα ή μοτοποδήλατο. Το όχημα θα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών κυκλοφορίας.

Η επιλογή του οχήματος γίνεται κατά την υποβολή της αίτησης και συνδέεται άμεσα με την επιδότηση που θα λάβει ο δικαιούχος. Η συμμόρφωση με τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι απαραίτητη για την έγκριση της αίτησης.

Η διαδικασία δεν απαιτεί πολύπλοκα βήματα, γεγονός που επιτρέπει την εύκολη συμμετοχή των πολιτών, είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω ΚΕΠ.

Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι

Το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο του οχήματος και την περιοχή. Για τα αυτοκίνητα σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές προβλέπονται 60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 50 ευρώ με κατάθεση.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων λαμβάνουν 50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 40 ευρώ με κατάθεση. Για τις μοτοσυκλέτες, τα ποσά είναι χαμηλότερα, φτάνοντας τα 35 ευρώ ή 30 ευρώ αντίστοιχα στις νησιωτικές περιοχές, ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής.

Στην υπόλοιπη χώρα, οι δικαιούχοι με μοτοσυκλέτες λαμβάνουν 30 ευρώ με ψηφιακή κάρτα ή 25 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Προειδοποίηση για παραπλανητικά μηνύματα

Παράλληλα με την εξέλιξη του προγράμματος, καταγράφεται αύξηση περιστατικών απάτης μέσω SMS που εμφανίζονται ως επίσημες ενημερώσεις για το Fuel Pass. Τα μηνύματα αυτά χρησιμοποιούν στοιχεία που παραπέμπουν στην πλατφόρμα gov.gr, επιχειρώντας να πείσουν τους πολίτες να ακολουθήσουν συγκεκριμένο σύνδεσμο.

Οι επιτήδειοι καλούν τους παραλήπτες να «ενεργοποιήσουν» δήθεν την κάρτα Fuel Pass, δημιουργώντας αίσθημα επείγοντος και προειδοποιώντας για ακύρωση της επιδότησης σε περίπτωση μη άμεσης ανταπόκρισης.

Ωστόσο, ο σύνδεσμος που περιλαμβάνεται οδηγεί σε κακόβουλες ιστοσελίδες, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών δεδομένων, όπως τραπεζικά στοιχεία ή κωδικοί πρόσβασης. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν την εισαγωγή στοιχείων σε μη επιβεβαιωμένες πλατφόρμες.