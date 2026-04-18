Fuel Pass 2026: Διαστάσεις επιδημίας λαμβάνουν οι απάτες με SMS – Τι ζητούν και τι να μην κάνετε

Ένα ακόμη SMS που σχετίζεται με το Fuel Pass έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα εκατοντάδες πολίτες σε όλη την Ελλάδα

Fuel Pass 2026 – Το μήνυμα φαίνεται να έχει σταλεί από σταθερό τηλέφωνο, δήθεν εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, για την ενεργοποίηση της ψηφιακής κάρτας στην οποία θα πιστωνόταν το ποσό της ενίσχυσης.

Στο επίμαχο SMS των απατεώνων για το Fuel Pass περιλαμβάνεται ένας παραπλανητικός σύνδεσμος, ο οποίος όμως δεν είναι ενεργός και έχει ως στόχο να παραπλανήσει τους παραλήπτες.

Οι άγνωστοι δράστες ενημερώνουν τους πολίτες ότι δήθεν πληρούν τις προϋποθέσεις για οικονομική βοήθεια και τους ζητούν να απαντήσουν με ένα «Υ», ώστε να τους αποσταλεί ο σύνδεσμος ενεργοποίησης.

Μάλιστα, ισχυρίζονται πως εάν οι πολίτες δεν προχωρήσουν στην ενεργοποίηση, η επιδότηση θα ακυρωθεί, προσπαθώντας έτσι να τους πιέσουν να ανταποκριθούν.

Στην πραγματικότητα, τα συγκεκριμένα SMS αποτελούν καθαρή απάτη. Τα επίσημα μηνύματα που αποστέλλονται από το gov.gr ή από τραπεζικά ιδρύματα δεν ζητούν ποτέ απάντηση από τους πολίτες ούτε παραπέμπουν σε εξωτερικούς συνδέσμους.